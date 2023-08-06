Elon Musk, eski adı Twitter olan X’in, sosyal medya platformundaki faaliyetleri nedeniyle işverenleri tarafından haksız muameleye uğrayan herkesin yasal faturalarını ödeyeceğini söyledi.

Pazar günü Musk, kullanıcılara platformundan mali yardımın “sınırsız” olacağını söyledi.

Kullanıcılardan, bir şey gönderdikleri veya beğendikleri için haksız muameleye maruz kalıp kalmadıklarını “kendilerine bildirmelerini” istedi.

Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformunun adı geçen ay değiştirildi.

Musk, kendini “düşünce özgürlüğü savunucusu” olarak tanımlıyor. Devralmadan önce platformun içeriği denetleme konusundaki politikalarına yönelik eleştirilerinde sesini yükseltmişti.

Musk, geçen yıl nisan ayında Twitter’ı devraldığını açıkladığında, “İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temelidir. Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital bir medyadır” demişti.

Ancak Elon Musk geçenlerde nefret karşıtı kampanyacılara dava açtı. Twitter’ın sahibi olan firma, araştırmaları platformu eleştiren bir kuruluşa dava açtığını duyurdu.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH), nefret ve dezenformasyonun “Musk’ın mülkiyetindeki platformda orman yangını gibi yayıldığını” gösteren bir araştırma yaptı.

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X Corp, CCDH’i verilerine “uygunsuz bir şekilde erişim sağlamak” için “yasa dışı eylemlerde bulunmakla” suçladı.