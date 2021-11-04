Alphabet, İlaç Keşfi İçin Yapay Zeka Kullanacak!

Google’ın ana şirketi Perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni bir Alphabet şirketinin ilaç keşfi için yapay zeka yöntemleri kullanacağını duyurdu. Proteinlerin yapısını tahmin etmek için AI kullanarak çığır açan çalışmalar yapan başka bir Alphabet yan kuruluşu olan DeepMind tarafından yapılan işten yola çıkacak.

Isomorphic Laboratories adlı yeni şirket, bu başarıyı yeni ilaçların belirlenmesine yardımcı olabilecek araçlar oluşturmak için kullanacak. DeepMind CEO’su Demis Hassabis, Isomorphic’in CEO’su olarak da görev yapacak, ancak bir sözcü, iki şirketin ayrı kalacağını ve ara sıra iş birliği yapacağını söyledi.

Yıllar boyunca uzmanlar, çeşitli durumları tedavi etmek için yeni ilaçlar bulmayı daha hızlı ve daha ucuz hale getirmenin bir yolu olarak AI’ya işaret ettiler. AI, örneğin belirli bir biyolojik hedefe en iyi uyan bazılarını bulmak veya önerilen bileşiklere ince ayar yapmak için potansiyel moleküllerin veritabanlarını taramaya yardımcı olabilir. Son iki yılda yapay zeka araçları geliştiren şirketlere yüz milyonlarca dolar yatırım yapıldı.

Hassabis, Stat News’e verdiği demeçte, izomorfik ilaçların vücutla nasıl etkileşime gireceğini tahmin edebilecek modeller oluşturmaya çalışacak . Birden fazla proteinin birbiriyle nasıl etkileşime girebileceğini anlamak için DeepMind’in protein yapısı üzerindeki çalışmasından yararlanabilir. Şirket kendi ilaçlarını geliştirmeyebilir, bunun yerine modellerini satabilir. Bir sözcü The Verge’e yaptığı açıklamada, şirketin ilaç şirketleriyle ortaklıklar geliştirmeye odaklanacağını söyledi.

Bununla birlikte, ilaçları geliştirmek ve test etmek, protein yapısını bulmaktan daha zor olabilir. Örneğin, iki proteinin fiziksel olarak birbirine uyan yapıları olsa bile, gerçekte ne kadar iyi yapışacaklarını söylemek zordur. Kimyasal düzeyde nasıl çalıştığına bağlı olarak umut verici görünen bir ilaç adayı, bir hayvana veya bir kişiye verildiğinde de her zaman işe yaramayabilir. Kimyager ve yazar Derek Lowe’nin bu yaz Science’da belirttiği gibi, klinik deneylere giren ilaçların yüzde 90’ından fazlası işe yaramıyor. Sorunların çoğu moleküler düzeyde bir yanlışlık olduğu için değil.

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DeepMind’de yapılan çalışma ve Isomorphic’te önerilen çalışma, bazı araştırma darboğazlarını aşmaya yardımcı olabilir, ancak ilaç geliştirmenin sayısız zorluğu için hızlı bir çözüm değildir. Glasgow Üniversitesi’nde yapısal biyoloji profesörü olan Helen Walden’in daha önce The Verge’e verdiği demeçte, “Örneğin, ilaç işlevlerinin biyokimyası ve biyolojik değerlendirmesini yapmak gibi zahmetli, kaynak tüketen çalışma” devam edeceğini belirtti.

Kaynak: The Verge