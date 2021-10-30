Apple Watch Sağlık Araştırmalarının Sonuçları Paylaşıldı!

Apple Watch, dünya çapında tıbbi araştırma çalışmalarında çok önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu hafta, Michigan Sağlık Üniversitesi, 2018’de Apple ile işbirliği içinde başlattığı “dönüm noktası, üç yıllık gözlemsel çalışma” olarak adlandırdığı çalışmanın erken sonuçlarını yayınladı.

Michigan Sağlık Üniversitesi’nden yeni bir blog yazısında detaylandırıldığı gibi , çalışmanın amacı “çeşitli yaşlar, ırklar, etnik kökenler ve altta yatan sağlık koşullarından farklı bir dizi katılımcıyı kaydetmek” ve taban çizgisine ilişkin içgörü sağlamaktır. Binlerce kişiden oluşan temsili bir grubun sağlık durumu.

Jessica Golbus, çalışmanın ortak araştırmacısı olarak görev yapıyor ve çalışmanın “en büyük başarılarından” birinin “dijital sağlık araştırmalarında büyük ölçüde yeterince temsil edilmeyen veya temsil edilmeyen gruplardan işe alınma” yeteneği olduğunu söylüyor. Verilere göre, 6.700’den fazla katılımcının %18’i 65 yaş ve üzeri, %17’si Siyahi ve %17’si Asyalıydı.

Apple Watch Study provides an unprecedented look at the health status of a diverse patient population via @MHealthLab https://t.co/DifxWuraTw — MyHealthyApple (@_MyHealthyApple) October 29, 2021

Çalışmanın amacı, “yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken ve klinik fenotipler arasında temel giyilebilir sinyalleri (yani kalp atış hızı, adım sayısı ve evde kan basıncı ölçümleri) tanımlamak ve karşılaştırmaktı.”

Çalışma hakkında daha fazla ayrıntı:

Katılımcılar, Apple Watch’larını çalışma günlerinin neredeyse yüzde 90’ında günde ortalama 15.5 saat boyunca taktı. Genel olarak, Apple Watch ile 200 milyondan fazla kalp atış hızı ölçümü ve Omron kan basıncı manşonu ile 1,1 milyon kan basıncı ölçümü toplandı.

65 yaş ve üstü katılımcıların dinlenme ve yürüme kalp hızları önemli ölçüde daha düşüktü ve kadınların dinlenme kalp hızları erkeklerden dakikada ortalama 3 vuruş daha yüksekti. Kendileri tarafından ilan edilen ırka göre sınıflandırıldıklarında, Siyah katılımcılar en yüksek kalp atış hızına ve beyaz katılımcılar en düşük seviyeye sahipti. Aktivite seviyeleri ayrıca ırk ve etnik kökene ve belirli klinik durumların varlığına göre de değişiklik göstermiştir. Bu farklılıklar birlikte, klinisyenler giyilebilir ve evde tansiyon verilerini yorumlarken hastaya özel bağlamın önemli bir husus olduğunu göstermektedir.

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Çalışmanın tam sonuçları henüz yayınlanmadı, ancak ön bilgiler The Lancet Digital Health dergisinde bulunabilir.

Kaynak: 9To5Mac, University of Michigan