Android 11 ile Google Asistan yeni görünüşüne kavuşacak!

Android 11 ile birlikte Google Asistan’ın görünümü değişecek ve iOS 14’te gördüğümüz gibi daha sade ve doğal bir görünümle karşılaşacağız.

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Android işletim sisteminde her sene olduğu gibi bu sene de yeni versiyon için hazırlıklara başlandı. Yeni işletim sisteminin adının ne olacağı tartışılırken, bir taraftan da hangi özelliklere sahip olacağı da göz önüne çıkmaya başladı.

Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Android 11’in Beta sürümünde hangi yeniliklerin olduğuna dair bir video hazırlamıştık. Videoda bahsettiğimiz “Mesajlar için Baloncuklar” özelliğine ek olarak bir yeni özellik daha ortaya çıktı. Google Asistan’ı normal şartlarda ya uygulama ikonuyla ya da sesle kontrol eşliğinde çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi ise bahsettiğim özelliğe benzer olarak Google Asistan’a da “Baloncuk Sistemi” entegre edilecek.

9to 5 Google’ın aktardıklarına göre Google’ın 11.21 versiyonunda yer alan kod diziliminde ortaya çıkan bu özelliğe İngilizce’de “Chat Head” adı veriliyor. Türkçe’ye “Sohbet Kafası” olarak çevirebileceğimiz bu özellik aslında senelerdir Facebook’un Messenger uygulamasında kullanılıyordu.

Google ise Android 11 sürümünün temelini hayat kolaylaştıran yeni baloncuk sistemi üzerine kuracak. Bu sayede örneğin; kız arkadaşınız ile mesajlaşırken, bir taraftan da maç yorumlarını okuyabileceksınız veya favori dizinizi, uygulamadan çıkmadan izlemeye devam edeceksiniz. Aynı sistem Google Asistan için de geçerli olacağı için, Asistan uygulamasına seslendiğiniz zaman yaptığınız iş bölünmeden cihazınızı kontrol edebileceksiniz.

Aynı zamanda yeni özelliğin nasıl çalıştığına dair de bir video paylaşıldı. Henüz Google Asistan’ın beta versiyonunda çalışan özellik, mevcut Google Asistan logosunu, yuvarlak hatlara sahip beyaz arka planla sarıyor. Yüzen bu Asistan logosu ile uygulamanın tüm işlevlerini kullanabileceğimiz tahmin ediliyor.