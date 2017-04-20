Alphabet Dev Sağlık Araştırması İçin 10.000 Gönüllü Arıyor

Alphabet’in Google bölümü esasen bilgi satıyor ve Verily firması sağlık bilgileriniz için kapınızı çaldığında bunu aklınızdan çıkarmayın.

Alphabet’in sağlık ve tıp girişimi olan Verily’nin Project Baseline servisi için kabaca Gmail ya da Google Docs diyebiliriz. Google görece iyi bir hizmet veriyor ancak bunu sizin bilgilerinizi toplayarak ya da kullanım alışkanlıklarını gözlemleyerek yapıyor.

2014 yılında Verily henüz bir Google X bölümüyken Baseline Project’i duyurmuştu. Duke ve Stanford Üniversitesi ile beraber çalışmaya başladı. Grup normal bir insanın nasıl gözüktüğü üzerine 200 kişilik bir çalışma başlatmıştı şimdi bu sayıyı 10.000’e çıkarma niyetinde. 2014 yılından beri çalışmada araştırmacıları genetik veri, kan, medikal görüntüleme de dahil olmak üzere katılımcıların bazı bilgilerini topluyor.

Toplanan bazı bilgilerin arasında çevresel faktörler, Study Watch isimli cihazdan gelen veriler ve katılımcıların anketlere verdikleri cevaplar yer alıyor. Araştırma San Francisco Bay Area’da ve North Carolina’da başladı. Araştırmacılar bu lokasyonlara çeşitlilik katmak istiyor.