Amazon Türkiye için ilk günden şikayet yağmuru!

Dünya e-ticaret devi olan Amazon, bir süre önce Almanya üzerinden başlattığı Türkiye üzerinden sipariş desteğine dün itibariyle resmen yerel satış desteğine geçiş yaparak büyük yankı uyandırmıştı. Hatta sunduğu fiyatlar ile Türkiye’deki rakibi olan Hepsiburada, N11 ve diğer satış kanallarına göre ciddi oranda uygun fiyat avantajı sunan Amazon Türkiye, Amazon.com.tr adresinden sunduğu bu avantajlar arasından sipariş yağmuruna tutuldu.

Birçok Türk kullanıcının satın almak istediği ürünü çeşitli miktarlarda uygun fiyatlı bulmasının ardından verdiği siparişlerde ve fiyatlandırmalarda ise birçok sorun ilk günden ortaya çıktı. Kullanıcıların sosyal medya ve internet üzerinden görüşlerini bildirirken satın alınan ve diğer sitelere göre oldukça uygun fiyatlı olan ürünlerde siparişin iptal olması ve ardından fiyat yükseltme işlemi uygulanması gibi durumlar dikkat çekiyor. Bizim de aşağıda görebileceğimiz videomuzda şahsen ilk satın almayı denediğim Xiaomi Mi Sonic Elektrikli Diş Fırçası siparişim stokta 2 adet görünmesine rağmen ödeme işlemi sırasında iptal olmuştu. Ardından satın alamadığım ürünün fiyatı da arttırıldı. Ancak Xiaomi Mijia Wiha Tornavida Seti’ni ise Hepsiburada’da indirimli olarak 195 TL, Xiaomi Mi Store’da ise 200 TL’lik fiyatına rağmen 153 TL’ye satın alabildim ve şu anda kargonun kendime iletilmesini bekliyorum.

Amazon Türkiye açıldı! Peki fiyatlar nasıl? (VİDEO)

Birçok kullanıcı benim yaşadığım sorunu yaşarken, birçoğu da siparişin onaylanmasına rağmen kargolama aşaması öncesi iptal edilme durumu yaşadığı belirtiliyor. Fırsat ürünlerinde fiyat arttırımı olayı ve özellikle tam da ödeme aşamasında fiyat artışı gören kullanıcıların yaşadıklarına bakılırsa birçok ürünü kendi stoğundan değil, Amazon’da satış yapabilen diğer satıcılar üzerinden gerçekleştirerek faaliyete başlayan ve hali hazırda yetersiz stok ve ürün çeşitliliği ile giriş yapan Amazon’un ilk günde fiyasko yaşadığını söylemek mümkün. Özellikle müşteri desteği ve satış sonrası destek konusunda önemli bir marka olan Amazon, ilk günde yaşanan onlarca sorunu nasıl çözecek ilerleyen günlerde göreceğiz.

Tabii ilk aşamada belli sorunların yaşaması doğal karşılanması gerekbilir. Ancak Amazon gibi büyük ve e-ticaret’in deyim yerinde ise kitabını yazan bir firmanın tam manasıyla hazır olmadan giriş yapmış olması da kesinlikle dikkat çekilmesi gereken noktalardan biri olacak.

Amazon Servisleri Şu Anda Yok!

Bahsi geçen sorunların yanı sıra Amazon’un dünya genelinde popüler olan tüm servisleri şu an için kullanılamıyor. Evet, bazı servisleri dolar üzerinden satın almanız mümkün, fakat TL cinsinden ve yerelleştirme içeren şekilde şu an için kullanamayacağız. Amazon Prime, Amazon Prime Video, Amazon Müzik, Amazon E-Kitap satışı, Kindle, Amazon Alexa, Amazon Drive, Amazon Go ve Amazon Dash vb. hizmerler ve ürünler şu an için Amazon Türkiye çatısı altında bulunmuyor. Ancak önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede bu resmi girişin ardından gelişmeler de görebileceğimizi belirtelim.