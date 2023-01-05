TCL, CES 2023’te bir dizi yeni ürününü tanıttı. Bu ürünlerin başında ise merakla beklenen TCL 40 serisi akıllı telefonlar var. Gündemi oldukça meşgul eden seride üç cihaz bulunuyor. Bunlar TCL 40 R 5G, TCL 40 SE ve TCL 408 olarak isimlendiriliyor. Gelin hep beraber yeni telefonların ayrıntılarına inelim.

İçindekiler TCL 40 Serisi Akıllı Telefonların Temel Özellikleri ve Fiyatı

TCL 40 Serisi Akıllı Telefonların Temel Özellikleri ve Fiyatı

İlk olarak serinin yüksek performanslı cihazı TCL 40 R 5G, MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden güç alırken, 40 SE kasasında bir MediaTek Helio G37 yongasından besleniyor. Her ikisi de 90Hz yenileme hızı sunan ekrana sahip. Ancak 40 R, 40 SE’nin sahip olduğu 6,75 inç ekrana kıyasla 6,6 inçlik bir panel ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. 3 farklı model taşıyan yeni seride adlarından da anlaşılacağı gibi, yalnızca TCL 40 R 5G, 5G bağlantı teknolojisi ile birlikte gelirken, diğer ikisi 4G ile sınırlı.

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Aynı zamanda serideki en pahalı cihaz da TCL 40 R 5G. Yeni akıllı telefon 219 dolarlık bir etiket değerine sahip olacak. Öte yandan, TCL 40 SE ve TCL 408 sırasıyla 169 dolar ve 129 dolardan satışa sunulacak.

Farklı fiyat etiketleri taşımalarına rağmen, her üç telefon da 50MP ana kamera, büyük boyutlu pil ve NXTVISION ekran teknolojisi ile geliyor. Cihazlar ayrıca, bir MicroSD kart yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişini de bünyesinde barındırıyor.

Bulunabilirlik açısından, TCL markalı çoğu akıllı telefon gibi bu cihazlar da Avrupa’da ve Asya’nın bazı bölgelerinde satışa sunulacak. Her iki durumda da TCL 40 SE’nin ABD’de piyasaya sürüleceğini belirtmekte fayda. Cihazlar muhtemelen farklı bölgeler için farklı isimlerle gelebilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.