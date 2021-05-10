Genel
Amazon’dan Sahte Ürün Satışını Engellemek İçin 700 Milyon Dolar Yatırım!
Amazon, sahte ürün sayısını sıfıra indirmeye yönelik çalışmalarındaki ilerlemeyi gösteren “2020 Marka Koruma Raporu”nu yayınladı. Rapora göre Amazon, geçtiğimiz yıl pazaryerini dolandırıcılığa yönelik girişimlerden ve kötüye kullanımdan korumak için 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptı ve 6 milyondan fazla şüpheli yeni satıcı hesabı oluşturma girişimini engelledi.
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Amazon, sahte ürün satışına karşı aldığı önlemlere ve 2020 yılında bu konuda gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik önemli iç görüler barındıran “2020 Marka Koruma Raporu‘nu yayınladı. Rapora göre; Amazon 2020 yılında müşterilerini, markaları ve satış ortaklarını sahte ürünlere karşı korumak ve pazaryerlerinde sahte ürün satmaya çalışanların eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamak adına özel ekiplere ve yapay zekâ teknolojilerine 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptı ve bu alanda 10 binden fazla kişiye istihdam sağladı.
Amazon’un sahtecilikle mücadelede benimsediği yaklaşımı “proaktif kontrollerin sağlanması”, “markalara güçlü araçlar sunulması” ve “sahtecilerin sorumlu tutulması” olmak üzere üç ana başlıkta özetleyen 2020 Marka Koruma Raporu’ndan öne çıkan veriler ise şöyle;
- Amazon geçtiğimiz yıl pazaryerini dolandırıcılığa yönelik girişimler ve kötüye kullanımdan korumak için 700 milyon dolardan fazla yatırım yaptı ve 10 binden fazla kişiyi istihdam etti.
- Amazon’un doğrulama süreçleri, 6 milyondan fazla şüpheli yeni satıcı hesabı oluşturma girişimini engelledi.
- Satıcı hesabı oluşturma girişimlerinin yalnızca yüzde 6’sı Amazon’un sıkı doğrulama süreçlerini geçti ve ürünlerini satış için listeleyebildi.
- Amazon, müşteriye gönderilmeden önce lojistik merkezlerine gönderilen ve sahte olduğu tespit edilen 2 milyondan fazla ürüne el koydu ve bu ürünlerin tedarik zincirinin başka bir noktasında yeniden satılmasını önlemek için ürünleri imha etti.
- Amazon, sahte olduğundan şüphelenilen 10 milyardan fazla listeleme kaydını yayınlanmadan önce engelledi.
- Her bir ürünü tanımlamaya ve sahte ürünlerin müşterilere ulaşmasını önlemeye yardımcı olan bir ürün serileştirme hizmeti olan “Amazon Transparency”, 2020 yılında 500 milyondan fazla ürünün korunmasına olanak sağladı.
- Amazon’da satılan tüm ürünlerin yüzde 0,01’inden daha azı müşteriler tarafından sahte ürün olarak şikâyet edildi. Şikayetlerin doğruluğu araştırıldıktan sonra söz konusu ürün ve hesaplarla ilgili gerekli işlemler yapıldı.
- 7 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletme, Amazon tarafından hayata geçirilen “IP Accelerator” aracılığıyla ABD ve Avrupa’daki güvenilir hukuk firmalarına ulaştı. Bu işletmeler, ticari marka başvurularını başarıyla iletip, Amazon Marka Kaydı’nın marka koruma araçlarına erken erişim elde etti.
- Amazon, kötü niyetli aktörlerin kanun karşısına çıkartılması, bağımsız olarak ya da markalarla birlikte ortak soruşturmalar yürütülmesi ve sahtecilere karşı yasal yollara başvurulabilmesi için Amazon Sahtecilik Suç Ünitesi’ni (Amazon Counterfeit Crimes Unit) kurdu.
2020 Amazon Marka Koruma Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.
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Genel
Ferrari’nin yeni F1 direksiyonunu Carlos Sainz’den dinleyin
2021 sezonu için Ferrari ile anlaşma imzalayan Carlos Sainz, yayınlanan bir videoda Ferrari’nin yeni F1 direksiyonunu anlatıyor. Yeni sezondan önce 3 ay boyunca bu direksiyon hakkında eğitim alan Sainz, hala daha eğitimi almaya devam ettiğini söylüyor. Sainz, direksiyonun özelliklerine hakim olmak zor olsa da çok da kötü olmadığını belirtti.
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F1, otomotiv dünyasındaki en son ve en üst seviye teknolojierin kullanıldığı bir alan. Hatta orada kullanılan teknolojilerin, gündelik hayatta kullandığımız araçlar için uyarlanmış hallerini farkında olmadan bile kullanıyoruz. Son zamanlarda çıkan otomobillerin radyoları bile 10 yıl içinde büyük bir sıçrama yaşadı. Önceden sadece müzik sistemini kontrol ettiğimiz donanımlar üzerinden artık klima gibi araç donanımlarını bile kontrol edebiliyoruz. Gündelik hayatta bile durum bu haldeyken F1 araçlarının barındırdığı teknolojilerin ne kadar karmaşıklaştığını buradan anlayabiliriz.
F1 araçlarının direksiyonu üzerinde, araç kontrolüne dair neredeyse bütün işlevleri kontrol eden tuşlar yer alıyor. Misal, üstünde “N” yazan büyük yeşil tuşla arabanın vitesi boşa atılıyor. N tuşunun hemen yanında, üzerinde “PC” yazan tuş ile takımınızdan gelen pite giriş komutunu duyduğunuzu onaylayabiliyorsunuz.
F1 araçlarında da sürüş modları yer alıyor
Artık gündelik araçlarımızda bile yer alan sürüş modları, F1 araçlarında da bulunuyor. Ferrari’nin direksiyonunda ise sürüş modlarını ayarlamak için kullanılan anahtar, üzerinde markanın şahlanan at logosu yer alıyor. Butonu çevreleyen çizelgeye baktığımızda “RACE” ve “BOX” (Box modu, pite girilen esnada kullanılan moddur.) gibi temel işlevlerin yanında birçok mod görmek mümkün. “WU” ile motoru ısıtabilir, “PSH” ile sıralama turlarında araca takviye güç yapabilirsiniz. Bu modlar ile aracın güç aktarım sistemini, araca zarar vermeden en üst performans ile kullanmak hedefleniyor.
Ferrari’nin direksiyonu üzerinde motorun gücünü ayarlayan bir düğme de bulunuyor. Sağ alt tarafta, “ENG” yazan bu düğme ile 1’e ne kadar yakın bir ayarda olursanız, araç o kadar tam güç verme eğiliminde oluyor. Direksiyonun alt kısmında ise lastiklerin ne kadar aşındığını gösteren bir kadran yer alıyor. Malum, lastiklerin F1 için oldukça önemli. Sırf lastiklerdeki sorunlar yüzünden birçok pilotun yarıştan çekildiği, hatta yarışların iptal olduğu bile olmuştu. Ayrıca direksiyondan motor freni, akü kullanımı, lastik tipi seçimi, debriyaj ayarı gibi daha bir çok özellik de kontrol edilebiliyor.
F1 demişken, Türkiye GP’si hakkındaki son durum
13 Haziran‘da yapılması planlanan Türkiye GP‘sinin gidişatı, Türkiye‘nin İngiltere tarafından kırmızı listeye alınması üzerine belirsiz bir hale geldi. Eğer ki yarış yine de yapılırsa takımlar ve pilotları İngiltere’ye döndüğünde iki hafta boyunca karantina altında kalmaları gerekecek. F1 ekibinin karantina sürecinden muaf tutulması durumunda bile yarışın yapılacağına kesin gözüyle bakılamıyor.
İngiltere hükumeti ise böyle bir muafiyetin olmayacağını söylüyor. Bu durumda Türkiye GP’sinin iptal olmaması için tek çıkar yol, İngiliz takımlarının Türkiye GP’sinden sonra İngiltere’ye dönmeden Avrupa’da kalıp, sonraki yarışı beklemeleri. Yani bu olay, takımların tüm ekip üyelerinin 4-6 hafta gibi bir süre boyunca evlerinden ve takım çalışmalarından uzak kalıp, 27 Haziran‘daki Fransa GP‘sine direkt geçmeleri demek oluyor.
Haas takımının patronu Gunther Steiner, “Her türlü senaryo mümkün fakat insanlardan isteyebileceğimiz fedakarlıkların da bir sınırı var. Burada, insanları evlerinden 6 hafta uzak tutmaktan bahsediyoruz. Bu hiç de basitçe karar verilecek bir durum değil. Fakat bir yolunu bulacağız.” dedi
Mercedes AMG takımının patronu Toto Wolff ise, “Stefano Domenicali (F1 CEO’su)’nin doğru bir karar vereceğini düşünüyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde iki haftta boyunca bir otelde karantinada kalmak çok da hoş bir durum değil. Dolayısıyla Domenciali’nin planını bekleyip, ona göre yolumuzu çizeceğiz.” dedi.
Kaynak: Carscoops, tr.motorsport.com
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Genel
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz ne olur? WhatsApp gizlilik sözleşmesindeki son kararlar…
WhatsApp gizlilik sözleşmesi için sayılı günler kaldı. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi için alınan son kararlar…
Milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde barındıran WhatsApp, gizlilik sözleşmesi sürecine giriyor. 15 Mayıs‘ta yürürlüğe girecek olan WhatsApp gizlilik sözleşmesi, tüm kullanıcıları meraka düşürdü. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi için son durum nedir? WhatsApp gizlilik sözleşmesinin kuralları nedir? Gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Gelin tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulalım.
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WhatsApp birkaç ay önce duyurduğu gizlilik sözleşmesi kuralları ile yoğun bir tepki gördü. İlk adımda kullanıcılardan kısa süre içerisinde karar vermelerini isteyen WhatsApp, daha sonra tepkiler nedeniyle geri adım attı. Gizlilik sözleşmesi için tarihi 15 Mayıs‘a erteleyen WhatsApp bu sefer kararlı gözüküyor. Gelin WhatsApp gizlilik sözleşmesine göz atalım.
WhatsApp gizlilik sözleşmesinin kuralları nedir?
WhatsApp Ocak ayında tanıttığı yeni sözleşmesi ile bağlı olduğu Facebook firması ile veri paylaşımı yapılacağını belirtti. Kullanıcıların verilerini altyapı ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi, hizmetlerin nasıl kullanıldığının tespiti, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, Facebook-WhatsApp arasındaki entegrsayonun artırılması, Facebook’un güvenliği ve emniyeti için Facebook ile paylaşacağını açıklayan WhatsApp, tepkileri de üzerine çekmişti. Tepkiler üzerinde bir açıklama daha yapan WhatsApp bu işlemde kullanıcıların bilgilerinin gizliliğinin korunacağını da açıkladı.
WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmezsek ne olur?
Tüm bu tepkiler üzerinde yine de kararından vazgeçmeyen WhatsApp, 15 Mayıs’ta sözleşmeyi onayımıza sunacak. Akıllara ise ilk olarak şu soru geliyor. WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Şimdi gelin o soruyu cevaplayalım.
WhatsApp bu tarihten itibaren kullanıcılara net bir tavırla yaklaşacak. İlk adımda sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar birkaç hafta daha WhatsApp’ı kullanabilecekler. Tabi WhatsApp’ın kullanıldığı bu sürede gizlilik sözleşmesi tekrar tekrar kullanıcıya sunulacak. Yani ekranınızda sürekli gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi istenilecek.
Dahası gizlilik sözleşmesini kabul etmediğiniz taktirde WhatsApp sınırlı moda geçecek. Sınırlı moda geçen kullanıcılar sohbet listelerine erişemeyecekler. Ancak gelen bildirimleri, sesli ve görüntülü aramaları alabilecekler. Ve bu mesaj veya aramalara cevap verebilecekler.
Bu adımdan birkaç hafta sonra ise artık kullanıcılar hiçbir bildirim veya çağrı alamayacak. Yani WhatsApp kullanımınız tamamen sona ermiş olacak. WhatsApp ve kullanıcılar arasındaki bağlantının ne zaman kesileceği bilinmiyor. Ancak o tarih geldiğinde WhatsApp artık o kullanıcı için işe yaramaz hale gelecek. Tabi bu sürecin sonuna kadar WhatsApp size gizlilik politikasını kabul etmeniz için olanak sağlayacak.
WhatsApp hesabımız silinecek mi?
WhatsApp, gelen gizlilik sözleşmesi ile kullanıcıları aslında sözleşmeyi onaylamaya itiyor. Ancak size kabul etmeme tercihi de sunuyor. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların aklında ise “Hesabımız silinir mi?” sorusu yer alıyor. WhatsApp bu tarafta net bir şekilde tavrını belli etti. Hesapların kesinlikle silinmeyeceğini garanti etti. Yani daha sonra gizlilik sözleşmesini kabul etmek isterseniz tekrar hesabınıza ulaşabileceksiniz gibi duruyor.
WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu şekildeydi. Genel anlamda baktığımızda WhatsApp bir gizlilik sözleşmesi uygulayacağını kullanıcılara iletiyor. Ancak kabul edip etmeme tercihini kullanıcılara bırakıyor. Sizce WhatsApp 15 Mayıs‘tan sonra kullanıcı kaybedecek mi? Siz WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul edecek misiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Redmi K serisine yeni bir akıllı telefon daha ekleniyor!
Redmi K serisine yeni bir cihaz daha merhaba demeye hazırlanıyor. Oyuncu odaklı seri için yeni bilgiler ortaya çıktı. Weibo’da ortaya çıkan sızıntıya göre oyuncu odaklı seriye bir de “Lite” model gelecek. K40 modeli ile birlikte başarılı satış rakamlarına ulaşan firma, aynı ilgiyi devam ettirmek istiyor. Akıllı telefonun kullanacağı işlemcinin MediaTek yapımı Dimensity 1100 olacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon için hedef amiral gemisi rekabetine dahil olmak.
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Redmi K serisine bir de Lite model geliyor!
Oyuncu odaklı akıllı telefon piyasası genişlemeye devam ediyor. Mobil oyun piyasasına uygun yüksek performans vadeden cihazlar seçenek konusunda da geniş bir yelpazeye sahip. Asus, Lenovo ve Xiaomi gibi firmaların aktif olduğu piyasada yeni katılımcılar geliyor. Xiaomi‘nin alt firması olan Redmi rekabete dahil oldu. K40 modeli ile yarışa giren akıllı telefon üreticisi oldukça olumlu yorumlar almıştı. Hatta oyuncu odaklı akıllı telefon çıkış yaptığı ilk dakikada 100 bin satış rakamını geride bıraktı. Bu durumdan memnun olan Redmi de seriye bir üye daha kazandırmak için kolları sıvadı. İlk gelen bilgilere göre firma Redmi K40 modeline bir “Lite” versiyon getirmek istiyor. Weibo üzerinden ortaya atılan iddialara göre de cihazın kullanacağı işlemci dahi belli olmuş. Görünüşe göre firma seriyi “K Gaming” markası halinde pazarlamak istiyor.
Serinin yeni üyesi olacağı iddia edilen akıllı telefon, MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü iddialara göre Dimensity 1100 işlemcisinden alacak. Daha çok amiral gemisi katili olarak adlandırılan işlemci Snapdragon 870 işlemcisinden daha performanslı bir yapıya sahip. 6nm mimariye sahip işlemci, sekiz çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte Dimensity 1100 işlemcisinde dört adet 2.6 GHz hızlı Cortex A78 çekirdeği yer alıyor. Ayrıca Dimensity 1100 tıpkı Dimensity 1200‘deki gibi Mali-G77 grafik birimine sahip. Bu bilgilerin dışında akıllı telefona dair herhangi bir RAM ve depolama alanı detayı ortaya çıkmış değil. Ancak oyuncu odaklı akıllı telefonun 8 GB RAM‘den aşağı bir bellek birimine sahip olması sürpriz olur. Zira oyuncu odalı akıllı telefon piyasasında artık 8 GB bile fazla tercih edilmiyor. Hatta Asus ve Lenovo 12 ve 16 GB RAM kapasitelerine geçiş yapmaya başladı. Keza K40 modelinde 12 GB RAM seçeneği yer alıyor. Ayrıca akıllı telefonun minimum 128 GB depolama alanıyla gelecek.
Redmi K serisinin yeni üyesi için tahmini teknik özellikler!
Başarısını sürdürmek isteyen Redmi, yeni akıllı telefonu ile de fiyat performans konusunda öne çıkmak istiyor. Akıllı telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir panel kullanacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte ekran çözünürlüğünün de FullHD+ olma ihtimali yüksek. Zira Dimensity 1100 işlemcisi QHD+ çözünürlükte maksimum 90 Hz yenileme hızına sahip olabiliyor. Bu yüzden firmanın oyuncu telefonlarında görmeye alıştığımız 120 Hz‘i FullHD+ panelde sunacağını söylemek çok da yanlış olmaz. Bununla birlikte akıllı telefonun ekran kısmında HDR10+‘lu 10 bitlik renk desteğine sahip olması bekleniyor. Tasarım detayları kesinleşmeyen akıllı telefonun yine piyasadaki rakiplerine benzer hatlara sahip olacağını söyleyebiliriz. Cihazın delikli ekran tasarımına sahip olacağı iddia ediliyor. Delikli ekran nedeniyle de cihazın bir adet ön kameraya sahip olma ihtimali oldukça yüksek. Ancak ön kamera için kesinleşen bir detay henüz ortaya çıkmış değil.
Arka kamera özellikleri de bilinmeyen cihaz yüksek ihtimalle üçlü kuruluma sahip olacak. Bununla birlikte ana kameranın minimum 64 MP olacağı iddia ediliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olmasına kesin gözüyle bakılan akıllı telefon, 67W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkabilir. Ancak ne yazık ki tüm bu bilgilerin iddia olduğunu unutmamak gerek. Akıllı telefonun en azından sertifika sitelerine uğraması ile birlikte kesin konuşmalar yapmak daha mümkün olacak. Rekabete yeni bir boyut kazandırmak isteyen Redmi de yeni “Lite” modeli ile yükselişini sürdürmek istiyor. Firma oyuncu odaklı akıllı telefonunu biraz daha fiyat performans canavarı olarak lanse edebilir. Akıllı telefonun çıkış tarihi henüz belli olmadı. Ancak bu yıl içerisinde kesin olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak diyebiliriz. Bakalım Redmi yeni oyuncu odaklı telefonu ile yakaladığı başarıyı sürdürmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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