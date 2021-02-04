Otomobil
Amazon, ABD’de 16 şehirde elektrikli araçlarla dağıtıma başlıyor
Amazon, bu yılın sonlarına doğru dağıtımlarında elektrikli panelvanları kullanmaya başlayacak. Araçları bir start-up firma olan Rivian tasarladı ve üretti. Firma bir süredir Los Angeles’de bu araçlarla teslimat yapmaya başlamıştı. Bunun yanında Amazon’un 2040 yılına kadar karbon nötr bir firma olma yönünde bir taahhüdü var. Dağıtımlarını elektrikli araçlarla gerçekleştirme konusunda önemli adımlar atıyor.
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Amazon 100.000 araçlık bir filo kuruyor
Rivian üretimi elektrikli araçlarla yapılan teslimatlar ilk aşamada 16 şehirde gerçekleşecek. Los Angeles haricindeki değer şehirler henüz belli değil. Ayrıca 2022 yılına kadar araç sayısı 10.000 adete ulaşacak. Amazon’un zararlı gaz salınımını azaltma düşüncesi var. Bu düşüncesinin bir parçası olarak toplamda 100.000 araçlık bir dağıtım filosu kurmayı planlıyor. Bununla birlikte Rivian’ın ürettiği elektrikli panelvanlar tek şarj ile 150 mil yol alabiliyor. Amazon, bu araçlar için ilgili şehirlerde bulunan dağıtım tesislerine şarj istasyonları eklemeye başladı.
Amazon Küresel Filo ve Ürünler Direktörü Ross Rachey: “İnternette gördüğümüz fotoğraflardan araçlarımızı detaylı görebilmek için durduran müşterilerimizin olmasında ve onların ilgisinden çok memnunuz. Ayrıca bu en hızlı modern ticari elektrifikasyon programlarından biri ve bununla inanılmaz derecede gururluyuz,” dedi.
Rivian firması 2009 yılında kuruldu. 2018 Kasım’da R1T ismindeki kamyonetini ve R1S ismindeki SUV araçlarını piyasaya çıkardı. Firma kuruşundan buyana birçok yatırım aldı. Amazon, Şubat 2019’da 700 milyon Dolar’lık ve Ford ise Nisan 2019’da 500 milyon Dolar’lık yatırımlar yaptılar.
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Haber
Arabanız verilerinizi saklıyor olabilir
Arabanız sandığınızdan fazla veri kaydediyor olabilir. Aynı zamanda bu veriler siz arabanızı sattıktan sonra aracınızın içinde kalabilir.
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Arabanız, verilerinizi silmiyor olabilir
Araçlardan gelen çoğu bilgi, mahremiyet sebebiyle, pek iyi karşılanmasa da bazı bilgiler suçları çözmek için kullanıldı. Bunun yanında araçlarda kalan bilgiler, insanlar tarafından kötüye kullanıldı. Özel bilgilerimiz, konum verilerimizin çalınacağını düşündüğümüzde aklımıza tek bir araç geliyor: Telefonlar. Fakat bunun yanında kullandığınız çoğu dijital alet sizin özel bilgilerinize sahip. Yayınlanan bir NBC News raporunda, araçlarımız tarafından toplanan, hem polislerin hem de suçluların kullanabileceği verilerin ne kadar fazla olduğundan bahsetti.
Aracınız, sahip olduğunuz ve araç içerisinde verdiğiniz tüm komutları kaydeder. Bu, aracınızın modeline ve ne kadar yeni olduğuna da bağlıdır. Fakat artık çoğu araç, konum verilerini, kapıların ne zaman açıldığını hatta sesinizi bile kaydetme özelliğine sahip. Ayrıca bu işlevlerin çoğunu sizin izniniz olmadan yapıyor olabilir. NBC yayınladığı son makalesinde, bir kamyonda işlenen cinayeti, cinayet esnasında aracın aldığı ses kaydı sonucunda cinayetle suçlanan Joshua Wessel örneğini kullanıyor. Rapor bunun yanında, polis adına bu verileri kullanarak iş kuran Berla Corp. adlı şirkete de dikkat çekiyor.
Genel olarak baktığımızda, araçların veri korumasını garanti etmek zordur. Çünkü çoğu araç birçok konuda çok fazla hassas veri toplar. Berla’nın yazılımına baktığımızda, bilgi-eğlence sistemine bağlanan Bluetooth ve Wi-Fi cihazlarının kimlikleri dışında, arama günlükleri, kişileri ve metin mesajlarına erişim sağlayabilir. Bunun yanında otomobilin dahili bilgisayarı tarafından tutulan günlüklere bakabilir, hangi kapının ne zaman açıldığını kayıt alına alabilir ve yerleşik GPS‘inden konum kaydı sağlayabilir.
Araçlarınızın kaydettiği bu bilgilere ulaşabilenler sadece polisler değil. NBC yayınladığı raporda şu örneğe de yer verdi: Avustralyalı bir adam, eski kız arkadaşının canlı verilerine ulaşmak için aracı kullanmış. Adam canlı verilerine ulaşmakla kalmamış bunun yanında arabasını uzaktan kontrol edebilmiş.
Çoğu araç sahibi, araçlarının sakladığı bu bilgileri önemsemiyor. Kullanıcılar, bu bilgilere erişebildiklerini de bilmiyorlar. Fakat araçlarımızın hakkımızda topladığı bilgilerin çoğu çok değerli ve hayati önem taşımakta. İnsanlar, araçlarını sattıklarında içerisindeki bilgileri sildirmeyi bile düşünmüyor. Bu da araçlar hakkında bu bilgilere sahip olan insanlar için akıl almaz sonuçlara sebep olabiliyor.
Herhangi bir dijital alete sahipseniz, özel verilerinizi paylaşmamanızı eğer paylaşıyorsanız bunları silmenizi öneririz. Bu tarz soruları çözmek istiyorsak aldığımız aracı kontrol etmemiz gerekmekte.
Genel
Lyft sürücüsüz araçlar 2023 yılında yollarda
Lyft, 2023 yılında pek çok ABD şehrinde sürücüsüz araçlarını kullanıma sunacak. Şirket, şimdiden 100,000 üzerinde otonom sürüş denemesi yaptı. Gelişmeler şirket için oldukça iyi.
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Lyft
Lyft, ABD merkezli oldukça yaygın olan bir araç kiralama hizmeti. Şirket oldukça geniş hizmet yelpazesine sahip. Araba, elektrikli scooter, yiyecek dağıtımı gibi hizmetleri bulunan şirket, sadece ABD’de 644 ve Kanada’da 12 şehirde hizmet veriyor. Lyft, bir süredir sürücüsüz, otonom araçlarla kullanıcılarına hizmet vermek için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar yakında meyvesini veriyor. Tam otonom sürücüsüz araçlar 2023 yılında ABD yollarında,
Testler başarılı
Lyft, ortaklık kurduğu Aptiv ve Hyundai ile otonom araç testlerine devam ediyor. Ortak girişim son olarak Nevada’da test sürüşlerini yapmak için izin almıştı. Acil durumlarda kontrolü alması için bir sürücüyle denemesini yapan şirket, 100,000 ‘den fazla kez test sürüşü yaptı. Görünen o ki testlerin sonuçları oldukça başarılıydı. Nevada yol güvenlik yasası gereği, otonom sürüş yapılabilmesi için aracın direksiyonunda gerçek bir sürücü olması gerekiyor.
Çalışmalar devam edecek
Ortak girişim, otonom araçları mümkün olduğunca erken sürede erken yollara çıkarmak için çalışmalara devam edecek. Lyft, çalışmalardan oldukça memnun ve beş yıl içinde pek çok şehirde araçları hizmete sokmak istiyor. Şirketin başlangıç olarak piyasaya tam otonom mu yoksa yarı otomatik bir sistem süreceği belirsiz.
Otonom sürüş gelecek
Lyft, şu anda bu işi yapan tek şirket değil. Tesla, Google, Sony ve daha pek çok şirket, otonom sürüşün geleceği için çalışıyor. Şu anda bu olayı açık ara önde götüren Tesla, geliştirdiği teknolojiler ile inanılmaz işler başarmış durumda. Kullanıcılara açık ve satın alınabilir olan elektrikli araba modelleri olan şirket, sık sık bu araçların otonom özellikleriyle de gündeme geliyor. Oldukça etkileyici olan bu araçlar henüz mükemmele yakın değil. Ama yeryüzündeki pek çok dev şirket bunu mükemmelleştirmek için çalışmalar sürdürmeye devam ediyor. Tüm bu çalışmaları düşünürsek, otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların gelecek olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Gelişmeler için takipte kalın…
Otomobil
Audi, yeni nesil çekiş gücüne geçiş yapıyor
Audi tarafından yeni nesil Formula E yarış arabalarında kullanılan güç aktarma sistemleri küçük ama oldukça etkili. Yeni sistemlerde kullanılan motor, bataryanın yüzde 95’lik gücünü tekerleklere aktarıyor.
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Audi, medya sitesinden duyurdu
Kendi sitesinden duyurduğu yazıyla Alman şirket, en son çıkaracağı Formula E yarış arabasının özelliklerinden bahsetti. Yeni nesil yarış arabası veriminde ve ağırlık tasarrufunda fark edilir bir gelişme ile gelecek. Diğer takımlarla aynı olarak karbon fiber bir gövdeye sahip olacak olan E-Tron FE07, yine aynı 18 inçlik Michelin yol lastiklerini ve 52 kWh’lık McLaren bataryayı sisteminde barındıracak. Ancak bu takıma yepyeni bir güç aktarma sistemi ekleyecek olan Audi’nin umudu, bu iyileştirmenin 2021 Formula E döneminde aracı bir adım öne geçirmesi.
MGU05 jeneratör motoru aracın yeni merkezini oluşturacak. Sıfırdan yüz kilometreye 2.88 saniyede çıkabilecek olan araç 335 beygir güç sağlayabilecek. “Atak modu” tercih edilmesi durumunda ise bu güç 382 beygire kadar çıkabilecek. Bu da aracın en yüksek hız olarak yaklaşık 240 km’ye kadar çıkabilmesi anlamına geliyor.
Ancak yeni gelen sistemle beraber bu güç yola çok daha etkili bir şekilde yansıyacak gibi duruyor. Yüzde 95’lik bir verim ile çalışan MGU05, Mahindra racing gibi rakipleriyle boy ölçüşecek duruma geldi. Bununla da yetinmeyen motor, Formula 1’in hibrid güç ünitelerini de neredeyse ikiye katladı. Buna ek olarak, Audi’nin söylediğine göre, yeni tasarımı ve kullanılan karbon fiber materyalleriyle birlikle güç ünitesinin ağırlığı 35 kilograma kadar indi. Bu durum da elektrikli aracın toplam ağırlığını oldukça azalttı.
Audi’deki yetkililer bu verimlilik gelişmelerinin aslında yolcu arabalarında daha da önceden kullanılan “ultra hafiflik” teknolojisinden geldiğini belirtti. Bununla ilgili olarak da Audi Formula E takımı yöneticilerinden Allan McNish, Formula E‘de üretilen yazılımların da şirketlerin genel kullanıcı modellerine geleceğine inandığını söyledi. Donanım üretmek için kısıtlı imkanları olduğunu belirten McNish, yazılımlardan daha çok yararlanabileceklerini ve bunun üzerinde yoğunlaştıklarının da altını çizdi.
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