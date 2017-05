Alan Wake, Müzik Lisansından Dolayı Dijital Marketlerden Kaldırılıyor

2010 yılında Remedy Entertainment tarafından çıkarılan psikolojik korku oyunu Alan Wake bugün sonunda Xbox ve PC platformlarından kaldırılacak. Çünkü oyunda kullanılan müziklerin lisansları bugün sonunda sona eriyor.

Remedy Entertainment bundan dolayı oyunda büyük bir indirime gitti. Oyun Steam’de %90 indirimle satılıyor. Oyun, satın alanların kütüphanesinde platformdan kalktıktan sonra da yer almaya devam edecek.

Alan Wake sale on @steam_games 90% discount starting 5/13. Game will be removed from stores after 5/15 due to expiring music licenses. pic.twitter.com/y10DPgY8Q0

— Remedy Entertainment (@remedygames) May 12, 2017