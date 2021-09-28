Amazon Ev Robotu Astro’yu Duyurdu!

Amazon, Alexa akıllı ev teknolojisiyle çalışan ilk ev robotu Astro’yu piyasaya sürüyor. Şirket, evde değilken evcil hayvanları, insanları veya ev güvenliğini kontrol etmenin uzaktan kontrol edilebileceğini söyledi. Ayrıca otomatik olarak evde devriye gezebiliyor ve olağandışı bir şey tespit ederse ev sahiplerine bildirim gönderebiliyor. Amazon, “tekerlekli Alexa”dan daha fazlası olduğunu ve ona kişilik kazandırmak için bir dizi hareket ve ifadeyle programlandığını belirtti. Astro’dan “beatbox” yapması istendi ve robot hip-hop ritimleri çalarken kafasını salladı ve bazı yüz ifadeleri yaptı.

Amazon ayrıca gizlilik endişelerini önceden gidermeye hevesliydi. Astro’nun “sınır dışı” bölgelerle ayarlanabileceğini, bu nedenle belirli alanlara giremeyeceğini veya “rahatsız etmeyin” olarak ayarlanabileceğini söyledi. Ayrıca kameraları ve mikrofonları kapatmak için düğmelere sahip. Ancak kapatıldıklarında hareket etme yeteneğini kaybediyor.

Küçük robot ayrıca kafasından çıkan genişletilebilir bir “periskop” kamera ile donatılmış olarak geliyor. Amazon, evden çıktıktan sonra bir gazlı ocağın açık bırakılıp bırakılmadığını kontrol etmek için bir örnek gösterdi.

Teknoloji ve perakende devi, 999,99 dolarlık robotun yaşlılara veya hasta insanlara yardımcı olabileceğini öne sürdü.

CCS Insight’ın baş analisti Ben Wood, “Astro, Amazon’un cesur bir hamlesi, ancak robotlardaki uzmanlığı ve tüketicilerin günlük yaşamlarına daha fazla uyum sağlama arzusu göz önüne alındığında mantıklı bir adım” dedi. Bazı rakiplerin aksine Amazon, “son derece deneysel ürünleri pazara sunmaya ve müşterilerin nasıl tepki verdiğini görmeye istekli” diye ekledi. “Bir bilim kurgu romanından bir şeye benzeyen ürünler sunmak, Amazon’u tüketicilerin ve yatırımcıların gözünde yenilikçi bir şirket olarak konumlandırıyor” dedi.

Amazon, robotun bu yıl içinde yalnızca ABD’de sevkiyatının olacağını söyledi. İlk, sınırlı çalıştırmadan sonra fiyatının 1.449.99 dolara çıkacağını söyledi.

Ben Wood, “Astro robotunun ABD pazarında kullanıma sunulduğunda dakikalar içinde tükeneceğine inanıyorum” dedi. “Öngörülebilir gelecekte Birleşik Krallık’ta sevkiyatının olmayacağına üzüldüm.”

Şirketin 2018’den itibaren Alexa kontrollü mikrodalga fırın gibi sıra dışı akıllı ev teknolojileri ürettiği biliniyor. Geçen yılki etkinlikte Amazon, bir iç mekân alarm drone’uyla dikkatleri üzerine çekti. Always Home Cam, olası bir izinsiz giriş algılarsa dağıtım bölmesinden başlatılıyor ve bir video akışıyla kontrol etmek için evin etrafında uçabiliyor. Ancak bu drone henüz piyasaya sürülmedi ve geçen yıl daha fazla ayrıntı yayınlanmadı. Bunun yerine salı günü Amazon, erken benimseyenler için drone’u sınırlı bir şekilde satın almak için davet listesini açtığını söyledi. Ancak yaygın kullanılabilirlik için tarih vermedi.

Etkinlikte tanıtılan diğer cihazlar arasında, zemine veya önündeki masaya etkileşimli bir “dokunmatik ekran” yansıtma yeteneğine sahip bir görüntülü arama cihazı olan Amazon Glow da vardı. Buradaki fikir, video görüşmesi sırasında 19 inçlik yansıtılan “ekranda” oyun oynayabilecekleri veya çizim yapabilecekleri için uzun video görüşmeleri sırasında çocukların ilgisini çekmek. Diğer taraftaki akrabalar da bir tablet uygulaması aracılığıyla projeksiyonla etkileşime girebilmekte.

Bir örnekte Amazon, çocukların Glow’un kamerasını kullanarak en sevdikleri oyuncağı “tarayıp” yeniden birleştirmek için bir yapboz haline getirebileceğini söyledi.

Duyurulan diğer yeni ürünler arasında şunlar yer aldı:

Disney karakterlerinin seslerini içeren Disney temalı Alexa versiyonu, gelecek yıl piyasaya sürülecek

Halo View adlı yeni bir modelle Amazon Halo egzersiz bandında güncellemeler

dâhili wifi dağıtıcılı yeni bir Ring akıllı alarmı modeli

uzak bir operatörün hareket algılamayla tetiklenen kameraları kontrol etmesine izin veren ücretli bir “sanal güvenlik görevlisi” Ring aboneliği

Etkinlik aynı zamanda Amazon’un çok gecikmeli video oyunu New World’ün piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk geldi. Geçen yıl, üçüncü şahıs nişancı oyunu Crucible’ın yüksek profilli başarısızlığından sonra büyük bütçeli bir unvan için ikinci girişimi. Ancak Crucible’dan farklı olarak New World, Temmuz ayında yüz binlerce oyuncunun ilgisini çeken popüler bir beta testi sırasında bazı olumlu geri bildirimler aldı.