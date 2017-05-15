Alan Wake, Müzik Lisansından Dolayı Dijital Marketlerden Kaldırılıyor

Eğer Alan Wake oyunun merak ediyorsanız elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz çünkü oyun müzik lisanslarından dolayı dijital marketlerden kalkıyor.

2010 yılında Remedy Entertainment tarafından çıkarılan psikolojik korku oyunu Alan Wake bugün sonunda Xbox ve PC platformlarından kaldırılacak. Çünkü oyunda kullanılan müziklerin lisansları bugün sonunda sona eriyor.

Remedy Entertainment bundan dolayı oyunda büyük bir indirime gitti. Oyun Steam’de %90 indirimle satılıyor. Oyun, satın alanların kütüphanesinde platformdan kalktıktan sonra da yer almaya devam edecek.

Alan Wake sale on @steam_games 90% discount starting 5/13. Game will be removed from stores after 5/15 due to expiring music licenses. pic.twitter.com/y10DPgY8Q0 — Remedy Entertainment (@remedygames) May 12, 2017

Remedy, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile kaynak ve mühendislik problemleri yüzünden oyundan müzikleri kaldıramadıklarını ancak lisansı yenilemek için görüşmelerde olduklarını belirtti. Oyun stüdyosu oyunun tekrar satışa çıkacağına dair bir söz vermedi. 2012 yılında satışa çıkan American Nightmare satışta kalmaya devam edecek.