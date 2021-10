Apple Watch Sağlık Araştırmalarının Sonuçları Paylaşıldı!

Apple Watch, dünya çapında tıbbi araştırma çalışmalarında çok önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu hafta, Michigan Sağlık Üniversitesi, 2018’de Apple ile işbirliği içinde başlattığı “dönüm noktası, üç yıllık gözlemsel çalışma” olarak adlandırdığı çalışmanın erken sonuçlarını yayınladı.

Michigan Sağlık Üniversitesi’nden yeni bir blog yazısında detaylandırıldığı gibi , çalışmanın amacı “çeşitli yaşlar, ırklar, etnik kökenler ve altta yatan sağlık koşullarından farklı bir dizi katılımcıyı kaydetmek” ve taban çizgisine ilişkin içgörü sağlamaktır. Binlerce kişiden oluşan temsili bir grubun sağlık durumu.

Jessica Golbus, çalışmanın ortak araştırmacısı olarak görev yapıyor ve çalışmanın “en büyük başarılarından” birinin “dijital sağlık araştırmalarında büyük ölçüde yeterince temsil edilmeyen veya temsil edilmeyen gruplardan işe alınma” yeteneği olduğunu söylüyor. Verilere göre, 6.700’den fazla katılımcının %18’i 65 yaş ve üzeri, %17’si Siyahi ve %17’si Asyalıydı.

