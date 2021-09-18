Kripto Para
NFT Pazar Yeri OpenSea Mobil Uygulama Başlattığını Duyurdu!
NFT çılgınlığının önde gelen pazar yerlerinden olan OpenSea, mobil uygulama çıkardığını duyurdu. Platformun resmi YouTube kanalından yayınlanan bir videoya göre OpenSea, iOS ve Android kullanıcıları için bir mobil uygulama başlattı.
Tanıtılan uygulama ile beraber kullanıcılar OpenSea profillerine bağlanabilecek ve yeni eserler keşfedebilecek. Ayrıca kullanıcılar, çalışmalarını favorilere kaydedip eser aramalarını çeşitli şekillerde filtreleyerek gerçekleştirebilecek. Bunların yanında kullanıcılar NFT koleksiyonlarının istatistiklerini görüntüleyebilecek ve özel sürümlere bağlantılar da alabilecek.
OpenSea mobil uygulamasının duyurusu şu an için platformun resmi Twitter hesaplarından yayınlanmış değil. OpenSea’nin bir mobil uygulamayı piyasaya sürmesi ile ilgili ortaya çıkan bu yeni haber, platformun ürün başkanı Nate Chastain’in site üzerinde içeriden bilgi kullanarak ticaret yaptığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından yaşanan hareketleri gelişmelerden sonra geldi.
Neler Olmuştu?
“Insider trade” olarak bilinen “içeriden bilgi sahibi olan kişilerin kendilerine avantaj sağlayarak işlem yapması” eylemi son dönemlerde OpenSea içerisinde gerçekleştiği şeklinde ciddi iddialar ile konuşuluyordu. NFT pazar yerlerinin devlerinden olan OpenSea, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada bu durumu kabul etmişti. Bir Twitter kullanıcısının OpenSea ürün yöneticisinin platformda henüz satışa çıkmamış NFT’leri satın alıp, satışa çıkmasının ardından yüksek kârla sattığı iddialarının ardından platforma yönelik pek çok eleştiri gelmiş, OpenSea tarafından yapılan açıklamada ise platform olarak büyük hayal kırıklığı yaşadıkları belirtilmişti.
Öte yandan OpenSea, işlem hacminde pazarın büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Ağustos ayında işlem hacminde 1 milyar doları açan ilk platform olmuştu. Şu anda elde edilen verilere göre de eylül ayı NFT işlem hacminin büyük çoğunluğunu oluşturuyor.
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Kripto Para
Analiste Göre Bitcoin Yeni Zirvesini Ekim Ayında Kucaklayacak!
Bir uzman kripto para analisti, zincir üzerindeki verilerin stablecoinlerin Bitocin’e pompalanmaya başlamış olabileceğini gösterdiğinden, ekim ayında yeni ATH’nin muhtemel olduğunu düşündüğünü söyledi. Bitcoin zirvesi için ekim ayını işaret eden analiste göre bu düşüncenin sebebi ne?
Stablecoinlerin rezervlerinin düşmeye başlaması Bitcoin’in yeni bir koşu yaşamasına zemin hazırlıyor olabilir mi? CryptoQuant’ta bir analist tarafından açıklandığına göre, yüksek seviyelerde kaldıktan sonra, stablecoin rezervleri sonunda düşüşe geçti. Buna ve diğer birkaç göstergeye dayanarak stablecoin miktarı, ekim ayında Bitocin’i yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesinde (ATH) görme ihtimalimizin yüksek olduğuna işaret ediyor.
Stablecoins değişim rezervi, borsalarda şu anda mevcut olan fiata bağlı madeni paraların toplam miktarını gösteren bir göstergedir. Metriğin değerindeki bir artış, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için nakit rezerv arzında bir artış olduğunu gösterebilir. Rezervin azalmaya başlaması, yatırımcıların değişken piyasalara girmek istedikleri ve bunu yapmak için bu paraları değiştirdikleri anlamına gelebilir. Kişisel cüzdanlara veya fiata yapılan büyük para çekme işlemleri de göstergede bir düşüş olarak ortaya çıkacaktır.
Aşağıdaki grafik, stablecoin değişim rezervinin değerinin son zamanlarda nasıl değiştiğini göstermektedir:
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Grafiğin gösterdiği gibi, stablecoin rezervinin değeri kısa süre önce yeni zirveler yaptı. Bu, yatırımcıların değişken piyasalara girmeyi beklerken, itibari paraya bağlı bu paraların borsalarda nasıl biriktiğini gösteriyor. Şu anda gösterge aşağı doğru dönmeye başlamış gibi görünüyor. Son zamanlarda metrikle ilgili eğilim, böyle bir düşüş olduğunda bu paralar kripto para birimine pompalanırken BTC fiyatının yükselmesi şeklinde.
Ayrıca, grafikte Bitcoin Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve stokastik RSI olmak üzere iki gösterge daha var. RSI, kripto paranın aşırı satılıp satılmadığını veya aşırı satın alındığını değerlendirmek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü kullanır. Göstergenin düşük değerleri BTC’nin şu anda aşırı satıldığını gösterirken, daha yüksek değerler aşırı satın alındığını gösterebilir.
Analist, RSI’ın oldukça düşük değerlere düştüğü bölgelere işaret ederek dipleri işaret ediyor. Buna ve stablecoin rezervine dayanarak, Bitcoin’in şu anda dibe vurduğu için bir sonraki seviyeye geçmesi gerektiğini ve böylece ekim ayında yeni bir zirvenin görülebileceğini (ATH) düşünüyor.
Lider kripto para biriminin fiyatı yazı sırasında 48,445 dolar seviyesinden işlem görüyor. 50 bin dolar seviyesini yeniden aşmak için mücadele eden lider kripto para, yaşadığı düşüşün ardından son 1 haftada %5,97 değerlendi.
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Kripto Para
AMC, Kripto ile Ödeme Kabul Etmeye Başlıyor
Amerikan dev sinema zinciri AMC, portfolyosuna Bitcoin’in yanına üç kripto para daha ekliyor. Firma, ilk olarak Ağustos ayında yaptığı duyuru ile sene sonuna kadar Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacaklarını açıklamışlardı. Bu hafta firmadan gelen yeni açıklama ile de AMC için işlerin boyutu genişletilmiş gözüküyor.
AMC’nin kripto paralara olan ilgisi büyüyor. Firma, geçtiğimiz aylarda Bitcoin ile ödeme kabul etmeyi planladıklarını duyurmuştu. Bu planın bir parçası olarak da AMC, çevrimiçi satın alma sistemine kripto ile de ödeme seçeneği ekleyecek. Böylece sinemaseverler artık biletlerini Bitcoin karşılığında alabilecek. Aynı zamanda Bitcoin ile ödemenin teşvik edilmesi için de AMC, müşterilerine Bitcoin ile ödeme yapılması durumunda çeşitli indirim fırsatları da sunacağını açıklamıştı.
Amerikan sinema zinciri AMC Entertainment Bitcoin kabul edecek!
Bu hafta AMC CEO’su Adam Aron’dan gelen yeni açıklama ile AMC, Bitcoin’in yanında Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash ile de ödeme kabul edecek. AMC’nin Bitcoin planındaki gibi bu kripto paraların da Bitcoin ile birlikte sene sonuna kadar ödeme yöntemi olarak kullanıma açılması bekleniyor. Aynı zamanda bu kripto paraların yine Bitcoin gibi çevrimiçi bilet satışlarında kullanılması ve indirim fırsatlarına dahil edilmesi bekleniyor.
Cryptocurrency enthusiasts: you likely know @AMCTheatres has announced we will accept Bitcoin for online ticket and concession payments by year-end 2021. I can confirm today that when we do so, we also expect that we similarly will accept Ethereum, Litecoin and Bitcoin Cash. pic.twitter.com/uKcFyQotoJ
— Adam Aron (@CEOAdam) September 16, 2021
AMC’nin kripto paraları destekleyici açıklamaları firmanın borsadaki değerini arttırıyor. AMC hisseleri bu yılın başından beri %2000’den fazla değer kazanmış durumda. Bu yükselişteki en büyük etkilerden biri de kripto paraları destekleyici açıklamaların yanında AMC’nin borsadaki GameStop hisseleri ile başlayan toplumsal fiyat hareketi manipülasyonuna dahil edilmiş olması oldu. İnsanlar Reddit gibi forumlarda toplanarak büyük para fonlarının pandemi sebebiyle zor durumdaki firmaların hisse senetlerini aşağı düşürmek için yaptığı manipülasyon hareketine karşı koymuştu. Ve o firmaların hisselerini satın alarak hisse değerlerinin düşmesini engellemişti. Hatta iş çok büyük boyutlara vararak belirlenen GameStop, Nokia, AMC gibi firmaların hisseleri astronomik oranlarda yükseliş yaşamıştı. Dolayısıyla AMC de artık tıpkı kripto paralardaki Dogecoin gibi borsa dünyasında bir şaka hissesi olarak görülüyor. Dolayısıyla AMC ile de Dogecoin arasında bu sebepten ötürü görünmez bir bağ oluşmuş durumda.
AMC’nin kabul edeceği kripto paralar arasında Dogecoin bulunmaması da bazı insanlarda hayal kırıklığı oluşturdu. Borsadaki AMC hisseleri ile kripto para Dogecoin’in fiyat hareketleri benzer kaderi yaşıyor. Bu sebeple bir çok insan bu iki varlığı birbiriyle bir tutuyor. Dogecoin hayranları da firmaya Dogecoin’in neden eklenmediği üzerine bir çok soru sorsa da firmadan konuyla ilgili herhangi bir yanıt gelmedi.
AMC’nin kripto paralara olan ilgisi hem firma hem de kripto paralar için oldukça olumlu bir gelişme. Firmanın ödeme olarak alacağı kripto para portfolyosu da şimdilik 4 kripto para ile sınırlı. Ancak AMC’nin henüz tam olarak ne zaman kripto ile ödeme alacağı net olarak açıklanmış değil. Yalnızca 2021 sonuna kadar bunun gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süreçte de AMC’den farklı kripto paraların da ödeme yöntemi olarak kabul edildiğini duyabiliriz.
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