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Amerika, havadan içme suyu çıkarabilecek taşınabilir cihazlar geliştiriyor
Amerika DARPA, havadan içme suyu çıkarmak için taşınabilir üniteler geliştirmek üzere harekete geçti. Bazı sözleşmeler imzalandı bile!
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Havadan içme suyu elde edilecek!
Amerika Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından bir yıl önce tanıtılan, havadaki atmosferik suyun çıkarılmasına yönelik AWE programı uygulamaya koyuluyor.
DARPA, bazı özel kuruluşlarla beş geliştirme sözleşmesi imzaladı ve bir devlet kurumu ile de anlaşma imzaladı. DARPA, yeni malzemeler ve ilkelere dayalı olarak verimli, taşınabilir ve konumsal kullanım alanları görmeyi planlıyor.
Su olmadan insan yaşamı imkansız, ordular ve birlikler için önemi de aynı şekilde. Amerika da bu teknolojiyi ilk olarak orduları için kullanmayı planlıyor. AWE Program Yöneticisi Dr. Seth Cohen, “Temiz suya erişim askerler için kritik önem taşıyor ve mevcut su dağıtım operasyonları çok sayıda finansal, teknik ve lojistik zorluklar ortaya koyuyor” dedi. Bu nedenle, ABD ordusu, geliştiricilere, en kurak iklimde bile havadan su çıkarmak için verimli ve aynı zamanda taşınabilir cihazlar oluşturmaları için talepte bulundu.
Programa başvuran şirketlerin başvurularının gözden geçirilmesinin ardından, sözleşmeler GE Research, Physical Sciences, Honeywell International, Massachusetts Institute of Technology, University of Texas at Austin ve US Naval Research Laboratory‘ye verildi. DARPA bir basın bülteninde , “Yeni sorbentler geliştirmenin yanı sıra, AWE araştırmacılarının mevcut teknolojilere kıyasla boyutu, ağırlığı ve güç gereksinimlerini önemli ölçüde azaltarak yüksek derecede hareketli birlikler için uygunluklarını optimize etmek için sistemler tasarlamaları gerekecek” dedi.
Çalışma iki aşamada yürütülecek. İlk olarak, küçük mobil askeri gruplara hizmet vermek için taşınabilir bir kurulum oluşturulacak. İkinci olarak, günde 150 kişiye kadar içme suyu sağlamak için bir kamyon nakliye tesisi yapılacak. Basitçe söylemek gerekirse, bir seferi kurulum seçeneğine ve bir de konumsal bir seçeneğe ihtiyaç var. İkinci aşamada, yeni teknoljinin insani yardım görevlerinde de kullanılması gerekiyor.
Özet olarak bu teknoloji, ilk aşamada Amerikan ordusu için kullanılmaya başlanacak. Daha sonra ise halka ve suya ihtiyacı olan insanlara ulaşacak gibi görünüyor.
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YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
YouTube Türkiye için devlet tarafından istenen yükümlülüğü yerine getirerek Türkiye’de gerekli temsilciyi atayacağını resmen duyurdu.
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Bildiğiniz gibi Türkiye’de devlet tarafından sosyal medya için bir karar alınmıştı. Bu karar’a göre Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Türkiye’de görev yapacak temsilcisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirmesi gerektiği belirtilmişti. Geçen süre boyunca yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok‘un da aralarında bulunduğu kuruluşlara ise ceza kesilmişti. Fakat ikinci dönem süreç devam ederken YouTube Türkiye için yayınladığı bildiri ile resmi bir temsilci atayacağını resmen açıkladı.
YouTube Türkiye için temsilci atama bildirisi
“YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz”.
Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti. Yasaya göre, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de 2 Kasım’a kadar temsilci belirlemeleri gerekiyordu. Söz konusu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye temsilcisini belirleyerek BTK’ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye’de henüz temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10’ar milyon lira idari para cezası verilmeye başlandı. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekiyor. Aksi halde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Ancak YouTube Türkiye bu adımı ile Türkiye’deki faaliyetlerine sorunsuzca devam edeceği kesinleşmiş oldu.
Basın Bülteni
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Spam çağrı ve e-postalarda bu yıl artış görüldü
Yeni yürütülen bir çalışmada gösterildiği üzere, spam çağrı ve e-postalar bu yıl fark edilir bir şekilde arttı. Bunda özellikle Covid-19 salgınının etkisi olduğu düşünülüyor.
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Spamleri engelleyici bir uygulama olan Truecaller tarafından; 2020 yılının ilk on ayında dünya çapında yapılan 145 milyar kadar arama ve mesaj tespit edildi ve bu alanda bir artma gözlemlendi.
Bu yılın Ocak ve Ekim ayları arasında spam çağrılarında %159’luk bir artış tespit eden araştırma; bunlardan yaklaşık üçte birinin asıl spam çağrıları olduğunu buldu. Bu çağrıların yaklaşık dörtte biri ise satış için açılan telefonlar iken; diğer istenmeyen aramaların da oldukça sık olduğu belirtildi.
Spam aramaları yapan kişiler üzerinde bu seneki salgının da önemli bir etkisi olduğunu düşünen Truecaller; Mart’tan itibaren virüsün yayılmasıyla birlikte ilginç bir şekilde spam aramalarda bir düşüşün olduğunu ortaya çıkardı. Yani karantina koşullarının ve bazı ulaşım kısıtlamalarının getirilmesi, spamleri yapan kişileri bu zaman içerisinde eskisi kadar rahat hareket ettirmemiş gibi. Ancak Mayıs’tan sonra ise, salgının yol açtığı belirsizlikle birlikte bu aramalarda tekrar bir artış görüldü.
Dünya çapında Brezilya 2019’a oranla %9 artış ile toplamda bu alanda en çok etkilenen ülke konumunda. Birleşik Devletler ise %56’lık bir artış ile sekizincilikten ikinciliğe çıkmış durumda.
Ülkelerden bağımsız olarak, bu tipte alınan her mesaj, çağrı, e-postalar ve içerikleri hakkında oldukça dikkatli olmaya çalışmakta fayda var.
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Mali
19 Aralık 2020 at 21:18
Kampa giderken yanına almalık