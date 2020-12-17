Evden çıkmadan makyaj ürünlerini denemek ister misiniz? Artık mümkün!

Artık AR gücüyle evinizden makyaj yapmayı deneyebilirsiniz. L’Oreal, MAC, BLK / OPL ve daha fazla markanın ruj ve göz farını denemeniz mümkün.

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Makyaj ürünlerini denemek arttırılmış gerçeklik ile artık çok kolay

L’Oreal Paris, bir blog gönderisinde Google‘ın yeni alışveriş özelliğinin insanların sanal olarak makyaj denemelerine izin vereceğini duyurdu. Diğer bir özellik, ürünleri çeşitli modellerde gösterecek. Sadece ruj ve göz farı bu özelliğin bir parçası. Ayrıca L’Oreal, MAC Cosmetics, Black Opal ve Charlotte Tilbury gibi birkaç markayla sınırlı.

Denemek için düşündüğünüz ürünü Google’dan aratabilirsiniz. Desteklenen bir markaysa, ürünü ve bir modelin üzerinde kullanıldığında nasıl görüneceğini gösteren yeni bir Google kart’ı göreceksiniz. Önizlemeyi değiştirmek için altta bulunan bir listeyi kullanacaksınız; modeli değiştirmek için ise üstte yer alan listeyi kullanacaksınız. Görünüşe göre Google ve ortakları, size benzeyen birini bulmayı kolaylaştırmak için oldukça geniş bir cilt tonu yelpazesine sahip modeller kullanmış.

Ürünün sizin cildinizde nasıl görüneceğini görmek isterseniz, “Deneyin” yazan düğmeye basmanız gerekiyor. Buna tıkladığınızda kamera açılacak ve ardından dijital olarak makyajı uygulayacak. Modellerde olduğu gibi önizlemeleri değiştirebilirsiniz.

Bu önizleme, bir Snapchat filtresiyle neredeyse aynı şekilde çalışıyor, ancak mükemmel değil. Örneğin:

Bu özellik, insanlar fiziksel bir mağazaya gitmek ve ortak bir test kullanıcısı kullanmak konusunda tereddüt ettikleri için kullanıma sunuldu. Bu uygulama bire bir denemek kadar kesin sonuç vermeyecek fakat en azından ürünün cildiniz üzerinde nasıl görüneceği ve ten rengi uyumu konusunda size bir fikir verecektir.