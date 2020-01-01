Basın Bülteni
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yıla fiber altyapı ekibiyle girdi!
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yılda da çalışmaları bırakmadı. Bizzat kendi katılımlarıyla Erzurum’da -15 derecedeki altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi.
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Daha önceki söylemlerinde tüm operatörlere Türkiye’nin altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürme çağrısında bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni yıla Erzurum’da zorlu şartlarda fiber dönüşümü için çalışan ekipleriyle girdi.
Türk Telekom, gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Sosyal medya üzerinden tüm operatörlere Türkiye’nin altyapı gitmemiş noktalarına fiberi birlikte götürme çağrısında bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Türkiye’yi fiber ağlarla örme vizyonu doğrultusunda, dur durak bilmeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Türk Telekom; kar, yağmur çamur bilmeden çalışmaları sürdürüyor!
Önal, yeni yılda Erzurum’da eksi 15 derecede karlarla kaplı fiber dönüşüm sahasında çalışan ekiplere yaptığı ziyarette; “Türk Telekom’un bu birleştirici gücünü yerinden hissetmek. Fiber dönüşüm çalışmalarına refakat ederek saha çalışanlarımızın yeni yıllarını kutlamak için Erzurum’da bulunuyorum. 2020’de de ‘sadece merkeze değil herkese’ hizmet sunma gayesindeyiz. Yağmur, kar, kârlı, kârsız demeden, ülkemizin her karışı için birlikte çalışmaya, Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Önal, Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom’un, İzmir’den Ağrı’ya, Trabzon’dan Hatay’a, memleketin en ücra köşelerinde yaşayan her bir kişiden kalabalık ailelere, küçük işletmelerden en büyük şirketlere, tüm Türkiye’yi birbirine bağladıklarını açıkladı.
Önal, “Ülkemizi dijitalleştirmek ve bilgi toplumuna dönüştürmek; internet üzerinden bilgiyi ‘sadece merkeze değil herkese’ ulaştırmak için bu toprakları köy köy, mahalle mahalle, karış karış geziyoruz.
Fiber altyapımız 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı!
Ümit Önal; Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için ülkenin dijital dönüşümüne son on dört yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son on yılda 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti.
Önal, “Ülkemizin dört bir yanını, yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek örüyoruz ve yatırım yapmadık yer bırakmıyoruz. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik.
Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” dedi. Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil Türkiye’nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, “Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor.
Türkiye’nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom olarak her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz” diye konuştu.
Bu başarısından ötürü Türk Telekom’u kutlar, yılbaşını sevenleriyle kutlayamayan işinin başında olmak zorunda kalan personellerinin yanında olduğu için Ümit Bey’i tebrik ederiz. Herkese mutlu seneler dileriz.
Basın Bülteni
Amazon Türkiye iade süresini uzattı!
Amazon Türkiye, 8 Ocak 2020 tarihine kadar yapılan tüm alışverişlerde iade sürelerini 8 Şubat’a kadar uzattığını duyurdu.
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Amazon.com.tr’de iade süreleri uzatıldı. Müşteri deneyimine her geçen gün bir yenisini ekleyen Amazon.com.tr, 8 Ocak’a kadar verilen siparişlerde iade süresini 8 Şubat gün sonuna kadar uzattı. Markanın satıcısı olduğu ve doğrudan firma tarafından gönderilen ürünlerde geçerli politika, müşterilere ürün iadesi konusunda da esneklik sağladı.
Markanın sadece ürün satın alma sürecini değil, ürün iadesini de keyifli ve pratik hale getiren bu hizmeti 11 Kasım’dan bugüne kadar satın alınan, Amazon.com.tr’nin satıcısı olduğu ve doğrudan gönderilen ürünleri de kapsayacak ve ürünler 8 Şubat gece yarısından önce iade edilebilecek. 8 Ocak 2020 tarihinden sonra gönderilen ürünlerde ise 30 günlük standart iade politikası uygulanacak.
Özellikle Türkiye’de yaşanan Muhteşem Cuma ve 11.11 gibi kampanyalardan dolayı firmalar ürün gönderim sürelerinde problem yaşıyorlardı. Online pazarda bulunan diğer firmalardan şu an ses çıkmazken Amazon’dan gelen bu güzel atılımla alışverişlerde memnuniyet oranın arttırılması bekleniyor.
Basın Bülteni
Gaming in Turkey, 2020 yılında yurt dışındaki ilk ofisini açacak!
Gaming in Turkey, oyun ve e-spor ajansı olarak yurt dışında Gaming in MENA adıyla bir ofis açıyor. Kuveyt’de açacağı ofis ile birlikte Orta Doğu’da oyun ve e-spor hizmetleri sunmaya hazırlanıyor.
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Gaming in Turkey, Orta Doğu’da oyun ve e-spor ekosistemini geliştirmek üzere yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Future Communication Company ile iş birliği yapan ve Kuveyt’te e-spor arenası açmaya hazırlanan şirket, 2020 yılının Ocak ayı itibarıyla Orta Doğu bölgesinde özellikle oyun firmalarının da bölgedeki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak lokal bir ekip ile birlikte Kuveyt’te ofis açacak.
Yurt dışında projeler hayata geçireceğiz!
Gaming in MENA ile Orta Doğu bölgesine oyun ve e-spor alanında tüm hizmetlerini sunarak buradaki markaların ihtiyaçlarına çözüm olacak firmanın kurucu ve CEO’su
Ozan Aydemir açıklamalarda bulundu;
“2020 Ocak ayında açılacak olan Kuveyt’teki e-spor merkezini açıyoruz. Rush for Run ile birlikte Orta Doğu bölgesinde yatırım yapmak isteyen markalara birçok fırsat sunacağız. Özellikle oyun firmalarının bölgedeki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak lokal bir ekip ile birlikte yeni ofisimizi yine Kuveyt’te açacağız. Türkiye ofisimizdeki deneyimli ekip tarafından yönetilecek. E-spor organizasyonları, influencer pazarlama, dijital pazarlama veya PR gibi tüm pazarlama faaliyetlerini aynı Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde Orta Doğu için de yapacağız. Neredeyse bütün oyun ve e-spor ekosisteminin girmek istediği ama oldukça lokal deneyim gerektiren Orta Doğu bölgesi için önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.
E-spor’un 2020 yılında 1.4 milyar dolar büyümesi bekleniyor
E-spora ilginin ve yatırımların giderek artığının altını çizen Aydemir, “2018 yılında dünya genelinde toplam ciro; oyun yayıncıları, medya hakları, bilet satışları, lisanslı ürünler, reklam ve sponsorluklar dahil olmak üzere 906 milyon dolar civarındaydı. 2019 yılına bakıldığında bu rakam 1.1 milyar dolara yükseldi diyebiliriz. 2020 yılında ise yüzde 30 büyüme gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve buna bağlı olarak 1.4 milyar civarında bir büyüme olacağı öngörülüyor” diye konuştu.
Oyun sektöründe yeni yatırımlar olacak
E-spora markaların ilgisi giderek artıyor. Profesyonel oyuncu ve takım sayısı dünya genelinde artış gösterdi. E-spora genel anlamda yapılan yatırımlar hızlandı. Bu durum sadece online olarak değil offline turnuvalar dışında e-spor arenaları olarak hem Türkiye’de hem de globalde artmaya başladı. PC oyunları eski gücünde olmasa da yeniden canlanmaya başladı. Mobil oyunlarda Hyper Casual oyunlar, online oyunlar hala en popüler oyunlar kategorisinde yer alıyor” dedi.
Basın Bülteni
Türk Telekom, fiberde Avrupa ülkelerini geçti: 7,5 milyon kilometre!
Türk Telekom, Avrupa ülkelerini geride bırakarak fiber altyapıda 7,5 milyon kilometreye ulaştı. Bu büyük başarının detaylarını haberimizde derledik.
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Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yaptığı açıklamada “Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bir ucundan diğerine en yakın rakibinin 7 kat altyapı yatırımı yaptıklarını belirtti.
Önal, toplamda 7,5 milyon kilometrelik fiber ağ yatırımı gerçekleştirdiklerini anlatarak 2020 yılında İstanbul altyapısı olmayıp, altyapı talep eden her müşteriye “En geç 1 hafta içerisinde fiber hizmeti ulaştırma” sözü verdi. Türkiye şu an sahip olduğu fiber altyapısıyla 5G öncesi büyük bir atılım gerçekleştirmiş oldu.
OECD ülkelerinin ortalamalarına bakıldığında; yüzde 20 seviyesindeki abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu kategoride ABD, Kanada, İsviçre, Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geçmiş oldu.
Fiber ağımız 7,5 milyon kilometreye ulaştı!
Ümit Önal, “Türk Telekom olarak Türkiye’yi adeta fiber ağlarla ördük. Türkiye’nin 81 ilini köşe bucak sararak, yatırım yapmadık yer bırakmadık. Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” dedi.
Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz
Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil Türkiye’nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, “Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor.
Ülkemizdeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası bulunuyor. Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda, en yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına karşılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz.
Türk Telekom’u bu başarısıyla birlikte 5G altyapımızın çok daha sağlam temeller üzerine oturtulduğunu anlıyoruz. Bu atılımlarından dolayı firmayı kutluyor ve başarılarını devam ettirmelerini ümit ediyoruz.