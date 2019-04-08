Alcatel 5V inceleme – 1500 TL’ye neler sunuyor? (VİDEO)

Alcatel 5V inceleme videomuzda, çentik tasarımını kullanan ve şu anda 1500 TL fiyat etiketiyle öne çıkan modelin detaylarına bakıyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?

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Alcatel 5V inceleme

Mavi ve siyah renk seçenekleriyle gelen cihaz, ön tarafta çentik tasarımını kullanıyor. Arka bölümde ise parmak izi sensörünü ve çift kamerayı görüyoruz.

6.2 inç boyutlu ekran sunan Alcatel V5 modelinde, 720 x 1500 HD+ çözünürlüklü IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekranın Dragontrail cam teknolojisiyle çizilmelere ve darbelere karşı korunduğunu belirtelim. Donanım özelliklerine baktığımızda cihaz gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alıyor, bu işlemcinin tam modeli ise MT6762.

Bu işlemcinin yanı sıra cihazda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Depolama alanını 128 GB‘a kadar microSD kart ile arttırabilmek mümkün. Telefonun arka tarafında 12 MP’lik F/2.2 diyafram değerine sahip ana kameranın yanı sıra derinlik algılama görevi gören 2 MP‘lik bir ikinci kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP‘lik bir ön kamera yer alıyor. Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkan Alcatel V5 modelinde, 4000 mAh kapasiteli pil bulunuyor.