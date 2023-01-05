Dell, CES 2023 etkinliğinde yeni oyun odaklı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Yeni ürünler arasında Amerikan markası, devasa ekranlı bir oyun bilgisayarı olan Alienware M18 modelini duyurdu. Dell’in yan kuruluşu Alienware, 2015 yılında da önemli özellikler ile aynı isimde bir ürünü kısıtlı adetlerde piyasaya sürmüştü. Şimdi ise yeni Alienware M18, fuarda büyük bir heyecan yarattı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Dell Alienware M18 özellikleri

Dell Alienware M18 özellikleri

Oyun odaklı üretilen Dell Alienware M18, QHD+ çözünürlüklü 480Hz yenileme hızı sunan 18 inç boyutunda bir ekran paneline sahip. Cihaz, bu panel sayesinde 3ms tepki süresi, 300 nit parlaklık, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve mavi ışık emisyonlarını azaltmayı amaçlayan ComfortView Plus teknolojisi sunuyor. Performans tarafında profesyonel oyunculara hitap eden Dell Alienware M18, yerleşik Nvidia GeForce RTX 4090 GPU ile eşleştirilmiş 13. nesil Intel Core i9 işlemcisine ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca cihaz bu yılın ilerleyen dönemlerinde AMD Ryzen ve Radeon CPU seçeneği ile de satışa sunulacak. Yeni ürün 64GB’a kadar DDR5 RAM ve 9TB’lık dev bir SSD depolama alanı ile beraber geliyor. Kullanıcılar tarafından değiştirilebilir iki DDR5 SO-DIM yuvasının olduğunu belirtmekte de fayda var.

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Dizüstü bilgisayar ayrıca yedi ısı borusu, genişletilmiş buhar odaları ve daha iyi soğutma performansı için dört ultra ince fandan oluşan bir soğutma sistemini bünyesinde barındırıyor. Performans konusunda zirve ile yarışacak bilgisayar, 330W’lık devasa bir güç adaptörü ile gelen 97Wh’lık bir pil ünitesinden beslenecek.

Alienware M18, ince kasasında güçlü bir performans sunmak için lanse edilen yeni bir Legend 3.0 tasarımı ile beraber geliyor. Cihaz, Alüminyum malzemeli üst ve alt kasasıyla beraber selefi ile aynı kalınlığa sahip. Şirket klavye tarafında kullanıcılara, AlienFX ve CherryMX isimli iki farklı seçenek sunuyor.

Her iki klavye seçeneği de arkadan aydınlatmalı ancak CherryMX klavyesinin daha düşük profilli olduğunu belirtelim. Dizüstü bilgisayarda ayrıca, IR sensörlü 720p çözünürlük sunan bir web kamerası da bulunuyor. Dell Alienware M18, Amerika’da 2.099 dolarlık bir başlangıç fiyat etiketi taşıyor. Şu an için sadece yüksek performanslı modelin satışta olduğunu açıklayan şirket, temel modelleri daha sonraki bir tarihte satışa sunulacak.