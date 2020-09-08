Android 11, Samsung cihazlar için yakında geliyor!

Samsung, geçtiğimiz haftalarda lansmanı yapılan Galaxy Note 20 serisine kadar cihaz güncellemelerini uzun süre vermeyi hedeflemiyordu. Verdiği güncellemeleri de bazen geç verebiliyordu. Fakat şirket yeni politikasında amiral gemilerine 3 sene güncelleme desteği vereceğini açıkladı. Şimdi ise Samsung, hangi cihazlarına Android 11 güncellemesini vereceğini kullanıcılarla paylaştı. Ayrıca bu güncelleme yakın zaman içerisinde indirilebilir hale gelecek.

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Android 11 ile birlikte neler hedefleniyor?

Samsung‘un Galaxy Wearable uygulmasında yeni Android 11 ile ilgili ipuçları bulundu. Bu da güncellemenin yakın zaman içerisinde kullanıcılarla buluşacağı anlamına geliyor. Söylentilere göre Samsung, Android 11’i çalıştıran One UI 3.0 için şimdiden uygulama ve hizmetlerini güncellemeye başladı. Ayrıca yeni Android sürümünü daha stabil hale getirmek için şirket çalışmalarına devam ediyor. Eylül sonu veya Ekim başında halka açık bir Beta yayınlanması bekleniyor. Yeni güncellemenin ilk olarak Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 serilerine geleceğini biliyoruz.

Yeni Android güncellemesi hangi Samsung cihazlara gelecek?

Galaxy A01

Galaxy A10

Galaxy-A10e

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy-A20

Galaxy A20e

Galaxy A20s

Galaxy-A21

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy-A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy-A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50

Galaxy-A50s

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy-A60

Galaxy A70

Galaxy A70s

Galaxy-A71

Galaxy A71 5G

Galaxy A80

Galaxy-A8s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy-M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy-M31

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy-Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy-S10e / S10 / S10+ / S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 / Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy-Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy-Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy-Tab S5e

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy-Tab S7 / Tab S7+

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy-Tab A7

Galaxy Tab Active Pro

Samsung‘un bu cihazlara Ekim ayının ortasına kadar yeni Android güncellemesini vermesi bekleniyor. Ayrıca yeni amiral gemilerinin de 3 yıl boyunca Android güncellemesi alacağını tekrardan belirtelim.