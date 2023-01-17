Huawei’nin bir süredir yeni katlanabilir cihazı Huawei Mate X3 üzerinde çalıştığı biliniyor. Katlanabilir akıllı telefonun Aralık 2022’de piyasaya çıkması bekleniyordu ancak cihaz piyasaya sürülmedi. Lansman tarihi henüz açıklanmadı ancak cihazın Huawei P60 serisinden önce tanıtılması bekleniyor. P60 serisinin Mart ayında tanıtılacağını düşünürsek Mate X3’ün Şubat ayında tanıtılması oldukça olası.

Geçmiş sızıntılar Huawei Mate X3’ün Snapdragon 8 Gen 2 4G yonga setine sahip olduğu idi. Bunun dışında cihazın Samsung Galaxy Z Fold 4 gibi yatay katlanabilir bir ekranı olacağı da sızıntılar arasındaydı.

Bugün elimize geçen yeni bir bilgiye göre Huawei Mate X3, Mate 50 serisinde olduğu gibi uydu iletişim sistemine sahip olabilir. Mate X3’ün Beidou’nun doğrudan uydu ağını kullanarak kısa mesaj göndermesine ve almasına izin verecek. Ancak cihaz, Mate 50 akıllı telefonlarından farklı olarak sesli mesajları da destekleyecek.

Uydu iletişimi özelliğini tüm markalar getirmeye çalışıyor. Apple iPhone 14 serisinde uydu iletişimi özelliğini getirdikten hemen sonra Samsung yaptığı bir açıklamada Galaxy S23 Ultra’nın da uydu iletişimi özelliğine sahip olacağını söyledi. Görünüşe göre Huawei rekabetten geri kalmak istemiyor.

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Bir Önceki Nesil: Huawei Mate X2

Huawei Mate X2 6.45 inç büyüklükte 1160×2700 (FHD+) çözünürlükte OLED bir dış ekran ile birlikte geliyordu. Dış ekran tarafında ise bizleri 8 inç büyüklükte 2480 x 2200 Piksel çözünürlükte yine OLED bir ekran karşılıyor.

Donanım tarafında Huawei Kirin 9000 yonga seti ile birlikte gelen katlanabilir akıllı telefon 4500 mAh büyüklükte ve 55W kablolu hızlı şarjı destekleyen bir bataryaya sahipti.

Kamera tarafında dörtlü bir arka kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlükte idi. Bu ana kameraya 16 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera, 12 MP çözünürlükte telefoto kamera ve 8 MP çözünürlükte periskop kamera eşlik ediyordu. Ön kamera ise 16 MP çözünürlükte idi.