Beeper uygulamasının Android platformu için iMessage istemcisi sunma çabaları, Apple’ın beklenen direnciyle karşılaştı, ancak Beeper’ın üreticileri, zorluklara rağmen işleri çalışır duruma getirdi. Ancak, Apple’ın agresif bir çözüm bulması sonucu bazı kullanıcıların iMessage’a erişimini yasaklaması, Beeper’ı bu çabalarından vazgeçmeye zorladı.

İlginizi Çekebilir: Fortnite iPad için kötü haber geldi, Apple yaptı yapacağını

Beeper’ın X hesabı, 21 Aralık tarihli bir güncellemeden sonra, kullanıcıların yedek bir Mac veya iPhone kullanarak iMessage bağlantısı kurmalarına izin veren bazı gelişmeleri detaylandırdı. Ancak, bu güncelleme sonrasında yaşanan sorunlar, Apple’ın Mac’leri spam olarak işaretleyip, macOS Mesajlar uygulamasına bile erişim izni vermemesiyle zirveye ulaştı. The New York Times’ın bir raporu, Apple’ın yasağın ardında, yasaklanan bilgisayarları spam olarak işaretlediğini ve macOS Mesajlar uygulamasına erişim vermediğini açığa çıkardı.

Apple’ın bu yasağı kaldırmadan önce, Beeper ekibi doğrudan Apple’a başvurduğunu ancak yanıt alamadığını belirtti. Ancak, konuyu The New York Times muhabiriyle paylaştıktan sonra, yasaklar yaklaşık iki gün sonra kaldırıldı.

Bu süreçte, hala etkilenmemiş Mac’lere sahip olan kullanıcılara, Apple Destek’e başvurmaları veya Beeper ile iletişime geçmek için uygulamadaki sorun bildir seçeneğini kullanmaları önerildi. Ancak, bu süreçte kötü haber, Beeper’ın yeni iMessage bağlantıları oluşturabilme yeteneğini tamamen kapatması oldu. Bu durum, Beeper’ın resmi olarak iMessage çabalarından vazgeçtiği anlamına geliyor.

Beeper, bu gelişmelerden yaklaşık bir ay önce şirket blog gönderisinde belirtilmesine rağmen, bu kararı resmi olarak açıklamadı. Ayrıca, Beeper Mini uygulamasının Google Play Store’dan kaldırılması da bu sürecin bir parçası olarak gerçekleşti.

Full details

We’ve received and authenticated reports from 30 Beeper users who’ve had their personal Mac computers banned from using iMessage. These users configured Beeper (Cloud or Mini) iMessage connection to use their Mac, as per our December 21 update.

We are taking this…

— Beeper (@onbeeper) January 26, 2024