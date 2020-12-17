Augmented Reality (AR)
Evden çıkmadan makyaj ürünlerini denemek ister misiniz? Artık mümkün!
Artık AR gücüyle evinizden makyaj yapmayı deneyebilirsiniz. L’Oreal, MAC, BLK / OPL ve daha fazla markanın ruj ve göz farını denemeniz mümkün.
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Makyaj ürünlerini denemek arttırılmış gerçeklik ile artık çok kolay
L’Oreal Paris, bir blog gönderisinde Google‘ın yeni alışveriş özelliğinin insanların sanal olarak makyaj denemelerine izin vereceğini duyurdu. Diğer bir özellik, ürünleri çeşitli modellerde gösterecek. Sadece ruj ve göz farı bu özelliğin bir parçası. Ayrıca L’Oreal, MAC Cosmetics, Black Opal ve Charlotte Tilbury gibi birkaç markayla sınırlı.
Denemek için düşündüğünüz ürünü Google’dan aratabilirsiniz. Desteklenen bir markaysa, ürünü ve bir modelin üzerinde kullanıldığında nasıl görüneceğini gösteren yeni bir Google kart’ı göreceksiniz. Önizlemeyi değiştirmek için altta bulunan bir listeyi kullanacaksınız; modeli değiştirmek için ise üstte yer alan listeyi kullanacaksınız. Görünüşe göre Google ve ortakları, size benzeyen birini bulmayı kolaylaştırmak için oldukça geniş bir cilt tonu yelpazesine sahip modeller kullanmış.
Ürünün sizin cildinizde nasıl görüneceğini görmek isterseniz, “Deneyin” yazan düğmeye basmanız gerekiyor. Buna tıkladığınızda kamera açılacak ve ardından dijital olarak makyajı uygulayacak. Modellerde olduğu gibi önizlemeleri değiştirebilirsiniz.
Bu önizleme, bir Snapchat filtresiyle neredeyse aynı şekilde çalışıyor, ancak mükemmel değil. Örneğin:
Bu özellik, insanlar fiziksel bir mağazaya gitmek ve ortak bir test kullanıcısı kullanmak konusunda tereddüt ettikleri için kullanıma sunuldu. Bu uygulama bire bir denemek kadar kesin sonuç vermeyecek fakat en azından ürünün cildiniz üzerinde nasıl görüneceği ve ten rengi uyumu konusunda size bir fikir verecektir.
Augmented Reality (AR)
L’Oréal, sevdiğiniz kıyafetlere göre rujları harmanlayan cihaz tanıttı!
L’Oréal, kozmetik alanında dünyanın en bilinen markalarından biri. Bugünlerde CES teknoloji fuarında kendilerine ait sergi alanında, yapay zeka teknolojilerini de kullanarak, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak ürünler tanıttılar.
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L’Oréal, teknoloji düyasında gelişmelerden geri kalmıyor ve projelerini bir bir tanıtmaya devam ediyor. Bugün yaptıkları açıklamada, Bluetooth yoluyla telefonlarınıza bağlayabileceğiniz Perso adı verilen bir cihaz tanıttılar.
Perso; rujları, fondatenleri veya farklı tonları olan cilt bakım malzemeleri karıştırıp yeni renkler elde edebiliyor. Şirket, ürünün erken aşama versiyonlarını CES’teki etkinlik alanında sergilemeye başladılar. Cihazın akıllı telefon destekli uygulaması da mevcut. Bu uygulama yordamıyla, sosyal medya üzerinden günün trendlerine göre görselleri yazılıma aktarabiliyor. Aktardıkları resimdeki ruj tonlarını seçebiliyorsunuz.
Şirketin, CES’te sergilediği demo uygulamasında ön yüklü görseller bulunuyor. Bunlar üzerinden, yazılımı kullanabiliyorsunuz. Fakat firmanın yetkililerini 2021 yılına kadar bu teknolojinin aktif olamayacağını belirtiyorlar.
Kullanıcılar, favori sosyal medya fenomenlerinin görünüşünü elde edebilecekler ve kendilerine yeni bir görünüş yaratabilecekler. Uygulamayı kullanan müşteriler, renkleri direkt telefonlarında bulunan kamera yordamıyla arttırılmış gerçeklik teknolojisinin nimetlerinden yararlanarak görüntüleyebiliyor.
Detaylı bilgiye edinmek ve cihazın görüntüsünü daha yakında görmek istiyorsanız, aşağıda bulunan inceleme videosunu izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia XZ1 ile Üç Boyutlu Modelleme ve Artırılmış Gerçeklik
Sony Mobile’ın Xperia XZ1 ve XZ Premium modellerinde olan AR Efekti ve 3D Oluşturucu özelliklerini konuğumuz Sony Mobile Türkiye Ürün Lansman Müdürü Abdullah Karaca ile beraber değerlendiriyoruz.
Sony Mobile’ın en yeni akıllı telefonları artırılmış gerçeklik desteğini farklı bir şekilde sunuyor. Barındırdıkları üç boyutlu modelleme yazılımı sayesinde temel seviyede nesneden üç boyutlu dijital modeller elde edilebiliyor. Bu modeller Sony’nin kamera yazılımı sayesinde AR Efekti modu ile fotoğraf ve videolara entegre edilebiliyor veya daha sonra farklı yazılımlarda kullanılmak üzere bilgisayara aktarılabiliyor.
Bu videomuzda Konuğumuz Sony Mobile Türkiye Ürün Lansman Müdürü Abdullah Karaca. Kendisiyle çekim öncesinde ürettiğimiz modelleri de kullanarak bir video hazırladık. Ana kameramıza destek veren kameralarımız AR Efektini sahneye ekleyip kaydeden Sony Xperia XZ1 ve ekranın solundan çekim yapan XZ Premium.
Augmented Reality (AR)
Pixar’ın İlk Sanal Gerçeklik İçeriği İle Ölüler Diyarını Ziyaret Edeceğiz!
Dünyaca ünlü animasyon yapım şirketi Pixar, nihayet sanal gerçeklik arenasına adım atmaya karar verdi.
Bilindiği üzere çoğunluk hissesi Disney’in elinde olan Pixar, Dreamworks ile birlikte dünyanın en büyük animasyon filmi stüdyosu. Stüdyonun sanal gerçeklik mimarisini destekleyen ilk içeriği Coco VR’ın fragmanı yayınlandı. Coco VR’nın fragmanı, Oculus Connect Konferansı’ndan sonra YouTube platformunda da yüzünü gösterdi.
Day of Dead (Ölülerin Günü) temalı animasyon; Oculus Rift için 15 Kasım, Gear VR platformu için 22 Kasım 2017’de, Amerika Birleşik Devletleri’nde yayımlanacak.
Coco VR’nın yönetmenliğini Toy Story 3’den tanıdığımız Lee Unkrich üstleniyor. Genç ve yetenekli müzisyen Miguel Anthony Gonzalez ise yapımın müziklerini besteliyor.
Yapımda yaşayan ölülerle uğraşacak, eşyaları toplayacak, karakterlerle iletişim kurabilecek ve hoş müzikler eşliğinde, sahnede iskelet dostlarınızla dans edebileceksiniz.
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