Amazon, kârda patlama patlama yaşadı!

Amazon, analistlerin tahminlerini geride bırakan ikinci çeyrek kazançlarını bildirdi ve gelir artışının hızlanmasına işaret eden bir yol haritası yayınladı. Hisse, genişletilmiş ticarette %10’dan fazla arttı.

Wall Street, rapordaki diğer önemli rakamları şöyle açıkladı:

Amazon Web servisleri: 21,8 – 22,1 milyar dolar

Reklam gelirleri: 10,4 – 10,7 milyar dolar

Bu, Amazon’un 2020’nin dördüncü çeyreğine ilişkin raporundan bu yana elde ettiği en büyük kazanç oldu.

Kazanç, CEO Andy Jassy’nin devam eden maliyet düşürme çabalarının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.

Amazon, geçen sonbahardan bu yana 27.000 kişiyi işten çıkararak tarihinin en büyük işten çıkarmalarını başlattı. E-ticaret devi, kurumsal işe alımları dondurdu ve Jassy, şirket genelindeki birimlerdeki harcamaları kısmaya çalıştı. Küresel çalışan sayısı, ikinci çeyreğin sonu itibarıyla yıldan yıla %4 düşüşle 1,46 milyon kişiye ulaştı.

Üçüncü çeyrek için Amazon, 138 milyar ila 143 milyar dolar arasında satış veya %9 ila %13 arasında büyüme bekliyor. Refinitiv’e göre analistler 138,25 milyar dolar gelir bekliyorlardı. Yayınlanan duyuruda, Amazon’un Temmuz ayında düzenlenen ve şirketin “şimdiye kadarki en büyük” olarak lanse ettiği 48 saatlik Prime Day indirim etkinliğinin gücünü yansıtıyor.

Amazon, büyümenin son altı çeyreğin beşinde tek hanelerde kalmasının ardından çift haneli büyümeye geri döndü.

Temmuz 2021’de yönetimi kurucu Jeff Bezos’tan devralan Jassy, büyümenin yavaşlamasının müşterilerin ekonomik belirsizlik nedeniyle harcamalarını kısmasından dolayı olduğunu söyledi.

Jassy yaptığı açıklamada, “Müşteriler maliyet optimizasyonundan yeni iş yükü dağıtımına geçmeye başladıkça Amazon Web servislerindeki büyümemiz istikrar kazandı” dedi.

Amazon Web servislerin‘deki satışlar, ikinci çeyrekte %12 artarak Wall Street tarafından tahmin edilen 21,8 milyar doları aşarak 22,1 milyar dolara ulaştı. Yine de bu, satışların %16 arttığı önceki çeyreğe göre bir yavaşlamaya ve Amazon’un bulut gelirlerini artırmaya başladığı 2015’ten bu yana en yavaş büyümeye işaret ediyor.

AWS, Amazon’un 7,7 milyar dolarlık işletme karının %70’ini oluşturdu.

Şirket, bir yıl önce 2 milyar dolar zarar kaydettikten sonra 6.7 milyar dolar net gelir bildirdi. Bir yıl önceki zarar, şirketin elektrikli araç şirketi Rivian’a yaptığı yatırımdaki zarar sonucundaydı.

Amazon’un raporu, Apple ile birlikte geçtiğimiz günlerde büyük teknoloji şirketleri arasında kazanç sezonunu tamamladı.

Büyük sermayeli teknoloji şirketlerinin çoğu için büyüme standartların altında kalırken, zorlu bir 2022’nin ardından sonuçlar toparlanmaya başlıyor ve maliyet düşürücü önlemler karlılığı destekliyor. Amazon da diğer teknoloji şirketleri gibi yapay zekaya odaklanıyor.

Amazon, kazanç açıklamasında Amazon web servislerinin Yapay zeka kategorisinin çok sayıda müşteri tarafından kullanıldığını söyledi bunlara örnek olarak Philips ve HSBC verildi.

Reklamcılık, Amazon için hızla gelişen bir iş alanı olmaya devam ediyor ve bu dönemde üç aylık gelir %22 artarak 10,7 milyar dolara ulaştı. Google’ın reklam geliri ikinci çeyrekte sadece %3,2 arttı ve Facebook’un ise %12 yükseldi.

İlginizi çekebilir: Musk, X’in Yasal Faturaları Finanse Edeceğini Söyledi! – Hardware Plus – HWP