Apple geçtiğimiz sene iPhone 14 serisini tanıttığında hayatımıza yeni bir teknoloji daha girmişti: uydu iletişimi. Aslında bu teknoloji yeni bir teknoloji değil ancak akıllı telefonlarda ilk defa görmüştük. Apple, iPhone 14 serisi ile birlikte uydu iletişimini getirdikten sonra ise Samsung kanadından yapılan bir sızıntıda Galaxy S24 serisinde uydu iletişimi olabileceği söylenmişti. Geldiğimiz noktada bugün ise Android 14 ile birlikte bu özellik daha fazla telefona geliyor. Detaylara bakalım.

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Google Pixel’in resmi hesabından atılan Tweet’te şöyle yazıyordu:

“Uydu iletişimi, Android 14”

Don't make it Pixel exclusive — Morisuke (@76erCule) July 20, 2023

Daha önce iPhone dışında Huawei, Mate 50 serisi ve P60 serisi akıllı telefonlarda uydu bağlantısı desteğini eklemişti.

Google, ayrıca başka bir tweet’te, cihazların özelliğin çalışması için uygun donanıma ihtiyaç duyduğundan bahsetmişti. Bundan mütevellit Google’ın diğer markalar ile birlikte çalışıp uydu iletişimine sahip akıllı telefonlar üretmesi bekleniyor. Yani işin özü şu, Android 14’te uydu iletişimi desteği bulunacak. Bu özelliği getirmek isteyen markalar ise donanım desteklerini cihazlarına ekleyip sonrasında Android 14 ile birlikte çalışacaklar. Biz de uydu iletişimine sahip Android telefonları daha sık görmeye başlayacağız.

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