Bu videomuzda bizzat deneyimlediğimiz en iyi kafa üstü kulaklıları listeliyoruz. En uygun fiyatlıdan pahalıya doğru giden listemizde bütçenize, tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olan kafa üstü kulaklıları tercih edebilirsiniz. Listemizde özellikle taşınabilir, her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerden tercih yaptık.

Sizler de bu listede yer alan ürünler ile alakalı deneyimlerinizi ve listede olmayan tavsiye ettiğiniz ürünleri yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.

Tavsiye ettiğimiz kafa üstü kulaklılar:

JBL Tune 500BT

Philips TAH4205

Soundcore Life Q10

JBL Live 400BT

Sony WH-CH710NB ANC

Soundcore Life Q30

Sennheiser HD 350BT

Philips TAPH805BK ANC

Sony WH-XB900N

Philips Fidelio L3

Jabra Elite 85h

Huawei FreeBuds Studio

Sony WH-1000XM3

#KafaüstüKulaklıklar #BluetoothKulaklıklar #Liste