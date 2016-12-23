Amerikan Hükümeti Turistlerin Sosyal Medya Hesaplarını İnceliyor

Amerikan Gümrük ve Sınır Koruma kanunu kapsamında hükümet artık yabancı turistlerin Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarını inceleyebiliyor.

Amerikan hükümetinin Haziran ayında kabul ettiği bazı kanun değişiklikleriyle beraber ülkeye geçici olarak vizesiz giren turistlere bu kanun uygulanabilecek. Bu uygulama sadece Electronic System for Travel Authorization ya da ESTA doğrultusunda ülkeye vizesiz giren ziyaretçilere uygulanıyor. Yapılan açıklamaya göre bu uygulamanın nedeni ise potansiyel tehlikeleri belirleyebilmek.

Uygulama salı günü devreye girdi ve şimdilik opsiyonel. Yabancı turistlere çevrimiçi varlıklarına ilişkin hesapları soruluyor ve popüler sosyal medya platformlarında ki hesap isimleri isteniyor. Bu uygulamada LinkedIn ve Google+ profilleri bile isteniyor. Şimdilik istenen bilgilerin ziyaretçinin ülkeye girişini engelleyebileceği kesin olarak bilinmiyor.

Sosyal medya hesapları terörist gruplarla ilişkili olmadığı sürece bir problem olmuyor. Tabii bu durum şimdilik. Ayrıca sosyal medya bilgilerini vermek istemeyenler ülkeye yine de giriş yapabiliyor. Ancak bu uygulamanın var olması ile insan hakları aktivistlerini ve teknoloji şirketlerini harekete geçirmeye yetti. Google ve Facebook, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ile beraber bu uygulamanın düşünce özgürlüğüne ve kişinin gizliliğine aykırı olduğunu açıkladı.