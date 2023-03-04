Google, Android sürümlerini tatlı adlarıyla isimlendirmeyi tercih ediyor. 2009 yılında duyurulan Android 1.1 Petit Four ile başlayan bu gelenek, Android 14 Upside Down Cake ile devam ediyordu. Android 14’ün ilk Geliştirici Önizleme sürümünün yayınlamasının üstünden oldukça kısa bir süre geçmişti ki Android 15 sürümünün tatlı adı ortaya çıktı!

Android 15 Vanilla Ice Cream Geliyor!

Google’ın Android 15 için seçtiği isim Vanilla Ice Cream olmuş. Sade Dondurma anlamına gelen bu isimlendirme, Android 15’in büyük yeniliklerle gelmek yerine daha rafine, daha sade bir sürüm olmaya odaklanacağını gösteriyor olabilir.

Google’ın oldukça komik diyebileceğimiz bu isimlendirme şeması, bir süredir firma tarafından pek sık dile getirilmiyor. Mobil dünyaya renk getiren bu isimlendirmeler, Google’ın rakiplerinden ayrılmasını sağlıyordu.

Bu gelişmeyle beraber, Android 15’in de yolda olduğunu söylemek mümkün. Android 14’ün kod adı olan Upside Down Cake (Ters Yüz Kek) de geçtiğimiz yıl benzer dönemlerde açığa çıkmıştı.

Bu yılın Şubat ayının başlarında ilk Geliştirici Önizleme sürümü yayınlanan Android 14 daha yolun başındayken, Android 15’in ilk Önizleme Sürümü için en az 1 yıla daha ihtiyaç olduğu söylenebilir. Yine de bu sırada Android 15 hakkında daha çok sızıntı haberiyle karşılaşacağız gibi duruyor.

Firma, Android 12 ile Material You tasarımını tanıtmış ve Android 13’te bu yeni tasarım dilini daha kararlı bir hale getirme yönünde adım atmıştı. Yeni Android sürümlerinin de bu tasarım dilini benimseyeceği ve görsel değişiklikler yerine işlevsellik ve performans konusunda iyileştirmeler içereceği düşünülüyor.

Hatırlatmak gerekirse, firma Android 5.0 Lollipop ile tanıttığı Material Design tasarım dilini Android 11’e kadar kullanmıştı. Android 12 ile beraber hayatımıza giren Material You tasarım dilinin de en az bu kadar uzun ömürlü olması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Android 15 Vanilla Ice Cream nasıl değişikliklerle gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!