İnceleme
G-SHOCK severler buna bayılacak! | Amazfit T-Rex Pro inceleme!
Amazfit T-Rex Pro modeli incelemesiyle karşınızdayız. Markanın en güçlü ve en donanımlı saati olan T-Rex Pro’nun detayları videomuzda!
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G-SHOCK severler buna bayılacak! | Amazfit T-Rex Pro inceleme!
Bir dönemin sevilen akıllı saati G-SHOCK tarzıyla dikkat çeken Amazfit T-Rex Pro, oldukça donanımlı bir şekilde geliyor. 47,7 X 47,7 X 13,5 mm boyutlarında ve 60 gram ağırlığındaki saat, gövdede oldukça dayanıklı polikarbonat malzeme ve ciltte herhangi bir sorun yaratmayacak silikon kayış ile geliyor.
15 adet askeri sınıf testten geçen ve sağlamlık konusunda kendini kanıtlayan cihaz, -40 / +70 derecede arasında çalışma değerine sahip. Yani siz ister normal kullanıcı, ister extrem sporcu, ister kampçı olun, her ortamda size destek olabilecek bir saat üretmiş Amazfit. Bunu ayrıca 10 ATM yani 100 metreye kadar olan basınçta ve tuzlu su dahil kullanımında da gösteriyor. Yani sörf ya da dalış yapın, saati çıkarmanıza gerek yok!
1,3 inç HD AMOLED ekran ile gelen ve bu ekranda 360 x 360 çözünürlük sunan T-Rex Pro, eldivenle kullanım durumunda işe yarayacak 4 ader buton ile geliyor. Solda yukarı ve aşağı, sağda seçme ve geri gitme tuşları barındıran saat, tüm işlevleri gerektiğinde bu tuşlar ile kullanılmasını sağlamış.
Ne ararsan var!
RTOS adındaki işletim sistemiyle gelen saat oldukça basit ve akıcı bir deneyim sunuyor. Telefonda ise Zepp App üzerinden yönetilebiliyor. Ama bir saatten beklenen şey elbette spor ve diğer konular. FirstBeat ile nabız ölçme, ExerSense ile 8 spor modunu otomatik algılama, BioTracker 2 ile biyolojik veriler ve SonmusCare ile uyku kalitesi ölçümü gibi birçok işleve sahip. Uykuda solunum kalitesini dahi ölçme gibi önemli yanları da var.
100’den fazla spor modu destekleyen saat, nabız, stres ve SPO2 takibi, hava durumu takibi
gün doğumu – gün batımı takibi, Ay fazları, pusula, barometle ve altimetre gibi değerleri de sunuyor. Yani bir dağcılık vb. etkinliklerde ihtiyacınız olan her şeyi yerine getirebiliyor. Konum takibini ise GPS, GLONASS, BeiDou ve Galileo ile dünyanın neresinde olursanız olun doğru gösterebiliyor.
Uzun batarya ömrü
390 mAh batarya ile gelen saat normal kullanımda 18 gün, yoğun kullanımda 9 gün ve tam aktivite takibi ile 40 saat aralıksız çalışabiliyor. Ben kendi kullanımımda bir haftayı rahatlıkla gördüm. Bu nedenle hem tasarımı, hem bataryası hem de sunduğu özellikler ile dört dörtlük bir saat olmayı başarmış.
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İnceleme
Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
Asus RT-AX53U modeli İncelemesi ile karşınızdayız. Markanın yine birçok özellik ile donatılmış router modelinin detayları videomuzda!
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Fiyat/Performans Odaklı Wi-Fi 6 Router | Asus RT-AX53U
RT-AX53U hakkında detaylı bilgi için: https://hwp.to/RTAX53U
Asus RT-AX53U, günümüzde standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi 6 dünyasına daha erişilebilir fiyat ile giriş yapacak şekilde ayarlanmış.
Tasarımsal olarak dört anteni ve ince yapısı ile dikkat çeken model, Access Point, Medya Köprüsü, Sinyal Genişletici ve Router olarak kullanılabiliyor. USB bağlantısı üzerinden 3G/4G bağlantısı ile kullanılabiliyor.
3 LAN ve 1 WAN portu üzerinden 1 Gbps hız destekleyen Asus RT-AX53U, kablosuz tarafta 2,4 GHZ bandında 574 Mbps ve 5 GHz bandında ise 1201 Mbps’e varan bağlantı ile toplamda 1800 Mbps hıza erişebiliyor.
ASUS AiProtection sayesinde ebeveyn denetimi ve ağda koruma sağlayan RT-AX53U, Wi-Fi 6 dünyasında daha erişilebilir fiyatlar ile yakında Türkiye’de satışa çıkacak.
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İnceleme
ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Vivo V21 modeli Türkiye pazarına giriş yaptı. Özellikle tasarım ve kamera özellikleriyle ön plana çıkan V21 modelinin kutu açılışını gerçekleştirdik. Firmanın dikkat çeken özellikleriyle donatılan telefonunun ilk bakışını videodan görebilirsiniz.
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ÖN KAMERADA OIS OLAN TELEFON! | Vivo V21 kutu açılışı!
Vivo V21 ve V21e ilk bakış; https://www.youtube.com/watch?v=jfe0J5Q2ibo
Vivo V21 lansmanı; https://www.youtube.com/watch?v=Izo1FAmRGXk
Vivo V21 özellikleri;
Boyut: 159,7 x 73,9 x 7,3 mm
Ağırlık: 179 gram
Ekran: 6,44 inç FHD+ AMOLED 90Hz HDR10+ %84.8 ekran gövde oranı
İşlemci: MediaTek Dimesity 800U 5G
Grafik: Mali-G57
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 128 GB
İşletim Sistemi: Android 11 ve FuntouchOS 11.1
Kamera: 64 MP (OIS) + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 44 MP (OIS )
Batarya: 4000 mAh
Şarj: 33W Hızlı Şarj Destekli
Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.1
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