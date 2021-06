Twitter, Rarible’da 140 NFT satıyor!

Dünyanın en çok kullanılan ve en çok sevilen sosyal medya platformlarından biri olan Twitter NFT dünyasına adım atıyor. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 140 kişiye ücretsiz 140 NFT yayınlanacağı paylaşıldı.

Günlük yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcı tarafından kullanılan ve dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, 140 kişiye ücretsiz 140 NFT paylaşacak. 59 milyondan fazla takipçisi olan Twitter resmi hesabı “140’ınız için 140 ücretsiz NFT, kankalar” şeklinde tweet atarak haberi duyurdu. Resmi hesap biyografisini de “dropping NFTs all day.” şeklinde değiştirdi. Paylaşılan Ethereum tabanlı NFT’ler, popüler NFT pazaryeri olan Rarible’da listeleniyor. NFT’lerin biri Twitter CEO’su Jack Dorsey’in ilk tweetine atıfta bulunurken, bir diğeri Twitter logosunun gelişimini gösteriyor. Furry Twitter adlı bir NFT, Twitter logosunun tüylü üç boyutlu bir versiyonunu gösteriyor.

140 free NFTs for 140 of you, besties pic.twitter.com/0Pm0tNhIRg

— Twitter (@Twitter) June 30, 2021