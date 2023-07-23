Katlanabilir akıllı telefon pazarı oldukça büyük bir pazar. Bu pazarda birçok oyuncu bulunuyor. Ancak pazarı domine eden marka, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Huawei, Xiaomi, Oppo gibi Çinli markalar da kendi katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürerek nispeten yeni olan bu pazarda yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu bağlamda Oppo, yeni katlanabilir akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Katlanabilir akıllı telefonun birçok teknik özelliği sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Sızıntılara göre Oppo Find N3, 2268 x 2440 çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Katlanabilir akıllı telefonun dış tarafında 8 inç, iç tarafında ise 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran bulunacak. Her iki ekranda da 120hz ekran yenileme hızı desteği bulunacak. Ekran panelleri ise OLED.

İlginizi çekebilir: Oppo K11 25 Temmuz’da Piyasaya Sürülecek!

Katlanabilir akıllı telefon kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM’e ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek.

Kamera tarafında ise Oppo Find N3, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya iki yardımcı kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için henüz çözünürlüğü bilinmeyen bir ön kamera bulunacak.