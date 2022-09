Apple, acil aramalar için uydu iletişim sistemine sahip iPhone 14’ü tanıttı. Hücresel ağ veya Wi-Fi olmadan iletişim kurmanıza izin veren çözüm, Globalstar teknolojisini kullanıyor ancak Elon Musk, Apple cihazlarında Starlink desteği için görüşüyor.

SpaceX’i yöneten milyarder, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda, Apple ile bu konuda şimdiden umut verici görüşmeler yaptığını söyledi. Şirketler arasında bir ortaklık henüz açıklanmazken yönetici, şirketin neden Globalstar ile sözleşme imzaladığını anladığını söyledi.

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart.

For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower.

— Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2022