Amazon’un Türkiye’de artık Almanya üzerinden değil, direkt olarak Amazon.com.tr üzerinden Türkiye’de satış faaliyetlerine 19 Eylül itibariyle başladı.

Biz de satın almak istediğimiz bir ürünü satın aldık. Ayrıca Aydoğan ve Ersin Amazon Türkiye ile Hepsiburada, N11, Vatan Bilgisayar ve Samsung Türkiye gibi çevrimiçi satış sitelerinde bulunan fiyatları karşılaştırdılar.

Siz de Amazon Türkiye hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. Siparişimizin ardından kargo ve iletim sürecini de daha sonrasında Cem Kıvırcık ile Aydoğan sizlere aktaracak.

İyi seyirler…

Amazon Türkiye açıldı! Peki fiyatlar nasıl? (VİDEO)