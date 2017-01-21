Android’in Yeni Instant Tethering Özelliği İnternete Bağlanmayı Kolaylaştırıyor

Android işletim sistemli cihazlara Instant Tethering isimli yeni bir özellik geliyor ve bu sayede internet bağlantısını dağıtmak daha kolay olacak.

Android cihazlardan diğer cihazlara internet bağlantısı sağlamak artık Mac ve iPhone’da olduğu kadar kolay olacak. Apple’ın cihazlarında bir başka cihazın internetini kullanmak için onu açmanıza gerek yok. Basitçe ondan internet bağlantısı istemek yetiyor. Mac’te menü çubuğunda yer alan Wi-Fi simgesine tıklıyorsunuz ve iPhone’u seçiyorsunuz.

Söylentilere göre bu özellik ilk başta Nexus 9 ve Pixel C tabletlere gelecek sonrasında bu cihazlar kolayca Pixel telefonlardan internete bağlanabilecek. Nexus 9 ve Pixel C tablete sahip olan insanların sayısı oldukça kısıtlı. Yani şimdilik bu özellik kimseye hitap etmiyor desek yeridir. Beklenen şey ise bu özelliğin hızlıca yayılması ancak Google bu yönde herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Google Play ve uygulamalar Chrome OS üzerinde çalışabiliyor. Belki bu özellik Chrome OS cihazlara da gelebilir. Hatta bu yenilik ile Android’e özel bazı özellikleri Chrome OS’ta da görebiliriz.