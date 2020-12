Amerika, havadan içme suyu çıkarabilecek taşınabilir cihazlar geliştiriyor

Amerika DARPA, havadan içme suyu çıkarmak için taşınabilir üniteler geliştirmek üzere harekete geçti. Bazı sözleşmeler imzalandı bile!

Havadan içme suyu elde edilecek!

Amerika Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından bir yıl önce tanıtılan, havadaki atmosferik suyun çıkarılmasına yönelik AWE programı uygulamaya koyuluyor.

DARPA, bazı özel kuruluşlarla beş geliştirme sözleşmesi imzaladı ve bir devlet kurumu ile de anlaşma imzaladı. DARPA, yeni malzemeler ve ilkelere dayalı olarak verimli, taşınabilir ve konumsal kullanım alanları görmeyi planlıyor.

Su olmadan insan yaşamı imkansız, ordular ve birlikler için önemi de aynı şekilde. Amerika da bu teknolojiyi ilk olarak orduları için kullanmayı planlıyor. AWE Program Yöneticisi Dr. Seth Cohen, “Temiz suya erişim askerler için kritik önem taşıyor ve mevcut su dağıtım operasyonları çok sayıda finansal, teknik ve lojistik zorluklar ortaya koyuyor” dedi. Bu nedenle, ABD ordusu, geliştiricilere, en kurak iklimde bile havadan su çıkarmak için verimli ve aynı zamanda taşınabilir cihazlar oluşturmaları için talepte bulundu.

Programa başvuran şirketlerin başvurularının gözden geçirilmesinin ardından, sözleşmeler GE Research, Physical Sciences, Honeywell International, Massachusetts Institute of Technology, University of Texas at Austin ve US Naval Research Laboratory‘ye verildi. DARPA bir basın bülteninde , “Yeni sorbentler geliştirmenin yanı sıra, AWE araştırmacılarının mevcut teknolojilere kıyasla boyutu, ağırlığı ve güç gereksinimlerini önemli ölçüde azaltarak yüksek derecede hareketli birlikler için uygunluklarını optimize etmek için sistemler tasarlamaları gerekecek” dedi.

Çalışma iki aşamada yürütülecek. İlk olarak, küçük mobil askeri gruplara hizmet vermek için taşınabilir bir kurulum oluşturulacak. İkinci olarak, günde 150 kişiye kadar içme suyu sağlamak için bir kamyon nakliye tesisi yapılacak. Basitçe söylemek gerekirse, bir seferi kurulum seçeneğine ve bir de konumsal bir seçeneğe ihtiyaç var. İkinci aşamada, yeni teknoljinin insani yardım görevlerinde de kullanılması gerekiyor.

Özet olarak bu teknoloji, ilk aşamada Amerikan ordusu için kullanılmaya başlanacak. Daha sonra ise halka ve suya ihtiyacı olan insanlara ulaşacak gibi görünüyor.