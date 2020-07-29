Haber
Horizon Zero Dawn PC’nin sistem gereksinimleri belli oldu
Geçtiğimiz günlerde PC versiyonu için bir fragman yayınlanan ve kullanıcılar arasında büyük bir beklenti uyandıran yapıma ait sistem gereksinimleri belli oldu. Horizon Zero Dawn Complete Edition’ın PC versiyonu, yayıncı Sony ve geliştirici Guerrilla Games tarafından 7 Ağustos tarihinde, Steam ve Epic Games Store üzerinde piyasaya sürülecek.
Steam ve Epic Store üzerinde 77 TL gibi bir fiyatla listelenen yapım, çok geçmeden her iki platformda da zam alarak 275 TL dolaylarına kadar zamlanmıştı. Bahsi geçen bu ağır zamdan önce oyunu ön sipariş yolu ile elde eden oyuncular güzel bir fırsattan yararlandılar. Yapımın PC portunda, dahili bir benchmark aracından, oynanış ve performans yönünde iyileştirmelere kadar birçok yenilik bizleri bekliyor. 7 Ağustos tarihinde çıkış yapmasının ardından PlayStation özel oyunu olarak PC’ye geçiş yapan oyunla ilgili daha çok bilgiye sahip olabileceğiz.
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Horizon Zero Dawn PC için yayınlanan kısa fragman
PC platformu sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD FX 6300 3.5GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB)
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i7-4770K 3.5GHz / Ryzen 5 1500X 3.5GHz
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8GB)
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Genel
Kompakt ticari 2022 Mercedes-Benz T-Sınıfı sızdı!
Mercedes-Benz, MPV ve yolcu taşımaya yönelik araçlara olan ihtiyacın asla bitmeyeceğini düşünen bir marka. Bu nedenle, bu göreve uygun modellerini hep güncel tutmaya devam ediyor.
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Geçenlerde tanıtılan EQV isimli ( Eski efsane Vito’nun yerine gelen V-Sınıfı’nin elektriklisi) premium elektrikli van modeli ile de bu segmente olan beklentilerini vurguladılar.
Şimdi ise 2022‘in ilk yarısında V-Sınıfı’nın altında konumlandırılması planlanan orta boy bir model olan T-Sınıfı‘nın teaser paylaşımı gündemde. Bu model ile “eniştelerin gözdesi” Doblo‘nun bölgesinde, premium bir alternatif oluşacak diyebiliriz.
Daimler’ın baş tasarım sorumlusu Gorden Wagener, ” Sensual Purity (duygusal saflık diyebiliriz) adını verdiğimiz tasarım felsefemiz dahilinde, oranları ve algılanan değeri ile ilham verici bir T-Sınıfı yaratıyoruz. İşlevsellik ve cazibesi ile çekici, aile dostu bir model ortaya koyacağız.” diyor.
Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı ile geliştirilen T-Sınıfı, “cazip bir fiyat-performans oranı” ve sınıfına nazaran oldukça iyi olması beklenen bir konfor vadediyor. Ayrıca aracın her iki tarafında yer alan geniş açılı arka kapılarla, işlevselliğin arttırılacağı söyleniyor.
Hali hazırdaki içten yanmalı motorlara ek olarak T-Sınıfı’nda, sıfır emisyonlu bir minivan arayan müşteriler için çekici bir seçenek daha olması bekleniyor. Çünkü araçta kullanılacak olan platformun, tamamen elektrikli aktarma organlarını destekler bir yapıda olacağı söyleniyor.
Ayrıca belirtmek gereken bir nokta daha var. Mercedes’in Renault Kangoo kırması bir modeli olan Citan‘ın devam edeceği, hatta yenileneceği açıklandı.
2022 Mercedes-Benz T-Sınıfı’nın tanıtım tarihi ise henüz belli değil.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Xperia 1 II, kamerasına RAW desteği alıyor!
Sony, son yıllarda akıllı telefon pazarında pek varlık gösteremiyor. Fakat şirket, hala piyasadaki en iyi kamera sensörlerinden bazılarını geliştiriyor. Günümüzdeki akıllı telefonların pek çoğunda 48 MP ve 64 MP çözünürlüklü Sony sensörleri kullanılıyor. Bu nedenle, Sony için en iyi strateji DSLR kameralara benzer çekim kalitesine sahip akıllı telefonlar sunmak olacaktır. Şirket, bunu göz önünde bulundurarak Xperia 1 II’yi tanıttı.
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Xperia 1 II, RAW özelliği ile neler sunacak?
Xperia 1 II, bu yılın başlarında tanıtıldı. Cihaz, çok sayıda ayar ve özellik içeren “Pro” moda sahip bir kamera ile piyasaya çıktı. Deneyimli fotoğrafçılar bu mod ile birlikte mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için farklı ayarlar kullanabilir. Pro modun eksik özelliklerinden biri RAW desteğiydi. Sony, bugün nihayet bu desteği kamerasına bir güncelleme ile getirdi. Yazılım güncellemesi 58.0.A.3.88 sürümüne sahip ve Temmuz 2020 güvenlik güncellemesini de beraberinde getiriyor.
Xperia 1 II‘nin alacağı bu yeni güncelleme 75 MB boyutunda olacak. Güncelleme, RAW desteğinin yanında video görüşmeleri sırasında selfie kameraya da önemli iyileştirmeler getiriyor. Bununla birlikte hala cihazda bir Gece Modu bulunmuyor. RAW desteğine dönecek olursak, bu seçenek yalnızca Photo Pro modunda kullanılabilecek. RAW‘da fotoğraf çekmek ortalama bir kullanıcı için kullanımı zor gibi görünse de ortaya çıkan sonuç buna değecektir. Ayrıca bu fotoğrafların boyutlarının daha büyük olacağını da söylemeden geçmeyelim.
Sosyal Medya
Dijital Dönüşüm Ofisi, kamuda WhatsApp’ın kullanımını yasakladı!
Dijital Dönüşüm Ofisi; kamu çalışanlarının, WhatsApp ve Telegram gibi yabancı mesajlaşma uygulamalarını kullanmalarını yasaklandı. Hazırlanan rehber dahilinde memurlar, iş yaşamında yurt dışı kaynaklı hizmet veren programları kullanamayacaklar.
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kamu için hazırlanan yeni güvenlik rehberinde yerli sisteme geçiş önceliği istendi. Yeni rehber dahilinde; WhatsApp, Telegram, WeChat gibi mesajlaşma uygulamaları yerine yerli alternatif programlar kullanılması zorunlu hale getirildi.
Milliyet’in haberine göre kamu personelleri, özel hayatta belirtilen uygulamaları (WhatsApp, Telegram, vb.) kullanmaya devam edebilirler. Fakat, iş yerinde şu anda yerli proje olarak lanse edilen Turkcell’in Bip uygulaması gibi uygulamaları kullanmak zorunda olacaklar.
Diğer bir neden de siber saldırılar!
Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla başlattığı çalışmayı tamamlayarak, “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” yayımladı. Rehberle “Yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi”, “Mükerrer çalışmaların ve yatırımların önüne geçilmesi”, “Güvenlik tedbirlerinin üç seviyeli olacak şekilde derecelendirilmesi”, “Güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenebilmesi” gibi 12 başlıkta hedefler belirlendi.
Hangi yerli uygulamalar kullanılacak?
Yapılan çalışmanın niteliği her ne kadar önemli de olsa “Yerli ve millî mesajlaşma uygulamaları“nın henüz istenen aşamaya ulaşmadığı da aşikar. Belirtilen rehber ve tedbirlerde de hangi uygulamaların kullanılması gerektiğine dair bir önerme yer almıyor. İlerleyen günlerde, yerli projeler artabilir ve kamu alanında kullanılmak üzere yeni servisler hizmete girebilir.