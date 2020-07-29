Android 11 ile Google Asistan yeni görünüşüne kavuşacak!
Android 11 ile birlikte Google Asistan’ın görünümü değişecek ve iOS 14’te gördüğümüz gibi daha sade ve doğal bir görünümle karşılaşacağız.
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Android işletim sisteminde her sene olduğu gibi bu sene de yeni versiyon için hazırlıklara başlandı. Yeni işletim sisteminin adının ne olacağı tartışılırken, bir taraftan da hangi özelliklere sahip olacağı da göz önüne çıkmaya başladı.
Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Android 11’in Beta sürümünde hangi yeniliklerin olduğuna dair bir video hazırlamıştık. Videoda bahsettiğimiz “Mesajlar için Baloncuklar” özelliğine ek olarak bir yeni özellik daha ortaya çıktı. Google Asistan’ı normal şartlarda ya uygulama ikonuyla ya da sesle kontrol eşliğinde çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi ise bahsettiğim özelliğe benzer olarak Google Asistan’a da “Baloncuk Sistemi” entegre edilecek.
9to 5 Google’ın aktardıklarına göre Google’ın 11.21 versiyonunda yer alan kod diziliminde ortaya çıkan bu özelliğe İngilizce’de “Chat Head” adı veriliyor. Türkçe’ye “Sohbet Kafası” olarak çevirebileceğimiz bu özellik aslında senelerdir Facebook’un Messenger uygulamasında kullanılıyordu.
Google ise Android 11 sürümünün temelini hayat kolaylaştıran yeni baloncuk sistemi üzerine kuracak. Bu sayede örneğin; kız arkadaşınız ile mesajlaşırken, bir taraftan da maç yorumlarını okuyabileceksınız veya favori dizinizi, uygulamadan çıkmadan izlemeye devam edeceksiniz. Aynı sistem Google Asistan için de geçerli olacağı için, Asistan uygulamasına seslendiğiniz zaman yaptığınız iş bölünmeden cihazınızı kontrol edebileceksiniz.
Aynı zamanda yeni özelliğin nasıl çalıştığına dair de bir video paylaşıldı. Henüz Google Asistan’ın beta versiyonunda çalışan özellik, mevcut Google Asistan logosunu, yuvarlak hatlara sahip beyaz arka planla sarıyor. Yüzen bu Asistan logosu ile uygulamanın tüm işlevlerini kullanabileceğimiz tahmin ediliyor.
Google, 2021 yazına kadar çalışanlarının evden çalışmasına izin verecek!
2020 yılının başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını, teknoloji sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Google salgına önlem olarak çalışanlarına 2021 yazına kadar evden çalışma imkanı sundu.
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Google, 2021 yazına kadar çalışanlarının evden çalışmasına izin verecek!
Salgının ilk ortaya çıktığı dönemlerde Google hızlı bir şekilde ABD’deki tüm ofislerini kapatmış ve çalışanlarının Nisan ayına kadar evden çalışmalarını istemişti. Teknoloji devi daha sonra bu kararını önce Temmuz’a kadar ve sonrasında 2020’nin sonuna kadar olacak şekilde uzatmıştı. Google, şimdi salgın nedeni ile çalışanlarının 2021 yazına kadar evde kalmalarını planlıyor.
Şirketin aldığı bu kararın Google’ın 200 bin tam zamanlı ve sözleşmeli çalışanını etkilemesi bekleniyor. Karar geçtiğimiz hafta Google yöneticileri ile yapılan bir görüşme sonrasında Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai tarafından alındı. Yayınlanan raporda özellikle gelecek yıl eğitim sisteminin ne olacağı belirsizliğine rağmen plan yapmak zorunda kalmayan ailelerin bu kararı sempati ile karşıladığına vurgu yapıldı. Sundar Pichai yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Kolay olmadığını biliyorum. Umarım önümüzdeki 12 ay boyunca kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmak ve işi dengelemek konusunda ihtiyacınız olan esnekliğe sahip olacaksınız.”
Şirketin aldığı bu karar sadece ABD’deki Google çalışanları için değil; İngiltere, Hindistan, Brezilya gibi dünya genelindeki diğer şirket ofisleri için de geçerli. Google 2021 yazına kadar çalışanlarının evden çalışması kararını alan ilk şirket oldu. Twitter’ın ise çalışanlarına sürekli olarak böyle bir imkan tanıdığını zaten biliyoruz. Facebook gibi diğer teknoloji devi şirketleri ise çalışanlarının 2020 sonundan itibaren ofislere dönmesini planlıyor. Fakat salgının tüm dünyada yarattığı beklenmedik etkileri teknoloji dünyasında da görmeye devam edeceğiz.
Google, Android 11 Beta 2 sürümünü yayınladı!
Geçtiğimiz gün Google, Android 11 Beta 2 güncellemesini bir dizi hata düzeltme ve yenilik ile birlikte geliştiricilerin kullanımına sundu. Yeni Beta sürümünün kullanıcı arayüzünde de bazı değişiklikler yapıldı. Beta güncellemesinin ardından şirket, Android 11’i 8 Eylül’de resmi olarak yayınlayacağını açıkladı.
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Google, Android 11 Beta 2 ile neler sunacak?
Google, Android 11 Beta 2 sürüm notlarını Android Geliştiricileri‘nin kullandığı web sitesi üzerinden paylaştı. Yeni sürümde pek çok hata düzeltmesi bulunuyor. Bunlardan başlıcaları, hareket kontrolünde oluşan algılama sorunları, klavyenin görünüşünün bozulması olarak sıralanıyor. Özellikle klavye sorunları geliştiricilerin oldukça dikkatini çekmişti. Bunların haricinde hoparlörden müzik dinlerken sesin bozulması da düzeltilmiş olacak. Telefon titreşime alındığında ses denetimiyle ilgili olan sorunlar da çözülecek. Bunlar her telefonda kesin olarak ortaya çıkan sorunlar olmasa da bazı kullanıcılar bu sorunları bildirmişti.
Gelecek beta sürümlerinde çözülmesi beklenen bazı hatalar hala mevcut. Wi-Fi bağlantılarındaki problemler, bildirim çekmecesindeki sorunlar hala devam ediyor. Bazı Pixel 4 kullanıcılarının OTA ile Android 10’a dönememesi de önemli sorunlar arasında yer alıyor. Google‘ın bu sorunları gelecek Beta’da çözeceği tahmin ediliyor.
Android 11 çıkış tarihi nasıl görüntülendi?
Youtube‘daki “Hey Google” akıllı ev zirvesi sunumu sırasında Android 11’in çıkış tarihi görüntülendi. Android Police tarafından yakalanan görüntüde Michele Turner‘in söyledikleri ve slayt gösterisi durumu açıklıyor. 8 Eylül tarihinde Android 11’in Pixel telefonlara geleceği bu yayın ile kesinleşmiş oldu.
Google Chrome 64-bit, Android cihazlar için sonunda geliyor!
Google Chrome 64-bit sonunda mobil cihazlar için geliyor. Yeni sürümün Android cihazlar için çok yakın bir zamanda geleceği öğrenildi.
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Google Chrome 64 bit olmaya başladı!
Google, mobil Android uygulamaları 64-bite geçirmeye devam ediyor. Firma bu işe tahmin edebileceğiniz üzere kendi uygulamalarından başladı. Android Police isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Chrome Beta uygulaması bazı cihazlarda 64-bit oldu. Tarayıcıya girilen “chrome://version” kodu üzerinden ortaya çıkan bu durum karşısında kullanıcılar 32-bit ve 64-bit olarak çalışan tarayıcıları Octane 2.0 üzerinden teste soktular. Test sonucunda ise 64-bitlik sürümün daha performanslı çalıştığı ortaya çıktı. Versiyon kısmında yapı numarası 83 ve 84 ile başlayan sürümlerin 32-bit olduğu gözlemlenirken, 85 ve 86 ile başlayan sürümlerin 64-bit olduğu ortaya çıktı.
64-bite geçiş ile birlikte performans ve güvenlik konularında daha sağlam bir tarayıcı olacağı belli olan Google Chrome, ağustos ayı içerisinde Android 10 kullanan neredeyse bütün cihazlara gelecek. Hali hazırda dünya üzerinde yer alan Android cihazların sadece %8′lik bir bölümü Android 10 sürümünü kullanmakta. Bununla birlikte firma yine Ağustos 2021 tarihine kadar diğer Android uygulamalarına da 64-bite geçişi bitirmeleri yönünde talimatta bulundu. Apple iOS tarafının 2017 yılından bu yana 32-bit desteğini sonlandırmasının ardından, Google da Android için böyle bir yol izleyerek performans ve güvenlik konusunda önemli adımlar atmak istiyor. Eğer sizlerde Google Chrome Beta uygulamasına sahipseniz URL kısmına “chrome://version” yazarak kullandığınız tarayıcının sürümünü öğrenebilirsiniz.