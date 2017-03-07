Alcatel’in ülkemizdeki çıkartması devam ediyor. Ekonomik modellerine bir yenisini ekleyen firma, Alcatel Shine Lite ile farklı bir sınıf yaratıyor.

Çinli dev TCL’in Alcatel markasıyla ürettiği en güncel telefonlardan bir tanesi olan alcatel Shine Lite, size uygun fiyatlı olmasına karşın üst seviye bazı özellikler sunan, kendisine has arayüzü ve hizmetleriyle farklı bir deneyim vadeden bir cihaz. 5 inçlik ebatta ve 720p ekrana sahip olan bu akıllı telefon ön ve arkada Ashai Dragontrail dayanıklı camla korunuyor. 2,5D konturu kenarlar metal çerçeve ile güzel bir bileşim sunuyor.

Metal çerçevenin iki tarafında bulunan cam yüzeylerin bir tanesi bir tane de parmak izi okuyucusunu barındırıyor. Bu parmak izi okuyucusuna farklı parmakları farklı uygulamalara atayarak kilidin açıldığı gibi yazılımın çalışmasını da sağlayabiliyorsunuz.

Üst seviye görünüm ve özelliklere sahip olmasına karşın Alcatel Shine Lite performans anlamında biraz zayıf. Yine de günlük kullanım için yeterli olsa da Mediatek’in MT6737 işlemcisi düşük peformans ve düşük pil tüketimi kategorisinde. 1,3 GHz hızında çalışan dört adet ARM Cortex-A53 çekirdeğine sahip bu işlemci Mali-T720 MP2 grafik işlemcisine sahip. Bu nedenle, oyunlar şöyle dursun büyük verilerle çalışan uygulamalarda da yer yer takılmalar görülebiliyor.

Bu akıllı telefonda Android 6.0 bulunuyor.. Bu sayede 16 GB’lık depolama alanını microSD kart yardımıyla yükseltebiliyor, iç hafıza gibi kullanabiliyorsunuz. 2 GB bellek olması gündelik uygulamalarda bri sorun yaratmıyor. Ekran 720p olduğu için belleği grafik işlemcisi için fazla tüketmiyor. Çok yüklü işler yapacaksanız zaten bu telefon bizce sizin için değil. Ama 3 GB sorun çıkartır mı bile diyen okurlarımızı düşününce 2 GB bile birçok durumda yeterli olacak kadar uygun bir tercih diyebiliriz.

Cihazın tek bir kötü özelliği var. Yanında gelen plastik kılıfı kullanmazsanız çok parlak ve kaygan bir yüzeye sahip olduğu için en ufak eğimde ufak ufak kaymaya başlıyor. Bu şıklığın ve albeninin bir bedeli diyelim.

Sonuç olarak, donanımsal olarak zayıf yönleri olsa da barındırdığı diğer özelliklerle ve malzeme kalitesiyle fiyatını hak eden bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.