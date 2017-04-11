AMD, Sanal Gerçeklik Girişimi Olan Nitero’yu Bünyesine Kattı

Son olarak duyurduğu Ryzen ailesi tekrardan piyasaya yeni bir soluk getiren AMD kablosuz sanal gerçeklik başlığı üzerine çalışan Nitero’yu satın aldı.

AMD’nin bu satın alımı hakkında henüz detaylar paylaşılmadı ancak işlem Forbes tarafından doğrulandı. Amerika’nın Teksas eyaletinde yer alan Austin merkezli Nitero özellikle kablosuz artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri üzerinde çalışan az sayıdaki girişimlerden bir tanesi.

Sanal ya da artırılmış gerçeklik başlıklarının en büyük problemlerinden biri olan kablolardan kurtulmak için Nitero 60 GHz hıza sahip kablosuz modül geliştirmek ile uğraşıyor. Bu satın alım ile beraber artık sanal gerçeklik dünyasında AMD’nin de adında söz etmek mümkün.

Her ne kadar sanal ya da artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerine araştırma yapan bir çok isim olsa da şu an pazarda Oculus, HTC ve PlayStation yer alıyor. Bunun dışında Qualcomm, Intel ve Nvidia’da sektörün önemli isimlerinden. HTC Vive’ın arkasında olan Valve geçtiğimiz sene Nitero’ya önemli bir miktarda yatırım yapmıştı.