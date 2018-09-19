Amazon Türkiye açıldı! Peki fiyatlar nasıl? (VİDEO)

Amazon Türkiye açıldı! Peki fiyatlar nasıl? (VİDEO)

19 Eylül, 2018 VİDEO 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Amazon’un Türkiye’de artık Almanya üzerinden değil, direkt olarak Amazon.com.tr üzerinden Türkiye’de satış faaliyetlerine 19 Eylül itibariyle başladı.

Biz de satın almak istediğimiz bir ürünü satın aldık. Ayrıca Aydoğan ve Ersin Amazon Türkiye ile Hepsiburada, N11, Vatan Bilgisayar ve Samsung Türkiye gibi çevrimiçi satış sitelerinde bulunan fiyatları karşılaştırdılar.

Siz de Amazon Türkiye hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. Siparişimizin ardından kargo ve iletim sürecini de daha sonrasında Cem Kıvırcık ile Aydoğan sizlere aktaracak.

İyi seyirler…

Amazon Türkiye açıldı! Peki fiyatlar nasıl? (VİDEO)

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore