Android 14 depolama hatası nihayet çözüme kavuştu. Google, Android işletim sistemi için en son güvenlik bültenini yayınladı. Kasım 2023 yaması, genel olarak güvenlik açıklarına odaklanırken aynı zamanda mobil işletim sisteminde yakın zamanda keşfedilen hatalar için ek düzeltmeler içeriyor. Bu güncelleme, özellikle Ekim ayında keşfedilen “depolama hatası” sorununa çözüm getirmesiyle dikkat çekiyor.

İçindekiler Android 14 depolama hatası Pixel sahiplerine zor anlar yaşattı

Android 14 depolama hatası Pixel sahiplerine zor anlar yaşattı

Hata, Android 14 kurulumundan sonra “çoklu kullanıcı profili” özelliği etkinleştirilen Pixel cihazlarda ortaya çıktı. Bu sorun, kullanıcıların depolama alanına erişimde zorluklar yaşamasına, “depolama alanı yetersiz” hatalarıyla karşılaşmasına ve depolama işlemleriyle ilgili diğer sorunlarla karşılaşmasına neden oldu. En kötü durumda, cihaz tamamen kullanılamaz hale geldi ve sonsuz bir yeniden başlatma döngüsüne girebilirdi. Google, başlangıçta hatayı sakince bir şekilde değerlendirdi. Ancak kullanıcı raporları ve şikayetleri arttıkça Google öncelik seviyesini “P0″a yükseltti ve çözüm için çalışmaya başladı.

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Kasım 2023 bülteni, şu anda desteklenen Android sürümlerinde birçok “kritik” ve “yüksek” güvenlik hatasını düzeltmenin yanı sıra, güvenlikle ilgili olmayan hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler içeriyor. Google Pixel güncelleme bülteni, Pixel cihazları için mevcut olan düzeltmeleri listeler; bu arada, “ara sıra” birden fazla kullanıcının etkinleştirildiği cihazların “yetersiz alan göstermesine veya yeniden başlatma döngüsünde olmasına” neden olan bir soruna yönelik özel bir çözüm de yer alıyor.

Pixel sahipleri, güncellemenin depolama hatasını düzelttiğini ancak tam kullanıma sunulmasının zaman alacağını bildirdi. Ancak, Google’ın hataya gecikmiş yanıtı, Android kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı, özellikle bu sorunun gerçek bir fidye yazılımı saldırısı gibi algılanmasına neden oldu.

Önyükleme sorunu yaşayanlar için durum daha da kötü, çünkü cihazları hızlı bir düzeltme olmadan sonsuz bir yeniden başlatma döngüsünde sıkışıp kalıyor. Android’in en son güvenlik bülteni, sürekli olarak yeniden başlatılan bir işletim sistemine yüklenemez; bu da önyükleme sorunu yaşayanların muhtemelen fabrika ayarlarına sıfırlamadan başka bir çözüm bulamayacağı anlamına geliyor.