İnternet
Anadolu Ajansı, Türkiye fiber altyapı verilerini açıkladı!
Anadolu Ajansı, Türk Telekom’un açıkladıkları istatistiksel verilerden sonra, konuyla ilgili kapsamlı verilerin yer aldığı bir haber hazırladı.
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Türkiye’nin nüfusunun 1/3’ü İstanbul içerisinde hayatını idame ettiriyor. Ülkemizin en kalabalık ili olan İstanbul’da toplamda 47 bin 421 kilometrelik fiber altyapı ağından kişi başına yaklaşık 3,1 metre fiber kablo düşüyor. Bu oran Stockholm’de 770 metreye kadar düşüyor.
İstanbul’da fiber altyapıya kaç kişi ulaşabiliyor?
Seneye hayatımıza tamamen girmesi beklenen 5G iletişim teknolojileri için çalışmalar devam ediyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) Sektör Verileri Raporu’nu temel alarak Türkiye’nin fiber istatistiklerini göz önüne serdi.
AA’nın rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde şu an aktif halde bulunan fiber kabloların uzunluğu 355 bin 28 kilometre. Alternatif işletmecilerin sahip olduğu toplam fiber ağ uzunluğu 73 bin 6 kilometre iken, Türk Telekom’un sahip olduğu fiber altyapı uzunluğu 282 bin 22 kilometre.
Bu fiber altyapının 124 bin 954 kilometresi şehirler arası mesafe olarak belirlenmiş, 157 bin 68 kilometresi ise şehir içi amaçlı kullanılıyor.
Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı 4,3 metre!
Fiber altyapının yaygın olduğu büyük şehirlerde nüfus dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranlarının oldukça düşük olduğu ortaya çıkıyor.
Bu rakamlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda İstanbul’da kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğunun sadece 3,1 metre olduğu görülüyor. Keza, 23 bin 678 kilometre fiber altyapı uzunluğuna ulaşıyor. 5,5 milyon kişilik nüfusa sahip olan Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı oranı sadece 4,3 metre olarak hesaplanıyor.
Fiber altyapı eksiklikleri, nüfusu az şehirlerde daha bariz
4,3 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir’de ise kullanılan fiber altyapı uzunluğu 17 bin 626 kilometre, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu da 4 metre olarak belirlendi.
Türkiye’de kişi başına en uzun fiber altyapı turizm başkenti Antalya’da bulunuyor. Antalya’nın nüfusu 2 milyon 426 bin 356 olarak açıklandı. Fiber altyapı uzunluğu 11 bin 166 kilometre seviyesinde iken, şehirde kişi başına 4,6 metre fiber altyapı düşüyor.
Antalya’yı, kişi başına düşen 4,1 metre fiber altyapı uzunluğuyla Konya, 3,7 metre ile Adana, 3,6 metre ile Kocaeli, 3,3 metre ile Bursa, 2,7 metre ile Gaziantep ve 2,1 metre ile Şanlıurfa takip ediyor.
Fiber altyapının 200 kat artması gerekiyor!
Gelişmiş internet altyapısına sahip olan Stockholm, TELKODER çalışmasında örnek gösterildi. 2 milyonu aşkın bir nüfusa sahip şehirde 1 milyon 800 bin kilometre fiber altyapı uzunluğu bulunduğu ve kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranının 770 metre olduğu kaydediliyor.
TELKODER: Fiber altyapı hazır değil
TELKODER çalışmasına göre, Avrupa Konseyi’nin açıkladığı “Ev Halkı Fiber Yaygınlık Oranları” esas alındı. Avrupa’da ortalama yüzde 13,9 rakamını gösterirken Türkiye’de yüzde 10,8 seviyesinde kaldı.
OECD ülkelerinde 2018’de her 100 kişi için sabit geniş bant aboneliği oranı ortalama 30,6 iken, Türkiye’de bu oran 16,03 düzeyindeydi.
ABD’li teknoloji şirketi Akamai verilerine göre OECD ülkelerinin internet hızları ortalaması 15,3 Mbps iken, bu rakam Türkiye’de 7,6 Mbps düzeyinde bulunuyor.
Anadolu Ajansı, çalışmada ortaya çıkan veriler doğrultusunda, seneye hayatımıza tamamen girmesi beklenen 5G teknolojisine hazırlık kapsamında fiber altyapı yatırımlarının hızla artırılması ihtiyacı bir kez daha ortaya çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
Turkcell 5G ile tarihe geçti!
Türkiye’nin öncü operatörlerinden biri olan Turkcell, Türkiye’de satışa sunulmayan, yalnızca yurtdışından satın alınabilir, 5G destekli Oppo Reno 5G ile, kendi 5G pilot şebekesini kullanarak Pera Turkcell İletişim Merkezi’nde 5G hız testini canlı olarak gerçekleştirdi.
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Testte Ericsson markası ile yapılan ortak çalışma neticesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verildi. Turkcell Tepebaşı Plaza’da yapılan 5G hız testinde 2.2 GBPS hızlarına ulaşıldı. Bu test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı ve bu hızla dünya rekoru kırıldı.
Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yaptığımız ve dünya rekoru kırdığımız bu testle de yepyeni bir aşamaya geçmiş olduk. Bu testin gerçekleşmesinin önün açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK’ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Turkcell’in 5G bağlantısını test ettiği etkinlikteyiz. Pera Turkcell İletişim Merkezi’nde gerçekleştirilen canlı test sonuçları bu şekilde. pic.twitter.com/9A0MSuJQJ1— Hardware Plus (@Hwptr) 6 Ağustos 2019
Peki, 2.283 GBPS hız neleri vadediyor?
2 saatlik bir filmi 7 saniyede, 12 şarkılık bir albümü 0,2 saniyede, 10 bölümlük kısa bir dizinin bir sezonunu 30 saniyede indirebilirsiniz. Turkcell, kullanacağı 5G teknolojisinde en yüksek veri indirme hızına ulaşmayı ve en düşük gecikme değerlerine sahip olmayı hedefliyor. Ayrıca, baz istasyonlarının verimliliğini de olabildiğince arttırmaya çalışıyor. 2.283 GBPS hızla yaklaşık olarak saniyede 285 MB veri indirmesi yapabileceğinizin ek olarak altını çizelim.
Ağ Teknolojileri
Yazlıkta ‘her yerde internet’ aslında çok kolay!
Milyonlarca öğrenci için uzun bir tatil dönemi anlamı da taşıyan yaz mevsimi nihayet geldi; şortlar, etrafa gönül rahatlığıyla saçılan DualShock 4’ler, yeni PC oyunları, arkadaşlarla geçirilecek daha uzun zamanlar, daha çok müzik, YouTube, internet dizileri derken eğlenceli zamanlar tavan yapacak. Elbette çoğu kimse için yazlık sezonu da açılıyor. Dubleks, 3 katlı yazlıklar, çeşitli ölçülerde bahçeler derken internetin kapsama alanının önemi iyiden iyiye artıyor.
Günümüzün standart sorunu da tam bu noktada altının çizilmesini gerekli kılıyor; yazlıklarda modemin kurulu olduğu alanın çok yakınında, genellikle bilgisayarın konumlandığı bölgede internet gayet iyiyken bir alt üst kata, alt kata, teras, balkon ya da bahçeye çıkıldığında ‘mobil internetten’ başka çare kalmıyor. Sınırsız Wifi da böylece amansız bir şekilde sınırlanıyor. Çözüm ise ‘yeni teknolojide’ saklı. Mesh teknolojisine yakından bakmaya ne dersiniz?
Yaz mevsimiyle birlikte yazlıkta interneti güçlendirme zamanı…
Mesh teknolojisi katlı, geniş alanlarda, yani yazlıkta kesintisiz ‘performanslı’ internet için ihtiyaç duyulan ve aranan çözüm adeta. Çünkü kapsama alanının genişletilmesi ve kesintisiz işlev sunmak adına gelişmiş özellikler içeriyor. Örneğin modemin sahip olduğu 802.11b ya da 802.11ac bantlarında değil, kendi aralarında farklı bir bant kullanıyorlar. Böylelikle mevcut modem bandını işgal etmiyorlar.
Temelde (x) 100mbit/s olan internet hızları, çok uç noktalara konumlandırılan mesh router’larla mesafeye bağlı olarak 70-50mbit/s (x/2 seviyesinde) seviyesinde alınabiliyor. Biraz da teorik kurulum ve çalışma prensiplerine göz atılabilir.
Mesh WiFi ile tanışın…
Mesh WiFi sistemleri olarak geçiyor ve satın alındıkları anda kutu içeriğinde 2-3 adet ürün çıkıyor. Bunlardan birini modeme bağlıyorsunuz, diğerini/diğerlerini çeşitli uzaklıklarda konumlandırıyorsunuz. Bu sayede modemin bulunduğu alanla ikinci (çok geniş alanlarda 3., 4. Aygıt arasında WiFi alanı kuruluyor. Modemin sahip olduğu çok sınırlı, birkaç metrelik kapsama alanı, sadece 2 aygıtla 500 metrekarelere varan alanlara kadar çıkıyor.
Geniş alanda tabletler, çok sayıda akıllı telefon, notebook’lar, akıllı ev aletleri, vb. konforlu bir şekilde, stabil, üstelik internete yüksek hızlarda bağlanıyor. Genellikle bu tür aygıtların tamamında kablolu çıkış alınması için Ethernet portu da bulunuyor, yine hemen hepsi mobil uygulama üzerinden dakikalar içerisinde kurulup aktif hale getiriliyor. Bu arada çoğu ağ üreticisi tarafından tüketicilere sunulan Mesh Wifi aygıtlarının her birinin ortalama 4 antene sahip olduğunu belirtmekte yarar var. Kat geçmek ve geniş alanlar için etkin bir çözüm sağladıklarını kaydedelim.
Bu tip cihazlarda estetik form faktör de önem kazanmış durumda. Örneğin IF Design Award adlı tasarım ödülünü kazanmış bir ağ ürününe pek sık rastlamak mümkün değil, ince ve sofistike bir tasarıma sahip olan Zyxel Multy U, 2019’da bu prestijli ödüle layık görülerek dikkatleri üzerine çekmişti. Zira konuyu teknoloji ile birlikte dekoratif olarak da ele alabilmek ilginç ama aynı zamanda son dönemin öne çıkan trendlerinden.
Haber
Araştırma: Milyonlarca kişi hala 123456 şifresini kullanıyor
Güvenlik uzmanlarının defalarca yapmış olduğu uyarılara rağmen, tahmin edilmesi kolay şifreleri kullanmaya devam ediyoruz. Öyle görünüyor ki birçok insan hesaplarını korumak için karmaşık karakterde bir dize şifre koymaktan kaçınıyor.
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Şifrenizi kolay seçmekten kaçının
İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yapılan araştırmada birçok insan , basit şifrenin hala dünya genelinde en yaygın dize olan “123456” kullanan yaklaşık olarak 23.2 milyon hesabın olduğunu doğruladı. Yapılan araştırmada listeye dahil olan, belkide şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, “123456789” , “1111111” ve “qwerty” ‘de şifreler arasında yer alıyor.
NCSC, bazı kişilerin hesaplarını korumak için kullandıkları parola türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Avustralya’daki çevrimiçi güvenlik uzmanı Troy Hunt ile işbirliği yaptı.
Güvenlik ihlallerinde yakalanan hesap listelerinde, kaç kez basit şifrenin kullanıldığını veya kendi şifrenizin ne kadar çok göründüğünü bulmak için Hunt’ın veri tabanından yardım alabilirsiniz. Örneğin, “zxcvbnm” (klavyenin en alt satırında görünen harfler) girin ve parolanın 575.000’den fazla kullanıldığını göreceksiniz. Bu veritabanı sayesinde, sizin gibi düşünen bir çok insan gibi şifrenizi, tahmin edilirliğini de gözden geçirebilirsiniz.