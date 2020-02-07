İşletim Sistemleri
Android 11, Google Pixel 2 XL üzerinde ortaya çıktı
Android 10’un akıllı telefonlara dağıtım süreci devam ederken, yeni Android sürümü üzerinde çalışmalara başlandığı ortaya çıkmıştı. Sızdırılan yeni bir görüntü ise Android 11 sürümünün Google Pixel 2 XL modelinde çalıştığını gösteriyor!
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Android 11 R’den ilk görüntü ortaya çıktı: Google Pixel 2 XL sürprizi!
Geçtiğimiz haftalarda ilk kez Geekbench testinde görüntülenen Android 11 R, karşımıza çıkmak konusunda biraz aceleci gibi davranıyor. Zira ilk sızıntının üzerinden pek fazla zaman geçmemişken işletim sistemi sürümü hakkında bugün yeni bir sızıntı daha paylaşıldı. Paylaşılan görsel Google Pixel 2 XL modelinde Android R sürümünün çalıştığını ortaya koyarken, versiyon ve derleme bilgileri haricinde herhangi bir detay bulunmuyor.
Bazı kaynaklar, Pixel 2 XL’de çalışan Android 11 sürümünün geliştiriciler için dağıtılan test versiyonu olduğunu belirtiyor. Genellikle beta sürümü ile karıştırılan erken sürüm versiyonu (GSI), üreticiler ve geliştiricilerin sistem üzerindeki hataları saptaması için Google tarafından veriliyor. Pixel 2 XL modelinde çalışan sürüm de Google geliştiricileri için özel olarak derlenmiş bir versiyon olabilir.
12-14 Mayıs tarihleri arasındaki Google I/O’da duyurulacak olan yeni Android sürümü, tasarımsal yeniliklerden daha çok arka planda değişiklikler barındıracak. Medyaya yansıyan raporlara göre, işletim sistemindeki 4 GB’lık maksimum dosya boyutunun kaldırılacağı belirtiliyor. Bu da özellikle 4K çözünürlükteki video kayıtlarında yaşanan sınırlamanın ortadan kalkacağını işaret ediyor. Ayrıca katlanabilir cihazlar için deneyim kolaylığını ön planda tutan yeni bir Android versiyonunun duyurulacağı da iddialar arasında yer alıyor.
İşletim Sistemleri
Vladimir Putin, Windows XP’den vazgeçemiyor!
Bir dönemin favori işletim sistemi Windows XP, 2014 yılında resmi destek sürecinin sonlanmasının ardından kullanıcı kitlesinin önemli kısmını kaybetti. Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ise yaklaşık 11 yıldır güncelleme almayan işletim sistemini bırakmaya pek niyetli görünmüyor.
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Vladimir Putin, Windows XP’yi kullanmaya devam ediyor
Kremlin Basın Bürosu’nun geçtiğimiz günlerde paylaştığı fotoğraflar, teknoloji dünyasında büyük bir şaşkınlığa sebep oldu. Yayınlanan karelerde Rus lider Putin’in çalışma ofisinde bir dizi görüşme gerçekleştirdiği görülüyor. Ancak fotoğraflarda yer alan ve Putin’in kişisel kullanımına tahsis edilen bilgisayarda Windows XP’nin kurulu olması, teknoloji gündeminde yer edinmeyi başardı. Windows XP’nin mavi renkteki ikonik görev çubuğu ve Kremlin Sarayı’nın yer aldığı arka plan görseli göze çarpıyor.
2014 yılında destek süreci sona eren Windows XP, virüsler ve güvenlik açıkları konusunda dezavantajlı konumda bulunuyor. 2000’lerin popüler işletim sistemi, buna rağmen Rusya Savunma Bakanlığı’nın güvenlik sertifikasına sahip son Microsoft işletim sistemi olarak dikkat çekiyor. Popüler işletim sistemi Windows 10 ise devletin önemli sırlarını barındırmayan bilgisayarlarda kullanılabiliyor.
Güncelleme
Pardus 19.1 güncellemesi yayımlandı!
Tübitak Ulakbim tarafından geliştirilmeye devam edilen Pardus’un 19.1 sürümü yayınlandı. Bu sürüm Pardus 19 ailesini ilk arasürümü olarak karşımıza çıkıyor.
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Tübitak’ın Ulakbim birimi tarafından geliştirmeye devam eden ve milli işletim sistemi olarak anılan Pardus’un yeni sürümü yayınlandı. Bu yeni sürümle birlikte birçok paket güncellenirken, bazı tasarım değişikliklerine de gidildi. Pardus Sunucu, Xfce ve Gnome taraflarına yayınlanan güncelleme şu anda indirilebilir durumda.
Yapılan güncellemeler arasında Firefox, Thunderbird, VLC Player ve Libreoffice programlarının son sürümleri de bulunuyor. Pardus, tüm bu programları ön yüklü olarak son sürüme güncellemiş durumda.
Başlıca değişiklikler
- Güncelleme bildirim desteği Xfce ve Gnome sürümlerine eklendi.
- Pinta ve GIMP resim düzenleyici uygulaması Xfce ve Gnome sürümlerinde yüklü halde gelecektir.
- Gnome arayüzünde iyileştirmeler yapıldı.
- Pardus Mazağa uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
- Kurulu sisteme 200‘ün üzerinde paket ve yama içeren güncelleştirmeler getirilmiştir.
- Depoda 2000‘in üzerinde paket güncellenmiştir.
- Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 68.2 a güncellendi.
- Öntanımlı e-posta istemcisi Thunderbird versiyonu 68.2.2 e güncellendi.
- Öntanımlı media oynatıcısı olan VLC versiyonu 3.0.8 e güncellendi.
- Öntanımlı ofis döküman uygulaması Libreoffice versiyonu 6.1.5 e güncellendi.
Akıllı Telefonlar
MIUI 11 ne zaman geliyor? Hangi cihazlar MIUI 11 alacak?
Xiaomi bu sabah yaptığı Mi 9 Pro ve Mi Mix Alpha lansmanında aynı zamanda MIUI 11 beta ve çıkışı hakkında bilgi de paylaştı.
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Hangi telefonlar MIUI 11 beta güncellemesini alacak?
Xiaomi oldukça geniş bir skaladaki telefonda MIUI 11 beta güncellemesini vereceğini duyurdu. Güncellemeyi alacak cihazların tam listesi ise şu şekilde;
- Xiaomi: Mi 5C, Mi MAX 2, Mi Note 2, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi Play, Mi Note3, Mi 6X, Mi 6, Mi MIX 2, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition, Mi MAX 3, Mi CC 9, Mi CC 9e, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi 8, Mi 8 screen fingerprint version, Mi MIX 3, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9
- Redmi: Redmi Note 4X, Redmi 4X, Redmi Note 5A standard version, Redmi Note 5A high version, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi Note 5, Redmi 6 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 Pro
MIUI 11 Beta ne zaman geliyor?
Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren kapalı beta testi başlayan MIUI 11 için 27 Eylül tarihinde ise açık beta sistemine geçilecek. Yukarıda listelenen tüm cihazlar MIUI 11 beta desteğine sahip olacak.
MIUI 11 güncellemesi ne zaman başlıyor?
MIUI 11 güncellemesi için kesin bir tarih vermeyen Xiaomi kanadı önümüzdeki aydan itibaren Kasım ayının sonuna kadar MIUI 11 güncellemesi dağıtımını yapacak. Verilen bilgiye göre;
- Ekim Ortası: Mi 9, Mi 9 Transparent, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer’s Edition, Mi 8 (in-display fingeprint), Mi 8 SE, Mi MAX 3, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7
- Ekim Sonu: Mi 9 Pro 5G version, Mi CC 9, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi CC 9e, Mi MIX 2, Mi Note3, Mi 6, Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2
- Kasım Başı:Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note2, Mi PLAY, Mi Max 2, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Red Rice Phone 5A, Redmi Phone 4X, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi 5A High Edition
Yukarıda bahsedilmeyen Remi K20, CC 9e ve Note 8 Pro modelleri de daha geç sürede MIUI güncellemesini alacaklar.