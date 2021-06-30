Twitter, Rarible’da 140 NFT satıyor!

Dünyanın en çok kullanılan ve en çok sevilen sosyal medya platformlarından biri olan Twitter NFT dünyasına adım atıyor. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 140 kişiye ücretsiz 140 NFT yayınlanacağı paylaşıldı.

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Günlük yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcı tarafından kullanılan ve dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, 140 kişiye ücretsiz 140 NFT paylaşacak. 59 milyondan fazla takipçisi olan Twitter resmi hesabı “140’ınız için 140 ücretsiz NFT, kankalar” şeklinde tweet atarak haberi duyurdu. Resmi hesap biyografisini de “dropping NFTs all day.” şeklinde değiştirdi. Paylaşılan Ethereum tabanlı NFT’ler, popüler NFT pazaryeri olan Rarible’da listeleniyor. NFT’lerin biri Twitter CEO’su Jack Dorsey’in ilk tweetine atıfta bulunurken, bir diğeri Twitter logosunun gelişimini gösteriyor. Furry Twitter adlı bir NFT, Twitter logosunun tüylü üç boyutlu bir versiyonunu gösteriyor.

140 free NFTs for 140 of you, besties pic.twitter.com/0Pm0tNhIRg — Twitter (@Twitter) June 30, 2021

Twitter CEO’su Jack Dorsey NFT alanına son zamanlarda ilgi gösteriyor. Dorsey, ilk tweetini Cent tarafından Valubles NFT ticaret platformu aracılığıyla NFT şeklinde satmıştı. Satış 2,9 milyon dolara Bridge Oracle CEO’su Sina Esatavi’ye gerçekleşmişti.

Eşsiz tokenler olarak bilinen NFT’ler, bir blok zincirinde kayıtlı kendi verileri olan bir dijital varlık türüdür. Dijital sanatı, müziği, tweetleri, görselleri ve hemen hemen her tür içeriği kapsayabilir ve bir varlığın sahibini ve kıtlığını kanıtlamak için kullanışlıdır. NFT’lerin çoğu dijital öğelerdir, ancak resimler gibi fiziksel parçalar için de kullanılabilirler.