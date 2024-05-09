Android 15, üçüncü taraf kamera uygulamaları için heyecan verici bir yeniliği beraberinde getirebilir. Bu video sabitleme yeteneklerini geliştiren güncellemeler olacak. Android Authority’nin son raporuna göre, bu güncelleme, özellikle Eyes Free Videografi adlı yeni bir uzantı ile desteklenen bir dizi yenilik sunabilir.

Her ne kadar önceden yüklenmiş veya indirilebilir olsun, Android platformundaki tüm kamera uygulamaları, Camera2 API’sini kullanır. Bu API, çeşitli kamera özelliklerine erişim sağlayarak uygulamaların fotoğraf ve video çekim yeteneklerini genişletir.

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Mevcut Camera2 Uzantıları API’si, fotoğraf çekimine yönelik çeşitli özellikler sunar, ancak video kaydı için benzer bir destek sunmaz. Ancak, Android 15’in beklenen güncellemesi, bu durumu kökten değiştirebilir.

Android 15 ile gelen Eyes Free Videografi uzantısı, video çekimi sırasında kullanılabilecek bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Bu yeni uzantı, Android Açık Kaynak Projesi’nde (AOSP) duyurulan bilgilere göre, videoları sabitlemeyi ve belirli alanlara veya nesnelere odaklanmayı amaçlıyor.

Üçüncü taraf geliştiriciler, stok kamera uygulamalarına yetişmek için genellikle zorluklarla karşılaşırlar. Ancak, Android 15’in bu yeni güncellemesi, Camera2 uzantıları API’sini genişleterek bu dengeyi sağlamayı amaçlıyor. Bu, geliştiricilere stok kamera uygulamalarıyla aynı seviyede özellikler sunabilen kamera uygulamaları geliştirme fırsatı veriyor.

Raporda belirtildiği gibi, üreticiler bu yeni özelliği cihazlarına entegre etmeyi tercih etmese bile, Android 15’in kullanıcıların erişebileceği bir yazılım çözümü sunabileceği ifade ediliyor. Bu, belki de üreticinin kendi uygulamalarının performansını sağlamasa da, üçüncü taraf uygulamaların bu özellikten yararlanmasını sağlayabilir.