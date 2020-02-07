Android 11, Google Pixel 2 XL üzerinde ortaya çıktı

Android 10’un akıllı telefonlara dağıtım süreci devam ederken, yeni Android sürümü üzerinde çalışmalara başlandığı ortaya çıkmıştı. Sızdırılan yeni bir görüntü ise Android 11 sürümünün Google Pixel 2 XL modelinde çalıştığını gösteriyor!

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Android 11 R’den ilk görüntü ortaya çıktı: Google Pixel 2 XL sürprizi!

Geçtiğimiz haftalarda ilk kez Geekbench testinde görüntülenen Android 11 R, karşımıza çıkmak konusunda biraz aceleci gibi davranıyor. Zira ilk sızıntının üzerinden pek fazla zaman geçmemişken işletim sistemi sürümü hakkında bugün yeni bir sızıntı daha paylaşıldı. Paylaşılan görsel Google Pixel 2 XL modelinde Android R sürümünün çalıştığını ortaya koyarken, versiyon ve derleme bilgileri haricinde herhangi bir detay bulunmuyor.

Bazı kaynaklar, Pixel 2 XL’de çalışan Android 11 sürümünün geliştiriciler için dağıtılan test versiyonu olduğunu belirtiyor. Genellikle beta sürümü ile karıştırılan erken sürüm versiyonu (GSI), üreticiler ve geliştiricilerin sistem üzerindeki hataları saptaması için Google tarafından veriliyor. Pixel 2 XL modelinde çalışan sürüm de Google geliştiricileri için özel olarak derlenmiş bir versiyon olabilir.

12-14 Mayıs tarihleri arasındaki Google I/O’da duyurulacak olan yeni Android sürümü, tasarımsal yeniliklerden daha çok arka planda değişiklikler barındıracak. Medyaya yansıyan raporlara göre, işletim sistemindeki 4 GB’lık maksimum dosya boyutunun kaldırılacağı belirtiliyor. Bu da özellikle 4K çözünürlükteki video kayıtlarında yaşanan sınırlamanın ortadan kalkacağını işaret ediyor. Ayrıca katlanabilir cihazlar için deneyim kolaylığını ön planda tutan yeni bir Android versiyonunun duyurulacağı da iddialar arasında yer alıyor.