Amazon tarafından geliştirilen sanal asistan Alexa bugünden itibaren şirketin ana uygulaması üzerinden iPhone cihazlarda da kullanılabilir olacak.

Amazon, Alexa’yı ilk defa bir akıllı telefonda kullanıma açmıyor. Asistanın üçüncü parti desteği sayesinde daha önce bir çok telefonda Alexa’yı görmüştü. Ancak bu sefer ilk defa direkt olarak perakende devinden geliyor. Bu özellikle evinde de Alexa’yı kullananlar için büyük bir artı olacak.

Şirketin iOS uygulamasının üst kısmında küçük bir mikrofon simgesi yer alıyor. Alexa bu simge üzerinden aktif ediliyor. Sanal asistan normal bir Echo cihazında nasıl çalışıyorsa uygulama içerisinde de öyle çalışacak. Yani sizin için alışveriş yapabilecek, akıllı ev cihazlarını kontrol edebilecek ya da haberler ile ilgili bilgi verebilecek.

Yapılan açıklamaya göre özellik bugün yayınlandı ve önümüzdeki hafta sonuna kadar bütün Amerikalı kullanıcılara gelecek. Diğer ülkelere ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak Alexa’nın bazı dezavantajı yok değil. Apple tarafından geliştirilen Siri işletim sisteminin içerisinde yer aldığı için bir çok şeye erişebiliyor. Bu yüzden Alexa, Siri’nin erişebildiği tüm şeylere erişemeyecek.