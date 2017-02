Alcatel, Windows 10 işletim sistemli, 4.5G özellikli PLUS12 tableti ve akıllı telefonu IDOL4 Pro ile üretkenliği ve ofis hayatını hedef alıyor.

Alcatel’in 4.5G LTE bağlantılı ve Windows 10 işletim sistemine sahip 2’si 1 arada PLUS serisine PLUS 12 geldi. Süper hızlı kablosuz bağlantı teknolojisi sayesinde PLUS 12 üzerinde sunum ve belge hazırlamak son derece kolay olacak. Ayrıca 12 inç full HD ekranı sayesinde cihaz güzel bir internet deneyimi sunuyor.

Tablette yüksek kaliteli video konferansları için 5 megapiksel ön kamere, yüksel sesli stereo hoparlör ve dijital bir mikrofon yer alıyor. Tablet ayrılabilir klavye desteğine sahip 15 cihaza kadar Wi-Fi bağlantı noktası görevi görebiliyor. Cihazda Windows Hello ve Windows Ink gibi özellikler de mevcut.

Şirketin duyurduğu Windows 10 işletim sistemli telefonu IDOL 4 Pro ise cep telefonlarına bilgisayar özelliği getiren Continuum destekliyor. Continuum sayesinde IDOL4 Pro monitöre bağlanarak ve klavye ile mouse desteği sunara masaüstü bilgisayara dönüşüyor. Telefon Haziran Ayında 599 euro’dan satışa çıkacak. PLUS 12 ise 499 euro olacak.