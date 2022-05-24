Bu videomuzda bizzat deneyimlediğimiz en iyi kafa üstü kulaklıları listeliyoruz. En uygun fiyatlıdan pahalıya doğru giden listemizde bütçenize, tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olan kafa üstü kulaklıları tercih edebilirsiniz. Listemizde özellikle taşınabilir, her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerden tercih yaptık.
Sizler de bu listede yer alan ürünler ile alakalı deneyimlerinizi ve listede olmayan tavsiye ettiğiniz ürünleri yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.
Tavsiye ettiğimiz kafa üstü kulaklılar:
JBL Tune 500BT
Philips TAH4205
Soundcore Life Q10
JBL Live 400BT
Sony WH-CH710NB ANC
Soundcore Life Q30
Sennheiser HD 350BT
Philips TAPH805BK ANC
Sony WH-XB900N
Philips Fidelio L3
Jabra Elite 85h
Huawei FreeBuds Studio
Sony WH-1000XM3
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