Amazon’dan Ücretsiz Araba Veya 100.000 Dolar Nakit Ödül!

Amazon, çalışanlarını aşı yaptırmaya teşvik etmek için düzenlediği çekilişlerin bir parçası olarak aşı yaptıran 8 depo çalışanına araba ve 100.000 dolar nakit ikramiye verdi. Şirket pazartesi günü, haber ve yaşam tarzı içeriği dağıtan “Amazon Vest Life” hesabındaki bir Instagram gönderisinde, dört depo çalışanı ve bir Whole Foods çalışanına, Covid-19 aşısının kanıtını sağladıktan sonra 40.000 dolar değerinde araba verdiğini duyurdu. Amazon, ayrı bir Instagram gönderisinde geçen hafta, üç depo ve Whole Foods çalışanına aşılandıkları için 100.000 dolar nakit ödül verildiğini söyledi.

Instagram’da The Amazon Vest Life: “✨Four more Amazonians and one Whole Foods Market Team Member ✨ found out last week their names had been drawn as Max Your Vax Winners. Each…”

Ağustos ayında Amazon, Covid-19 aşısını alan çalışanları ödüllendirmek ve bekleyenleri aşı yaptırmaya teşvik etmek için bir çekiliş başlattı. “Max Your Vax” olarak adlandırılan bu çekiliş, çalışanlara araba kazanma şansı, 12.000 dolarlık tatil paketiyle birlikte bir haftalık ücretli izin ve ayrıca 100.000 dolar ve 500.000 dolar değerinde nakit ödül sunuyor. Amazon’a göre, bu ay 21 Ekim’e kadar yaklaşık 2 milyon dolar değerinde toplam 18 ödül verilecek. Katılmak için çalışanların, dahili bir web sitesi aracılığıyla aşı olduklarına dair kanıt sunması gerekiyor.

Amazon, çalışanların kendilerini ve toplulukları korumaları için aşılanmanın kritik olduğuna inandığını söyledi. Şirket, Amazon’un çalışanlar ve aileleri için 1.500’den fazla yerinde aşılama etkinliği düzenlediğini de sözlerine ekledi. Amazon, ön saflardaki çalışanlarının aşı olmasını talep etmedi, ancak bu çekilişler aşılamayı teşvik etmek için bir dürtü görevi görüyor. Şirket ayrıca aşı kanıtı gösteren çalışanlara ve yeni işe alınanlara 100 dolara kadar ikramiye teklif etti.

Amazon, Covid delta varyantı dünya çapında hızla yayılırken yüz binlerce ön saf çalışanının aşı olmasını istiyor. Şirket, ABD depolarında maske zorunluluğu da dâhil olmak üzere daha önce yürürlükte olan bazı korona virüs güvenlik önlemlerini yeniden başlattı. Buna ek olarak, Seattle Times’ın bildirdiğine göre Amazon, yerinde test tesislerini kapattıktan sonra depolarında korona virüs test programını yeniden başlatmak için çalışıyor.