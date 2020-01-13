Anadolu Ajansı, Türkiye fiber altyapı verilerini açıkladı!

Anadolu Ajansı, Türk Telekom’un açıkladıkları istatistiksel verilerden sonra, konuyla ilgili kapsamlı verilerin yer aldığı bir haber hazırladı.

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Türkiye’nin nüfusunun 1/3’ü İstanbul içerisinde hayatını idame ettiriyor. Ülkemizin en kalabalık ili olan İstanbul’da toplamda 47 bin 421 kilometrelik fiber altyapı ağından kişi başına yaklaşık 3,1 metre fiber kablo düşüyor. Bu oran Stockholm’de 770 metreye kadar düşüyor.

İstanbul’da fiber altyapıya kaç kişi ulaşabiliyor?

Seneye hayatımıza tamamen girmesi beklenen 5G iletişim teknolojileri için çalışmalar devam ediyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) Sektör Verileri Raporu’nu temel alarak Türkiye’nin fiber istatistiklerini göz önüne serdi.

AA’nın rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde şu an aktif halde bulunan fiber kabloların uzunluğu 355 bin 28 kilometre. Alternatif işletmecilerin sahip olduğu toplam fiber ağ uzunluğu 73 bin 6 kilometre iken, Türk Telekom’un sahip olduğu fiber altyapı uzunluğu 282 bin 22 kilometre.

Bu fiber altyapının 124 bin 954 kilometresi şehirler arası mesafe olarak belirlenmiş, 157 bin 68 kilometresi ise şehir içi amaçlı kullanılıyor.

Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı 4,3 metre!

Fiber altyapının yaygın olduğu büyük şehirlerde nüfus dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranlarının oldukça düşük olduğu ortaya çıkıyor.

Bu rakamlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda İstanbul’da kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğunun sadece 3,1 metre olduğu görülüyor. Keza, 23 bin 678 kilometre fiber altyapı uzunluğuna ulaşıyor. 5,5 milyon kişilik nüfusa sahip olan Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı oranı sadece 4,3 metre olarak hesaplanıyor.

Fiber altyapı eksiklikleri, nüfusu az şehirlerde daha bariz

4,3 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir’de ise kullanılan fiber altyapı uzunluğu 17 bin 626 kilometre, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu da 4 metre olarak belirlendi.

Türkiye’de kişi başına en uzun fiber altyapı turizm başkenti Antalya’da bulunuyor. Antalya’nın nüfusu 2 milyon 426 bin 356 olarak açıklandı. Fiber altyapı uzunluğu 11 bin 166 kilometre seviyesinde iken, şehirde kişi başına 4,6 metre fiber altyapı düşüyor.

Antalya’yı, kişi başına düşen 4,1 metre fiber altyapı uzunluğuyla Konya, 3,7 metre ile Adana, 3,6 metre ile Kocaeli, 3,3 metre ile Bursa, 2,7 metre ile Gaziantep ve 2,1 metre ile Şanlıurfa takip ediyor.

Fiber altyapının 200 kat artması gerekiyor!

Gelişmiş internet altyapısına sahip olan Stockholm, TELKODER çalışmasında örnek gösterildi. 2 milyonu aşkın bir nüfusa sahip şehirde 1 milyon 800 bin kilometre fiber altyapı uzunluğu bulunduğu ve kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranının 770 metre olduğu kaydediliyor.

TELKODER: Fiber altyapı hazır değil

TELKODER çalışmasına göre, Avrupa Konseyi’nin açıkladığı “Ev Halkı Fiber Yaygınlık Oranları” esas alındı. Avrupa’da ortalama yüzde 13,9 rakamını gösterirken Türkiye’de yüzde 10,8 seviyesinde kaldı.

OECD ülkelerinde 2018’de her 100 kişi için sabit geniş bant aboneliği oranı ortalama 30,6 iken, Türkiye’de bu oran 16,03 düzeyindeydi.

ABD’li teknoloji şirketi Akamai verilerine göre OECD ülkelerinin internet hızları ortalaması 15,3 Mbps iken, bu rakam Türkiye’de 7,6 Mbps düzeyinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı, çalışmada ortaya çıkan veriler doğrultusunda, seneye hayatımıza tamamen girmesi beklenen 5G teknolojisine hazırlık kapsamında fiber altyapı yatırımlarının hızla artırılması ihtiyacı bir kez daha ortaya çıkıyor.