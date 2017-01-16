Alev Almaya Karşı Dayanıklı Bataryalar Geliştirilecek

Oyuncaklarda ve telefonlarda kullanılan lityum-iyon bataryalar çok kolay bir şekilde alev alabiliyor ve bunun sonucunda istenmeyen durumlar meydana geliyor.

Bu tarz alev alma problemlerinin önüne geçmek için Stanford Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı lityum-iyon bataryaların içerisine yangın söndürücü yerleştirmenin yollarını arıyor. Araştırmacılar negatif ve pozitif elektrotları birbirinden ayıran plastiklere trifenil fosfat içeren bir bileşen ekleyerek bu tarz durumların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Trifenil fostat çeşitli elektronik aletlerin içerisinde ateş geciktirici olarak kullanılan bir bileşen. Bataryalı cihazlarda eğer batarya sıcaklığı 150 santigrat dereceyi geçerse plastik kablolar eriyecek ve kimyasal bileşeni serbest bırakacak. Araştırmacıların uyguladıkları testlerde trifenil fosfat bataryanın yanmasını 0.4 saniye geciktiriyor.

Daha önce bataryaların içerisinde yangın söndürücü sistemler eklenmesi denenen bir şeydi ancak bu sistemler bataryanın ömrünü ciddi derecede düşürüyordu. Projenin baş araştırmacısı Yi Cu bu problemi aştıklarını ve kimyasalın normal sıcaklıklarda salınmadığını dile getirdi.