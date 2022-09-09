Apple, acil aramalar için uydu iletişim sistemine sahip iPhone 14’ü tanıttı. Hücresel ağ veya Wi-Fi olmadan iletişim kurmanıza izin veren çözüm, Globalstar teknolojisini kullanıyor ancak Elon Musk, Apple cihazlarında Starlink desteği için görüşüyor.

SpaceX’i yöneten milyarder, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda, Apple ile bu konuda şimdiden umut verici görüşmeler yaptığını söyledi. Şirketler arasında bir ortaklık henüz açıklanmazken yönetici, şirketin neden Globalstar ile sözleşme imzaladığını anladığını söyledi.

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We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart. For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower. — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2022

Musk’a göre, cihaz teknolojiye iyi adapte edilirse “uzay ve telefon” arasındaki doğrudan iletişim daha iyi çalışacaktır. Ek olarak, Globalstar’ın bağlantı kapasitesinin %85’ini, uydu iletişim işlevi için kaliteli bir çalışmayı garanti etmesi gereken iPhone’lara ayırmayı planladığını belirtmekte fayda var.

Starlink, T-Mobile ile ortaklaşa olarak herhangi bir cep telefonuna uydu iletişimi getirmeyi planlıyor. Yenilik 2023’te piyasaya sürülmeye başlayacak ve Elon Musk’ın ima ettiği gibi, SpaceX’in uzay altyapısını kullanan bir hücresel ağı taklit edecek.

Google, sistemini yenilik için şimdiden hazırlıyor: Android 14, uydu iletişimi için optimizasyonlarla gelecek. Ayrıca, Huawei kısa süre önce teknolojiyi Çin’e getiren Mate 50’yi piyasaya sürdü.