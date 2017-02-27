Alcatel bu yıl düzenlenen Mobile World Congress’te biraz gizemli davransa da oldukça ilginç bir akıllı telefon modeli tanıttı.

Alcatel’in tanıttığı A5 modelinin arka kısmı çıkarılabiliyor. Ancak bu sıradan bir kapak değil. Telefona modüler özellik katan bir kapak. A5 modeli bu konuda Moto Z’den biraz ilham almış olabilir. Telefonun arka kapağında LED aydınlatma bulunuyor. Bu aydınlatma müzikle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Diğer taraftan hoparlöre ve ekstra bataryaya sahip bir kapakta mevcut. Şirket yetkilileri bu eklentilerin satışa çıkacağına dair bir bilgi vermedi ancak gelecekten küçük bir tanıtım yaptılarını açıkladılar.

Her ne kadar bu geleceğe bir göz atmak gibi olsa da neden A5’in arka kısmı çıkabilir şekilde yapıldı bilinmiyor. Belli ki şirketin geleceğe dair bir sürprizi var. A5 dünyanın ilk interaktif LED aydınlatmalı akıllı telefonu olarak tanıtıldı. Cihazda adı açıklanmayan 8 çekirdekli bir işlemci 5.2 inç büyüklüğünde ekran ve 4G LTE bağlantı desteği bulunuyor.

A5 ile beraber şirket alt segmente yönelik U5 ve orta segmente yönelik A3 modellerini tanıttı. Bu iki modelin de detayları pek bilinmiyor. Telefonlarda 5 inç ekran ve 4G bağlantı desteği olacağı açıklanan özellikler arasında. A3’te 4 çekirdeklik CPU, metal kasa, parmak izi okuyucusu ve 13 megapiksel arka kamera yer alıyor.