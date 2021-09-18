NFT Pazar Yeri OpenSea Mobil Uygulama Başlattığını Duyurdu!

NFT çılgınlığının önde gelen pazar yerlerinden olan OpenSea, mobil uygulama çıkardığını duyurdu. Platformun resmi YouTube kanalından yayınlanan bir videoya göre OpenSea, iOS ve Android kullanıcıları için bir mobil uygulama başlattı.

Tanıtılan uygulama ile beraber kullanıcılar OpenSea profillerine bağlanabilecek ve yeni eserler keşfedebilecek. Ayrıca kullanıcılar, çalışmalarını favorilere kaydedip eser aramalarını çeşitli şekillerde filtreleyerek gerçekleştirebilecek. Bunların yanında kullanıcılar NFT koleksiyonlarının istatistiklerini görüntüleyebilecek ve özel sürümlere bağlantılar da alabilecek.

OpenSea mobil uygulamasının duyurusu şu an için platformun resmi Twitter hesaplarından yayınlanmış değil. OpenSea’nin bir mobil uygulamayı piyasaya sürmesi ile ilgili ortaya çıkan bu yeni haber, platformun ürün başkanı Nate Chastain’in site üzerinde içeriden bilgi kullanarak ticaret yaptığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından yaşanan hareketleri gelişmelerden sonra geldi.

Neler Olmuştu?

“Insider trade” olarak bilinen “içeriden bilgi sahibi olan kişilerin kendilerine avantaj sağlayarak işlem yapması” eylemi son dönemlerde OpenSea içerisinde gerçekleştiği şeklinde ciddi iddialar ile konuşuluyordu. NFT pazar yerlerinin devlerinden olan OpenSea, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada bu durumu kabul etmişti. Bir Twitter kullanıcısının OpenSea ürün yöneticisinin platformda henüz satışa çıkmamış NFT’leri satın alıp, satışa çıkmasının ardından yüksek kârla sattığı iddialarının ardından platforma yönelik pek çok eleştiri gelmiş, OpenSea tarafından yapılan açıklamada ise platform olarak büyük hayal kırıklığı yaşadıkları belirtilmişti.

Öte yandan OpenSea, işlem hacminde pazarın büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Ağustos ayında işlem hacminde 1 milyar doları açan ilk platform olmuştu. Şu anda elde edilen verilere göre de eylül ayı NFT işlem hacminin büyük çoğunluğunu oluşturuyor.