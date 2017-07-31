AMD, Üst Seviye Ekran Kartlarında Nvidia’yı Zorlayacak Gibi Gözüküyor

AMD’nin Nvidia ile üst seviye ekran kartı pazarında rekabet edeceği Radeoun RX Vega serisi grafik kartlarını bugün çıkıyor.

AMD uzun zamandır üst seviye ekran kartı pazarında bayrağı Nvidia’ya teslim etmişti. Şirket en son 2015 yılında Fury X’i çıkarmıştı. HBM teknolojisi ile beraber Fury X iyi bir ekran kartıydı ancak Nvidia’nın GTX 980 Ti kartının yanında performans açısından çok düşüktü.

İki yılda standart Core i7 işlemci ve GTX 1080 olarak kullanılmaya başladı ancak 14 Ağustos tarihinde yeni bir alternatif geliyor. Daha önce Vega mimarisi hakkında bazı tanıtımlar görmüştük ancak şimdi kartların satışa çıkış tarihleri ve fiyatları açıklandı.

3 adet Radeon RX Vega kartı çıkacak. En ucuz model Radeon RX Vega 56, 14 Ağustos tarihinde 399$’dan satışa çıkacak. 499$’lık hava soğutmalı Vega 64’te RX Vega 56 ile birlikte çıkacak. Sıvı soğutmalı modeller ise daha geç piyasada olacak. Kartlar, Wolfenstein II: The New Colossus ve Prey oyunlarından biriyle gelecek. Ayrıca kartları alanlara 34 inçlik FreeSync destekli Samsung monitör 200$ indirimli olacak. Diğer taraftan bu kartları satın alanlar Ryzen 7 1800X işlemci ve 370X anakart paketinde 100$ indirim de verilecek.