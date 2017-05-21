AMD, Ryzen İşlencilerinin Mobil Versiyonlarını Getirmeye Hazırlanıyor

AMD bu yıl içerisinde aralarında dizüstü bilgisayarlar için mobil işlemcilerinde yer aldığı yeni Ryzen işlemciler tanıtacak.

AMD’nin mobil işlemcilerinin yanı sıra üst model bilgisayarlar için Ryzen Threadripper ve daha düşük bütçeli bilgisayarlar için Ryzen 3 serisini çıkarması bekleniyor. Bu sene tanıtılan Ryzen işlemciler şirket için büyük bir adım oldu ve Intel’in Core i7 ile Core i5 işlemcilerine rakip oldu.

Mobil Ryzen serisi Raven Ridge kod adıyla biliniyor ve işlemciler Intel’in işlemcileri gibi grafik işlemcisiyle tek bir çip olarak çıkacak. Mobil işlemciler tıpkı masaüstü modellerinde olduğu gibi 4 çekirdekli ve 8 hyperthreading olarak gelecek. Mobil işlemciler de Zen mimarisi ile üretilecek.

Ryzen Threadripper’ın ise önümüzdeki yaz aylarında çıkması bekleniyor. Diğer tüm Ryzen ailesinde olduğu gibi Zen mimarisine sahip olacak işlemci 16 çekirdek ve 32 thread ile gelecek. Threadripper için herhangi bir fiyat henüz belli değil ancak ucuz olmasını beklemek yanlış oluyor.

Şirket son olarak Ryzen 3 serisi işlemcilerinde bu yıl içerisinde geleceğini açıkladı. Intel Core i3’ün rakibi olacak işemcilerin en az Ryzen 5 ve Ryzen 7’nin olduğu kadar rekabetçi olması bekleniyor.