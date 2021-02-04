Amazon, ABD’de 16 şehirde elektrikli araçlarla dağıtıma başlıyor

Amazon, bu yılın sonlarına doğru dağıtımlarında elektrikli panelvanları kullanmaya başlayacak. Araçları bir start-up firma olan Rivian tasarladı ve üretti. Firma bir süredir Los Angeles’de bu araçlarla teslimat yapmaya başlamıştı. Bunun yanında Amazon’un 2040 yılına kadar karbon nötr bir firma olma yönünde bir taahhüdü var. Dağıtımlarını elektrikli araçlarla gerçekleştirme konusunda önemli adımlar atıyor.

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Amazon 100.000 araçlık bir filo kuruyor

Rivian üretimi elektrikli araçlarla yapılan teslimatlar ilk aşamada 16 şehirde gerçekleşecek. Los Angeles haricindeki değer şehirler henüz belli değil. Ayrıca 2022 yılına kadar araç sayısı 10.000 adete ulaşacak. Amazon’un zararlı gaz salınımını azaltma düşüncesi var. Bu düşüncesinin bir parçası olarak toplamda 100.000 araçlık bir dağıtım filosu kurmayı planlıyor. Bununla birlikte Rivian’ın ürettiği elektrikli panelvanlar tek şarj ile 150 mil yol alabiliyor. Amazon, bu araçlar için ilgili şehirlerde bulunan dağıtım tesislerine şarj istasyonları eklemeye başladı.

Amazon Küresel Filo ve Ürünler Direktörü Ross Rachey: “İnternette gördüğümüz fotoğraflardan araçlarımızı detaylı görebilmek için durduran müşterilerimizin olmasında ve onların ilgisinden çok memnunuz. Ayrıca bu en hızlı modern ticari elektrifikasyon programlarından biri ve bununla inanılmaz derecede gururluyuz,” dedi.

Rivian firması 2009 yılında kuruldu. 2018 Kasım’da R1T ismindeki kamyonetini ve R1S ismindeki SUV araçlarını piyasaya çıkardı. Firma kuruşundan buyana birçok yatırım aldı. Amazon, Şubat 2019’da 700 milyon Dolar’lık ve Ford ise Nisan 2019’da 500 milyon Dolar’lık yatırımlar yaptılar.

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