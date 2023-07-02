Bir AI (yapay zeka) yazılım firması tarafından yayınlanan bir rapora göre, Advanced Micro Devices‘ın yapay zeka yongaları, Nvidia yongalarından yaklaşık %80 daha hızlı ve performanslarını eşleştirmek için gelecekte vadediyor.

Nvidia, son aylarda teknoloji endüstrisini kasıp kavuran ChatGPT ve diğer AI hizmetlerini oluşturmak için kullanılan güçlü yonga pazarına hakim. Bu hizmetlerin popülaritesi, Nvidia’nın değerini 1 trilyon doların üzerine çıkardı ve Nvidia’nın çözmek için çalıştığını söylediği yonga kıtlığına yol açtı.

Ancak bu arada teknoloji şirketleri, AMD’nin güçlü bir rakip olacağı umuduyla alternatifler arıyor. Bu, bu hafta başlarında 1,3 milyar dolara satın alınan bir AI girişimi olan MosaicML’i AMD ve Nvidia’nın AI yongalarını karşılaştıran bir test yapmaya sevk etti.

MosaicML, her ikisi de her şirketin amiral gemisi yongalarının bir nesil gerisinde olan ancak hâlâ yüksek talep gören AMD MI250 ve Nvidia A100’ü değerlendirdi.

İçindekiler Değerlendirme sonuçları

Değerlendirme sonuçları

Değerlendirmenin ardından MosaicML, AMD’nin yongasının Nvidia‘nın yongasının performansının %80’ini alabildiğini, bunu da geçen yılın sonlarında piyasaya sürülen yeni bir AMD yazılımı sürümü ve mart ayında piyasaya sürülen PyTorch adlı Meta Platforms tarafından desteklenen yeni bir açık kaynak yazılımı sürümü sayesinde elde edebildiğini buldu.

MosaicML baş teknoloji sorumlusu Hanlin Tang, şirketin AMD‘nin üzerinde çalışmakta olduğu daha fazla yazılım güncellemesinin MI250 yongasının Nvidia’nın A100 performansıyla eşleşmesine yardımcı olacağına inandığını söyledi.

İlginizi Çekebilir: Realme Buds Wireless 3 Özellikleri Açıklandı!

Tang, “Orada bulunan (makine öğrenimi) yonga şirketlerinin çoğu için yazılım işin zor kısmıdır ancak AMD‘nin gerçekten iyi yaptığı yer yazılım tarafında.” dedi ve AMD’nin araştırmasını yürütmek için MosaicML’ye ödeme yapmadığını da sözlerine ekledi.

Tang, MosaicML’in kendi araçlarını, PyTorch’u ve AMD yazılımını, kod tabanında herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmadan büyük bir dil modelini eğitmek için kullandığını söyledi. Ayrıca Tang, geliştiriciler AMD’nin yongalarını doğru fiyata bulabilirlerse, “bunlara hemen bugün geçebilirsiniz” dedi.

MosaicML, ChatGPT yaratıcısı OpenAI gibi sağlayıcılardan bu sistemlere erişim için ödeme yapmak yerine, şirketlerin kendi veri merkezlerinde yapay zeka sistemleri oluşturmasını kolaylaştıran yazılımlar satıyor. Şirket, müşterilerinin Nvidia‘nın ötesinde yonga seçeneklerine sahip olduğunu göstermek için araştırma yaptığını söyledi.

AMD yaptığı açıklamada, “Mosaic’in sonuçları, AMD donanımı üzerinde AI eğitimi ve çıkarımı için açık ve uygulaması kolay bir yazılım ekosistemini destekleme stratejimizi güçlendiriyor.” dedi.