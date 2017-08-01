Amazon, Amerikalı akıllı telefon üreticisi Blu markasına ait modellerin site üzerinden satışlarına son verdiğini resmen duyurdu.

2016 yılının Kasım ayında güvenlik uzmanları, Blu marka telefonlarda gizli bir casus yazılım keşfettiklerini duyurdular. Uzmanlar, şirketle acilen temas kurdular ve bu şirketten, bu sorunun çözüleceği yönünde söz aldılar. Ne var ki bazı sözlerin yeterince anlamı yok zira söz konusu cihazlar, kullanıcılardan veri toplamaya devam ettiler.

Akıllı telefon üreticisi sorunu çözmek zorunda!

Blu, her ne kadar “uygunsuz ve yanlış ifadeler” iddiasında bulunsa da; Amazon, kullanıcı güvenliğini düşünerek söz konusu telefonların web sitesinden satışını durdurdu. Eğer şirket problemi çözmeyi başarırsa, dijital raflara geri dönebilecek.