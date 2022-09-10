Amazon, mekatronik tasarlayan ve üreten Belçikalı bir şirket olan Cloostermans‘ı satın aldı. Amerikan şirketi, depolara daha fazla ve daha iyi robot yerleştirmek için Cloostermans’ı kullanacak.

Teknoloji şirketi 2019 yılından beri Cloostermans ile çalışıyor ve bu şirketi devralacağını söylüyor. Cloostermans, Brüksel ve Anvers arasındaki Hamme’de bulunuyor ve şu anda yaklaşık iki yüz çalışanı var. Amazon şu anda ağır paletleri ve kutuları taşımak veya istiflemek ya da siparişleri paketlemek için mekatronik kullanıyor.

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Satın alma ile Amazon, ‘çalışanlarımızı görevlerinde destekleyen ve iş güvenliğini artıran iş yerlerimizde çözümleri daha hızlı dağıtmayı’ hedefliyor. Şirket ayrıca bu şekilde ambalaj malzemelerinden tasarruf etmeyi umuyor. Cloostermans çalışanları, Amazon Global Robotics ekibinin Avrupa şubesi altına girecek.

Amazon’un dünya çapında 520 bin robot tahrik ünitesi var. Cloostermans 1884 yılında kuruldu ve bir tekstil tamircisi olarak başladı. Yirminci yüzyılın başında şirket küçük tekstil makineleri yapmaya başladı. Şirket, 1970’lerden beri özel makineler yapıyor ve tasarlıyor. Bir satın alma miktarı belirtilmemiştir.