Yeni Amazon CEO’su Andy Jassy, şirketin başarısız oyun stüdyolarını kapatılmayacağını açıkladı. Şirket, oyun geliştirilmeye devam edecek.

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Amazon, dünyadaki en değerli şirketlerden biri. Pek çoğumuzun sadece alışveriş platformu olarak bildiği şirket, oyun, film ve dizi gibi pek çok alanda hizmet veriyor. Hatta AWS (Amazon Web Service), adı verilen bulut tabanlı sunucu hizmetleriyle ABD’li şirket, bildiğiniz internetin bel kemiklerinden biri. Şirket uzun zamandır kurucu Jeff Bezos tarafından yönetiliyordu. Ancak Jeff, yaptığı bir açıklamayla adeta herkesi şok etti. Jeff Bezos, şirketin CEO’su olarak görevinden ayrılacağını ve sadece Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacağını duyurdu. Bunun üzerine Yeni Amazon CEO’su, Andy Jassy, olarak açıklandı. Jassy bundan önce AWS’nin başında duruyordu. Yeni CEO için merak edilen ilk şeylerden biri yapacağı değişikliklerdi. Bunlardan biri şirketin uzun zamandır başarı getirmeyen oyun stüdyosu. Andy Jassy, yaptığı açıklamada Amazon oyun stüdyoları için desteğini dile getirdi.

Yeni Amazon CEO’su oyun stüdyolarının arkasında

Amazon Game Studios, ABD’li şirketin oyun tarafında rekabetçi olmak için kurduğu bir birim. Ancak kurulduğu günden itibaren umduğunu bulamayan şirketin geleceği, özellikle geçtiğimiz yılın Haziran ayında Crucible oyunu iptal ettikten sonra tehlikeye girmişti. Uzun süredir geliştirilen oyun, ortaya kabul edilemez bir iş olarak çıktı. Harcanan onca emek ve paradan sonra bu kabul edilemez bir durum. Şirketin elindeki bir başka proje olan New World ise, ertelendi. Amazon, bu sorunlar için ellerindeki CryTek oyun motorunu suçlasa bile, bu durum şirketin başarısız olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Konuyla ilgili ne yapacağı merak edilen yeni Amazon CEO’su, yaptığı açıklamada sorunların giderileceğini belirtti. AGS’yi sonuna kadar destekliyorum. Google gibi büyük bir şirketin bile, oyun stüdyosunu bir yıldan kısa sürede kapattığını düşünürsek; AGS ne kadar süre güvende kalır bilinmiyor. Son olarak AGS’nin 2012 yılında kurulduğunu ve bu tarihten itibaren hiçbir başarısının olmadığını belirtmekte yarar var. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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