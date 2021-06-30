Kripto Para
Twitter, Rarible’da 140 NFT satıyor!
Dünyanın en çok kullanılan ve en çok sevilen sosyal medya platformlarından biri olan Twitter NFT dünyasına adım atıyor. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 140 kişiye ücretsiz 140 NFT yayınlanacağı paylaşıldı.
Günlük yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcı tarafından kullanılan ve dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter, 140 kişiye ücretsiz 140 NFT paylaşacak. 59 milyondan fazla takipçisi olan Twitter resmi hesabı “140’ınız için 140 ücretsiz NFT, kankalar” şeklinde tweet atarak haberi duyurdu. Resmi hesap biyografisini de “dropping NFTs all day.” şeklinde değiştirdi. Paylaşılan Ethereum tabanlı NFT’ler, popüler NFT pazaryeri olan Rarible’da listeleniyor. NFT’lerin biri Twitter CEO’su Jack Dorsey’in ilk tweetine atıfta bulunurken, bir diğeri Twitter logosunun gelişimini gösteriyor. Furry Twitter adlı bir NFT, Twitter logosunun tüylü üç boyutlu bir versiyonunu gösteriyor.
140 free NFTs for 140 of you, besties pic.twitter.com/0Pm0tNhIRg
— Twitter (@Twitter) June 30, 2021
Twitter CEO’su Jack Dorsey NFT alanına son zamanlarda ilgi gösteriyor. Dorsey, ilk tweetini Cent tarafından Valubles NFT ticaret platformu aracılığıyla NFT şeklinde satmıştı. Satış 2,9 milyon dolara Bridge Oracle CEO’su Sina Esatavi’ye gerçekleşmişti.
Eşsiz tokenler olarak bilinen NFT’ler, bir blok zincirinde kayıtlı kendi verileri olan bir dijital varlık türüdür. Dijital sanatı, müziği, tweetleri, görselleri ve hemen hemen her tür içeriği kapsayabilir ve bir varlığın sahibini ve kıtlığını kanıtlamak için kullanışlıdır. NFT’lerin çoğu dijital öğelerdir, ancak resimler gibi fiziksel parçalar için de kullanılabilirler.
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Bitcoin
650 ABD bankası müşterilerine Bitcoin hizmeti sunabilecek!
650 ABD bankası yakında yaklaşık 24 milyon müşteriye Bitcoin (BTC) hizmeti sunabilecek.
6 milyar dolar değerindeki kurumsal ödeme devi NCR, 650 ABD bankası ve kredi birliğine Bitcoin (BTC) hizmeti sunmanın yolunu açıyor. Yapılan bir anlaşmaya göre kurumsal ödeme devi NCR ve dijital varlık yönetimi firması NYDIG, Kuzey Carolina merkezli First Citizens Bank dahil olmak üzere topluluk bankaları ve California’daki Bay Federal Credit Union dahil olmak üzere kredi birlikleri, müşterilerine mobil uygulamalar aracılığıyla kripto para birimi ticareti sunabilecekler.
Birkaç Wall Street bankacılık devi dışında, bankaların çoğu, bu varlıkları elinde bulunduran düzenleyici kaygılardan dolayı kripto ile ilgili herhangi bir hizmet sunmaktan kaçınıyor. Müşterileri için kripto para birimlerini elde bulundurmak ile ilgili düzenleyici gereklilikler ile uğraşmak yerine, bu hizmeti kullanıma sunmayı tercih edecek olan kurumlar NYDIG’nin saklama hizmetlerine güvenecekler. Ortaklık, NYDIG’nin bu bankaların koruyucusu olarak hareket edeceği için kurumların düzenleyici kaygılardan dolayı kripto hizmeti sunmaktan kaçınmalarını ortadan kaldıracak. Yaklaşık 24 milyon müşteri, üçüncü taraf bir borsa kullanmak yerine bankalarından doğrudan Bitcoin satın alıp harcayabilecek.
NCR Dijital Bankacılık Başkanı Douglas Brown şunları kaydetti:
“Kripto ve stratejik uygulamanın faydalarına kesinlikle inanıyoruz. Ve bu, NYDIG tarafından ve perakendeciler, restoranlar ve benzerleri arasında kanıtlandığı üzere bankacılık ilişkilerimiz için geçerlidir.”
NCR, bankacılık ve kredi birliği müşterilerinin çoğunun, müşterilerin üçüncü taraf kripto borsalarını kullanarak kripto varlık satın almalarından şikayet ettiğini ortaya koydu. 135 yaşındaki kurumsal ödeme devi, kararın müşterilerden gelen kripto varlıklarına yönelik artan talebe dayanılarak verildiğini söyledi.
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Kripto Para
Uniswap artık CoinMarketCap ile entegre!
Uniswap CoinMarketCap ’e entegre edildi ve entegrasyon ile artık CoinMarketCap’te Uniswap destekli ETH takas edilebilecek. Bu entegrasyon ile Uniswap, CoinMarketCap’te yer alan ilk DEX olmuş oldu.
Kripto para piyasasındaki en büyük platformlardan biri olan CoinMarketCap, Uniswap ile entegrasyon kurdu. Platform ve DEX arasındaki entegrasyon ile artık CoinMarketCap’ın internet sitesinde ETH tabanlı tokenler takas edilebilecek.
Yapılan resmi duyuruya göre hem Uniswap V1 hem de V2, takas işlemleri için CoinMarketCap’te desteklenecek. Ayrıca Uniswap’ın desteklemiş olduğu cüzdanlar CoinMarketCap’in takas özelliği için de kullanılabilecek. Desteklenen cüzdanlar MetaMask, Coinbase Wallet, Fortmatic, Portis ve WalletConnect. Yapılan açıklamada ilk etapta yalnızca Uniswap’taki Ethereum tabanlı tokenların desteklendiği belirtiliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde diğer ağların da desteklenmesi bekleniyor. CoinMarketCap ekibi, token takas özelliğinin başlatılmasından önce Ethereum blok zincirindeki dijital varlıklara odaklanacak. Ardından yavaşça CoinMarketCap Token Swap, desteklenen her ağı ve coini entegre edecek.
CoinMarketCap’te token takası nasıl yapılır?
- Takas etmek istediğiniz tokenin ana sayfasına gidin.
- Sayfanın sağ alt tarafında ‘Takas’ seçeneği var.
- Takas seçeneğine tıklayıp, takas etmek istediğiniz coinleri ve miktarı seçin.
- Cüzdanınıza bağlanın ve işlemleri onaylayın.
- İşlemi onaylamadan önce likidite sağlayıcı ücretini, rotayı, fiyat etkisini, alınan minimum tutarı ve kayma toleransını kontrol edin.
CoinMarketCap, kripto para piyasasında en çok bilinen ve en iyi olan piyasa veri toplayıcısı. Nisan 2020 tarihinden beri de Binance’a ait. Özellikle 2020 yılından itibaren site trafiğinde kripto piyasasına olan ilgi artışına paralel şekilde bir artış yaşandı. 2013 yılında kurulan CoinMarketCap, kripto para yatırımcılarının en çok ziyaret ettiği sitelerden biri. Site artık Ethereum tabanlı token sayfalarında bir takas simgesi içeriyor. Kullanıcılar artık bir cüzdan bağlayarak ERC-20 tokenları arasında takas yapabilecek.
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Kripto Para
Tesla rakibi Daymak’ın kripto madenciliği aracı Spiritus kazıya başlıyor!
Elektrikli otomobil devi Tesla’nın Kanadalı rakibi Daymak’ın fütüristik üç tekerlekli aracı Spiritus’un ilk prototipi bugün kazıya başlıyor. Spiritus bugün Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Dogecoin (DOGE) madenciliğine başlıyor.
Daymak’ın Spiritus’unun ilk prototipi bugün BTC, ETH ve DOGE kripto para birimlerini çıkarmaya başlayacak. Süreç, şirketin resmi internet sitesi üzerinden herkese açık şekilde yayınlanacak ve izleyenler Spiritus’un kazançlarını eş zamanlı şekilde izleyebilecek. Daymak tarafından daha Spiritus’un 1 Haziran’da kripto para madenciliği yapabileceği açıklanmıştı.
Spiritus nasıl çalışıyor?
Spiritus prototipi, araç park haline geldiğinde kripto para madenciliği yapmaya başlayan güçlü bir GPU’ya entegre. Madencilik işleminden elde edilen kârların toplanıp depolanması için tasarlanmış bir Nebula cüzdan uygulaması da araca entegre edildi. Spiritus ayrıca kablosuz şarj desteği de sunacak. Modelin 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fakat ön siparişler araç başına 18.495 dolar sabit fiyata şu an da alınmakta.
Daymak’ın kurusucu Alda Baiocchi, blockchain teknolojisi hakkında “hayatımızın en ezber bozan teknolojilerinden biri” diyor.
“Blockchain teknolojisi ve kripto para, zamanımızın en ezber bozan yeniliklerinden ikisidir ve bunu ürünlerimize dahil eden ilk otomobil üreticisi olmaktan gurur duyuyoruz.”
Şirketin hayalinde Spiritus sahiplerinin araçlardan elde ettikleri kripto para kazançlarını kutlayacakları bir gelecek var. Araç, blockchain üzerinde bir node görevi yapacak.
Böyle bir araç fikri kesinlikle harika bir pazarlama taktiği ve ticari zeka örneği olarak gösteriliyor. Kripto para merakının zirve yaptığı şu dönemde kripto para sevdalıları ya da hiç ilgisi olmayan biri için bir düğmeye dokunarak arabalarından madencilik yapma fikri oldukça ilgi çekici.
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