Arkadaşlık uygulaması Tinder, Netflix’i geride bıraktı. Sensor Tower’a göre Tinder, iOS App Store’da en çok indirilen oyun dışı uygulama oldu.

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Tinder en üst sıraya yerleşti!

Tinder’ın geliri 2019 yılının ilk çeyreğinde %40 artarak 260,7 milyon dolara ulaşırken, şirket geçen yıl aynı dönemde 183 milyon dolar seviyesindeydi. İkinci sıraya düşen Netflix’in de 255,7 milyon dolardan 216,3 milyon dolara düştüğü görüldü.

Olayların genel resmine bakarsanız, 2019’un bu ilk çeyreğinde en çok hasılat yapan, oyun dışı uygulamaların çoğunun müzik ya da video ile ilgisi olduğunu görüyoruz. Bu uygulamalar arasında Tencent Video (Asya’da popüler bir video akışı hizmeti), YouTube, Pandora ve YouKu (Çinde YouTube alternatifi) bulunmaktadır.